專訪《自由的窄廊》作者：要創造繁榮的現代社會，就不能像《一九八四》那樣控制每個人

筆訪、文字整理：犁客

戴倫．艾塞默魯（Daron Acemoglu）、詹姆斯．羅賓森（James A. Robinson）兩位兼具經濟及政治專才的學者，2012年合著的《國家為什麼會失敗》探討一個國家成功（例如成為強壯健全的經濟體、穩定的社會狀況等等）或失敗（例如因貧困、大量犯罪等等造成社會問題）的原因——其實這原因簡而言之就是「制度」，但制度的不同不完全因為資本、共產或社會主義、民主或集權政體等等不同而產生，要討論這些制度，兩位作者提出了更深入但影響更直接的看法。

2019年，這兩位作者再度合作的《自由的窄廊》英文版出版。和《國家為什麼會失敗》相同，這本書沒有艱澀難懂的專有名詞，兩位作者以日常輕簡的說明方式提供方便理解的觀察角度，解釋關於我們似乎自然而然生來就有的「自由」其實如何難得——在《自由的窄廊》伊始，他們就提出，「國家」和「社會」必須相互制衡，「自由」才能產生。

「本書所謂的國家（state）、或國家機器、國家巨靈，是指管理社會的建制與機構，以及那些掌握這些體制的政治菁英。」羅賓森解釋，「這些建制包括稅收制度、官僚體系和政府機構，以及政府開辦的醫院、學校等，也就是所有的『公共部門』。但並不僅是實體機構，還包括控制它們、或因其控制國家體制而獲得特殊利益的人們。當然，國家建制雇用的人也是來自社會，但我們認為這些人由於受雇於國家，是以其利益已與社會不同。本書所說的社會，是指在國家以外，受國家與國家所作所為影響，但卻不受其控制的人。」

釐清「國家」與「社會」的不同之後，自然會想到：「自由」的程度，與「國家機器」對於由人民組成的「社會」施予哪種程度的控制有關；二十世紀的二、三零年代開始，知識分子及創作者就不斷提及，科技發展可能加強國家機器的掌控能力，而目前中國等極權國家的情況，很不幸地符合這些預言。

《自由的窄廊》中的確討論了「數位極權」的狀況，但也客觀地指出，美國、丹麥等國其實也有國家機器濫用科技的問題。事實上，科技對於「國家」與「社會」的關係變化影響很深，《自由的窄廊》提及鐵器發展曾加速雅典民主化、火藥發明與中央集權有關、工業革命鞏固了歐洲在世界的優勢，而自動化科技對超大企業的影響，會再間接促成超大企業對國家與社會的影響。

「大致來說，我們認為光是科技本身，對國家與社會之間的關係並沒有特別的影響；有沒有影響，往往是取決於那些規範科技、激勵科技使用的機構。」羅賓森指出，「現代資訊科技可能強化社會的力量，因為它讓人們能更方便溝通、更容易展開集體行動。但現代資訊科技也有可能反過來使國家力量更強大，因為它讓國家能更有效地監視和控制人民。這兩種影響哪一個更重要，並不取決於科技本身，而是取決於科技被使用的方式。」

中國的經濟增長是無法持續維持的

《國家為什麼會失敗》及《自由的窄廊》當然都討論到中國——要談國力起落及制度問題，學者無法避談這個巨大的國家，只是中國的發展常會逸出西方學者的預測之外。但，在許多經濟學家和政治學家對中國的日漸開放仍保持樂觀的時候，《國家為什麼會失敗》裡就已提出截然不同的看法。

「在《為什麼國家失敗》一書中，我們認為中國自1970年代後期以降的經濟增長是無法持續維持的，因為儘管中國透過各種手段來增加經濟上的廣納性（inclusive），但它在政治上仍舊採行榨取式（extractive）的體制。在《自由的窄廊》這本書裡，我們非常關注中國政治制度的歷史，探討榨取式政治體制如何在中國歷史上發揮作用，以及這段歷史如何與中國當前的狀況互相映照。」羅賓森表示，「我們不認為中國會發生所謂的『創造性破壞』，因為中國的政治體系不會允許它發生，而這也是我們認為中國的經濟增長不會持續的原因之一。我認為，重要的是研究中國體制的特殊性，了解經濟增長可能會如何停止。最有可能的原因，是某些規模宏大但思慮不周的計劃，例如『大躍進』或『文化大革命』。或像是某種延伸版的『一帶一路』？」

羅賓森謙虛謹慎地表示自己並非外交方面的專家，沒有直接回答「中國是否試圖擴大勢力？」這個問題，不過明確指出，「中國人正試圖在全世界擴大影響力，洲、歐洲，但要區分他們是出於經濟目的還是政治目的，是一件很困難的事情。有一種觀點認為，中國只是特別在乎其非常特定的『勢力範圍』，這意味著中國並沒有一套更廣泛的稱霸計劃。如果此說為真，那麼中國這個不斷發展的極權國家對其人民非常不利，但卻難以對世界其他地區產生太大影響——除了在某種程度上，中國可以幫助其他獨裁政權控制他們的人民。」

不願自由思考，就無法真正實現繁榮

無論中國向世界發展影響力的目的為的是政治還是經濟，或者以政治左右其他非政治的專業領域——例如目前新型冠狀病毒肆虐時期，為中國控制的「世界衛生組織」（World Health Organization，WHO）祕書長枉顧專業、荒腔走板的發言——可以確認的是，這些影響力會壓迫人民的「自由」。

對此，羅賓森認為，「這些政府必須反抗中國的滲透，中國政府試圖影響另一個國家的政治是不該被允許的。如果影響是間接的，例如透過資產購買與經濟投資，那麼或許可以考慮這樣的間接影響是否符合國家利益，是否要對其進行規範或限制。」

事實上，更好的狀況，是中國政府對外停止操控其他國家及專業組織的企圖，對內放棄以數位、科技方式監控人民；雖然羅賓森認為中國政府不會對他的建議感興趣，但仍提出中肯的建言，「若要創造一個繁榮的現代社會，就不能像《一九八四》那樣控制每個人。人們不願自由思考，不願冒險，不願展現真正的創造力，因為他們擔心老大哥會摧毀他們。沒有創新，就無法真正實現繁榮。」

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