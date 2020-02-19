批評台灣禁止口罩出口「缺乏人道主義精神」有意義嗎？

因應武漢肺炎疫情，行政院禁止口罩出口後，批評台灣缺乏「人道主義精神」或是質疑「台灣最美麗的風景去哪裡」的聲音不絕於耳。禁止口罩出口可能造成外國消費者的不便，但這兩個批評真的有道德意義嗎？

當組織或個人造成他人的不便或負面效果時，行為常被分為為害 （harming）或是允害（allowing）。常見的為害有謀殺、搶劫，普遍的允害則如拒絕捐款協助弱勢族群。隨著人權概念普及，某些涉及為害與允害的行為經常以權利的語彙出現在輿論中，例如虐囚等為害行為就被視爲人權侵害。

本文假設在一般的討論中，「人道主義精神」意指世界人權宣言或是永續發展目標（SDG）列舉且揭示的普世價值。由於權利與義務是成雙成對的概念，這些人權清單的內容可基於義務履行的方式歸納出消極、積極權利兩大類。消極權利如生命權、財產權，維繫於他人不施加侵害的消極義務；積極權利如受教權，維繫於政府提供教育服務的積極義務。

為害不必然構成消極義務的侵犯，允害也不必然構成不履行積極義務，因為義務可能因特殊情況被免除。但在日常的言談中，違反消極義務的行為如行兇、搶劫常被歸類為害，而不履行積極義務的行為則被歸類為允害。

在口罩禁令的輿論中，批評者認為禁止口罩出口，缺乏人道主義精神，表現出台灣拒絕承擔幫助鄰國的積極義務，允許疾病持續蔓延。為探究上述批評是否具有道德意義，必須先釐清口罩出口禁令是否真的構成允害，且是道德上不允許的，才能斷定上述政策是否違反人道主義精神賦予的積極義務。

Photo Credit: 中央社 因應武漢肺炎疫情，口罩實名制購買據點增加，全台303家衛生所也能購買口罩。即使天氣寒冷，民眾16日一早在藥局外排隊買口罩。 中央社記者徐肇昌攝 109年2月16日

如何定義為害與允害？

英國哲學家Philippa Foot將為害定義為「促使或支持一個有害的連續行為」，允害則是「容許或放任一個有害的連續行為」。Foot舉著名的「電車難題」，說明允害與為害的差異。

一輛行進中的列車突然失控，駕駛驚嚇昏迷，無法控制車輛。此時，一個路人正好站在鐵道的交叉口，手持著可以控制車輛行駛方向的搖桿。路人可以選擇什麼都不做，允許列車駛入有5名工人施工中的軌道，他允許了傷害的發生（allowing），或是他可以選擇讓列車駛入僅有一名工人施工的軌道，殺害一名工人拯救5名工人（harming）。

Foot主張路人不應改變列車行徑的方向，因為個人享有不被侵犯的消極權利應勝過其他人尋求援助的積極權利。因此，在電車難題中，允害是道德上允許的，且為害應較允害更不道德。

為害與允害是否有必然的差異？

以研究安樂死爭議聞名的美國哲學家James Rachels反對為害與允害存在必然的道德差異，並提出以下案例。

有一對兄妹，父母過世後留下龐大的遺產，哥哥經常想著獨吞所有遺產。某天，兩兄妹到河邊度假，妹妹不慎踏入湍急河水。哥哥雖然有能力在不危及自身安全的情況下救出妹妹，但想到龐大的遺產就決定放任妹妹溺斃。

第二個例子是在相同的設定下，兄妹同樣來到河邊度假，哥哥想到龐大的遺產決定將妹妹推到水裡淹死。

Rachels認為在兩個情境中，兄長的道德缺陷無異，因此允害不總是比為害更良善。

不少探討國際援助的文獻支持Rachels的觀點，認為富裕的已開發國家若未負擔起協助發展中國家的貧窮、饑荒問題，放任人權危機實與造成人權侵害在道德上無太大的差別。

牛津大學教授Henry Shue在《基本權利》（Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. foreign policy）書中，指出積極與消極權利的區別存在著盲點，並回歸「什麼是對人類至關重要的權利」的關懷。

Shue認為「安全」「生存」權是享受其他權利前必須滿足的基本權利，而「安全」「生存」權就包含了積極與消極義務，因此區分積極與消極義務並非國際道德實踐的基礎。

澳洲哲學家Peter Singer在〈飢荒、富裕和道德〉（Famine, Affluence, and Morality）一文中，不再採用積極與消極義務的框架，而是訴諸道德直覺證成富裕國家（及人民）應援助生活在貧窮國家的人民。

Singer以一個成人與一個跌入池中的小孩對應富裕國家與貧窮國家的關係。若富裕國家沒經濟援助貧窮國家，就如同一個成人在沒有風險的情況下，拒絕拯救一個跌入池中的兒童，皆是道德上不允許的。

Photo Credit: 中央社

禁止口罩出口是允害或是危害？

回到台灣政府禁止口罩出口的爭議。批評禁令者採取類似Rachels的觀點（不論有意無意），認為台灣未履行幫助中國的積極義務，放任人權危機蔓延。

但事情真的是這樣嗎？首先，我們要先定義口罩禁令是為害抑或允害。Foot提供的電車難題只處理兩造關係（駕駛—工人或路人—工人），台灣的口罩禁令涵蓋三者政府、業者、中國人民；另外，電車困境處理的是一個「一個有害的連續行為」，口罩供應鍊不是「一個有害的連續行為」反而是一個有益的「援助」（aid）行為。

牛津大學教授Jeff McMahan將撤回援助（withdrawing aid），分為兩個情境：第一，施援者獨自撤回；第二，外力介入而阻礙援助（在此援助通稱各種協助而非侷限於國際發展援助，只要是一方作為能改善另一方福祉即可，贈與或是販售災民物資在此沒有哲學意義上的不同）。

McMahan舉例，一群人道救援者運送物資到難民營的路途中因爆胎只好原路返回，延遲數天才成功運送物資抵達難民營時，已有5名兒童死於饑荒。道德意義上，人道救援者僅是允許傷害發生（allowing）。

同樣的情境，但這次運送人道物資的車輛遭民兵組織中途攔截物資，待數天後人道救援者運送新的一批物資抵達難民營時，已有5名兒童死於饑荒。道德意義上，民兵組織「殺」了這5名兒童（harming）。

採納McMahan的對允害及為害定義的補充後，我們可以斷定在目前的情況下，台灣政府讓其他國家人民無法取得台產口罩，是一種形式的為害。

由於口罩畢竟不是核彈、衝突鑽石之類的商品，只要製作、販賣過程沒涉及剝削、詐欺，個人或廠商有權利在世界上銷售，且任何個人，不分國籍應皆有權利購買口罩，台灣政府未履行的應是不干涉口罩進出口的消極義務，傷害了中國的消費者。

Photo Credit: 中央社 武漢肺炎來勢洶洶，全台口罩工廠第一次碰到徵收令，郵局物流貨車每日到口罩廠區，配送人員一包包親自點收，一片也不能少。 中央社記者王飛華攝 109年2月16日

應不應該禁止口罩出口？

如此推演下來，台灣政府的口罩禁令並未違反「人道精神」的積極價值，反倒是限制了「消極權利」。Rachels的論點反而有助於辯護台灣的政策，因為允害與為害不必然具有道德上的差異，效益的重要性可能超越消極權利的保障。

對抗流行性疾病是場漫長的零和遊戲，若無法長期穩定的供應防疫資源，一旦疫情出現社區擴散可能前功盡棄。台灣是口罩淨進口國，有必要將口罩留在國內，保障防疫資源充足。

若將口罩出口至中國，出口數量對比中國龐大的人口基數，很可能無法達到對防疫產生顯著影響的數量。台產口罩到中國對疫情控制微乎其微的幫助，意味著禁止出口對中國人民的傷害也是微乎其微，口罩留下使用更符合效益。

最後，普世人權很好也應該支持，但普世人權的完全落實，就算不仰賴世界政府也至少需要對人權價值有高度共識的聯合國。目前中國阻礙人權價值的實踐比推進的還多。

在世界秩序尚有缺憾的情況下，還是仰賴國家承擔人權保障的義務。縱使在統合最完整的歐盟，會員國對本國國人的義務也多略高於其他會員國國民，如同台北市政府對台北市民的福祉的義務也高於對苗栗人民的關懷。

考量效益、對本國人民的義務、人道精神，口罩應該留在台灣。

後記

以「台灣最美的風景去哪裡」評價口罩禁令其實意義不明，因為在多數情境下，「台灣最美麗的風景是人」形容人際相處的狀態，這和公共倫理本就屬於不同的範疇。

舉例而言，慷慨是人際互動的良好德性。但以公共政策的角度，政府既「不應該」慷慨或是小氣，政府也不會是慷慨或是小氣的，因為政府應追求資源最好的配置，讓人們得到他應得的。

前總統馬英九就曾說「陸生不該沒健保，台灣人別這麼小氣」，錯誤使用道德詞彙，犯下範疇錯誤。健保支出來自於稅收，稅收支應各類公共財的目的是確保人民享有應得的健康福祉，而非為了彰顯國家是否慷慨。

參考資料

Foot, P. (2002a) 'Killing and Letting Die', Moral Dilemmas: and Other Topics in Moral Philosophy. Oxford Clarendon, pp. 78-86.

Foot, P. (2002b) 'The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect', Virtues and Vices: Oxford University Press, pp. 19-31.

McMahan, J. (1993) 'Killing, Letting Die, and Withdrawing Aid', Ethics, 103(2), pp. 250–279.

Rachels, J. (1975) 'Active and Passive Euthanasia', New England Journal of Medicine, 292(2), pp. 78–80.

Rachels, J. (1994) 'Impertinent Distinctions and Defense of Active Euthanasia', in Steinbock, B. & Norcross, A. (eds.) Killing and Letting Die. Second ed: Fordham University Press, pp. 139-153.

Shue, H. (1996) Basic Rights: subsistence, affluence, and U.S. foreign policy. Second ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Singer, P. (1972) 'Famine, Affluence, and Morality', Philosophy & Public Affairs, 1(3), pp. 229–243.

Thomson, J. J. (1976) 'Killing, letting die, and the trolley problem', The Monist, 59(2), pp. 204–17.

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航