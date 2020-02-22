用印花訴說台灣味：「本島舍」賦予繽紛印花新性格

文：陳亞辰｜攝影：林辰鍵

一位不到30歲的少女創立的印花品牌──本島舍，成立三個月就在四四南村開設快閃店中店，成立半年又受邀進駐誠品生活松菸店開設快閃櫃，並製作今年春節櫥窗展示，連名模出身的時尚界主持人孫正華都親自邀約品牌進駐圓山台北時尚新創中心。本島舍到底有何實力與魅力，得以獲得眾多粉絲支持與業界前輩青睞？答案就在繽紛可愛的印花中。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 本島舍設計總監范宇賦予每一款印花一種性格以及一首短詩，若從「色彩心理學」的角度分析，既有塔羅占卜的趣味又不失實用性

走進本島舍的櫃位中，首先吸引目光的是琳瑯滿目的印花圖案，遍佈在明信片、零錢包、洋裝、耳環等各樣文具、禮品、服飾上，每種圖案都代表著一種性格，並附上一首個性小詩。本島舍設計總監范宇常笑著對顧客說：「你可以依照直覺選一個你最喜歡的花色喔！」通常選中的印花都奇妙地符合挑選者的個性，像是印花占卜一般，瞬間將人與印花連結在一起。

多彩印花呈現隱而不宣的台灣人味

「本島舍最特別的就是台灣文本。」擁有美工插畫和服裝設計背景的范宇說，這些絢麗的印花，都是從生活中發想。有感於日本朋友到台灣旅遊時，都挑選不到合適又特殊的伴手禮，而較常見的台灣主題鑰匙圈、明信片等商品，雖設計質感俱佳卻都是國外進口。因此，范宇秉持著「本島舍每一樣商品都帶有台灣的影子」的理想，將隨手剪的色紙圖樣，拼湊出80多款花色，除了堅持產品皆為台灣在地生產，設計方面則以色彩、造型和個性，呈現屬於台灣的活力和人情味，加上文字賦予每款印花深刻的故事性，建立起商品和消費者的情感連結。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 雙層棉材質的印花服飾，穿起來柔軟又親膚，且每一件都是由家扶單位的偏鄉媽媽們手工車縫製成

她認為，商品不能只是靠著好看或價格吸引顧客，「一定要有人味」才是重點。本島舍臉書粉絲專頁上，定期推出的〈印花人物〉專欄，訪問喜歡本島舍的特色素人、KOL，分享他們對於印花的看法，范宇設想著讓顧客可以看到服裝商品穿在素人身上最真實的樣貌，跟印花人物長得很像的讀者可能會因此產生情感投射，進而對商品產生好感。

參展擺攤好運氣帶動品牌發展

其實創立品牌之前，范宇並沒有進行過服飾業市場的優劣分析和目標客群研究、也沒有擬定品牌溝通與推廣策略，更沒有設想創業失敗的後路，一切都從一張本島舍發展進度表開始，想著「如果生活可以很專注在一個理念去運用到極致」，將創作印花運用到活的各個面向，立志成為印花版IKEA，以終為始地勾勒出理想中的本島舍樣貌。

一開始懷著這樣的理想，向5、60家公司發出一整包自認誠意滿滿的合作邀請，裡面包含著問候信、印花花色樣本、商品、展會邀請函、授權合約書等，希望會有公司主動聯繫合作，但少了事後追蹤或面訪聯繫，結果可想而知，回覆廠商寥寥無幾。所幸同時進行的積極參展策略獲得豐碩成果，大大小小的文具展、禮品展、市集擺攤等，吸引了「亞洲手創展」前來邀請參展，還有台灣設計選品店「來好」也邀請進入新開店面寄售，更與台灣服裝品牌許許兒推出聯名服飾。

同時台北商務處和中國生產力中心也積極推薦品牌參與設計輔導的專案計畫，讓本島舍從40組參與補助案中脫穎而出。人脈和機會如同滾雪球般地越滾越多，不在計劃內的意外發展，竟加速品牌飛速成長。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 本島舍以印花設計商品為主，以「台灣文本」出發，試圖透過產品傳遞台灣島嶼的人情味與溫暖

品牌發展至今，行銷是范宇目前面臨最困難的挑戰，也是她開始創業壓根沒規劃到的一塊，直到半年前開始進駐松菸誠品實體櫃位後，才積極嘗試。靠著自己觀察網路上喜歡的品牌店家、KOL如何經營粉絲頁，以及常和具有創立品牌經驗的老公討論，學習打廣告、發AB測試文、研究如何將線上粉絲打到線下等。遇到其他經營問題，則採山不轉路轉的方式繞道而行，在目標不變的情況下，換個方式執行，不糾結於難題本身。例如進行童裝生產計畫時，發現童裝尺寸太多，因此改做新生兒禮盒，銷售量好的話再考慮生產。

感受到印花的無限可能性，范宇未來不僅要開發更多生活商品，還繼續進行更多以台灣為主題的印花設計，如台灣美食或是台灣風景，一年一個系列，發揚台灣文化價值。如同粉絲團貼文字裡行間洋溢的雀躍心情，大家可以開始期待本島舍的未來夢想一一實現。

Photo Credit: 點讀華山提供，林辰鍵攝影 觀察到台灣紀念商品的單調與重複性，范宇以台灣味的印花出發，堅持商品皆於台灣製造

Brand’s Talk

Q1.在快時尚的服飾產業中，如何拓展客群？

客群需要慢慢培養，所以必須運用多元方式讓大家認識品牌，以不同產品吸引不同客群。例如以文具小物、飾品吸引學生族群，布品雜貨讓上班族體驗商品質感，喜歡上本島舍的顧客，就會願意購買較高價位的服飾。

Q2.如何讓顧客看見品牌獨特性與商品價值？

從線上開始與顧客溝通，培養顧客對於商品的好感度，讓對方先喜歡印花，並且在顧客臨櫃嘗試時，觀察顧客的喜好和屬性，加上自己親自站櫃說明產品的製作流程、技術、原料等，以堅實的產品力說服顧客。

Q3.剛開始創業在資金不充裕的情況下，如何開拓商品線規模？

一開始從印花授權嘗試和B2B的製造商合作，販售小量打樣商品試水溫，同時和B2C的廠商開發成本較低的商品，待資金慢慢增加之後，再運用資源開發成本更高的商品。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航