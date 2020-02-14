武漢疫情投資術：聚焦10檔高顏質股，靜待撈底良機

文：劉志明

武漢肺炎引起全球股市動盪，台股面臨修正危機，但危機之後，也醞釀下一波的投資契機。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，目前最好的策略是勤做功課，指數短線看來還是比較偏向弱勢的整理格局，投資人不要過分心急，最好等武漢疫情確診人數明顯下降，股市不再修正，再找時間危機入市。

凱基開創基金經理人顏克丞則指出，後續武漢肺炎疫情如擴散，台股可能再陷入另一段拉回走勢，投資人屆時可逢低找尋長線買點，伺機加碼長線看好的利基型趨勢股以及高殖利率優質股。

德信證券策略分析師林信富也認同，股市大跌，最好的方法就是選長期高殖利率優質股，大盤修正，但這些優質殖利率股股價不跌時，預估現金殖利率突破6%，可以慢慢買進，等到大盤氣氛轉好，優質殖利率股，自然也是資金的避風港。

優質股殖利率突破6%，漸進加碼

舉例來說，勝一為國內第2大溶劑廠，長期每股稅後純益（EPS）在5~6元之間，近3年殖利率都有5%以上。由於電子高純度溶劑裝在容器中，運送會有汙染，因此國外運來電子級溶劑後，還需要再純化，目前台灣市場由勝一與長興化工兩家寡占。勝一除了電子級清洗劑獲得面板與半導體大廠使用外，去年還通過台積電等半導體廠認證，成功切入半導體蝕刻液新產品，打破過去外商獨占局面，並且開始提供半導體客戶在先進製程使用，未來半導體廠擴展新廠將是潛在市場，今年業績應可穩健向上。

兆豐金是股權非常穩健的公股金控，政府機構持有比率近兩成，外資持股比約38%，是台灣重要的金融機構，近3年殖利率也超過5%，加上遇到股市大跌後，有跌深必反彈的特性，投資人可以找適當機會布局。

不斷電系統（UPS）廠碩天，連續12年股息成長，是台灣配息成長的狀元，今年應該也不例外，配息將持續增加。原本去年遇到美中貿易戰，公司遷廠到菲律賓，預估會影響業績成長，結果不退反進，去年業績逆勢成長一成以上；今年在北美經銷與零售2大通路穩健成長，營收將突破百億元創歷史新高，獲利也將挑戰一個股本，如果股價修正到百元以下，都是長線布局的好時機。

宏正自動科技是長年EPS高於5元的優質公司，去年受到美中貿易戰影響，營收小幅衰退；今年第2季營運將逐步回溫，其中東京奧運帶動的4K及專業影音產品商機持續成長，又取得軍方以及東歐政府標案，商機可望持續發酵，加上台商回流建新廠，需要建置自動化設備，營運將恢復成長，股價修正反而是不錯的投資買點。

任天堂、伺服器具利基，拉回找買點

除了優質高殖利率股外，利基趨勢個股，回檔也可找投資機會。例如日本遊戲機廠任天堂調高Switch銷售目標，將Switch系列機種全球銷售量自原先預估的1800萬台上修至1950萬台，年增15%；任天堂Switch唯讀記憶體（ROM）主要供應商旺宏將受惠。

此外，也是任天堂供應商之一的影像感測器晶片設計大廠原相同樣受惠。兆豐投顧主任侯相印分析，原相除了任天堂商機外，近年來因汽車的多鏡頭趨勢，使全球CMOS影像感測器（簡稱CIS）供給吃緊，加上物聯網與安控對CIS使用量也倍增，今年全年CIS供不應求態勢確立；而原相為台灣唯一的CIS設計業者，也順利搶下亞馬遜（Amazon）大單，主要導入智慧門鈴Ring使用，今年營運前景看好。法人預估，原相今年營收有機會成長近兩成，EPS將突破10元，是值得注意的熱門標的。

Photo Credit: 財訊 任天堂遊戲機大賣，旺宏是ROM記憶體主要供應商，今年仍看好

今年持續成長的產業中，伺服器的商機也是重點，由於前兩年供過於求，2019年廠商態度轉為保守，導致全球伺服器出貨量呈現小幅衰退。不過，DIGITIMES Research分析師徐康沛分析，去年第4季，無論從客戶端或製造端，皆已看出成長氛圍，伺服器在經歷1年的庫存消化後，今年將回到較健康的成長步調。

而且，不論是企業端或是雲端資料中心伺服器需求都看到成長空間，加上5G、邊緣運算，以及串流服務等新應用崛起，推波助瀾下，今年相關伺服器產業前景看好，其中，廣達、英業達等大廠都將受惠。

除了與任天堂、伺服器相關的利基公司，這一次重大疫情，也推升了特殊商機的能見度，業績有望在疫情緩和後恢復成長。

最近兩岸最大醫療廢棄物公司日友，市場探討度漸高，原因很簡單，中國政府現在更加重視醫療衛生與防疫措施，而醫療廢棄物處理正是防疫重點。目前北京僅有兩家醫療廢棄物處理中心，日友子公司北京潤泰是北京最大醫療廢棄物處理廠，占比超過6成，北京潤泰1廠每日許可處理量為45噸，稼動率維持100%，2廠預計2月試營運，每日可處理產能增加133%，將帶動營收成長。

日盛投顧投研部李宇凡分析，目前北京每日產生的醫療廢棄物約140噸，根據官方統計，仍有約3000噸醫療廢棄物儲存量尚無去處，再加上去年底北京增設醫院，顯示目前北京醫療廢棄物處理極度供不應求，未來商機大。目前，日友北京兩廠合計許可處理量每日105噸，最大處理量126噸；北京1廠已滿載，第2季北京2廠可全能運轉，將帶動營收及獲利成長。法人預估，日友今年營收31億元，年成長兩成，EPS可達11元以上，股價趨勢將持續向上。

Photo Credit: 財訊

特殊商機、醫療產業，未來成長可期

還有一個特殊族群也因武漢肺炎多了商機。近期武漢肺炎流行，許多人宅在家裡追劇、玩線上遊戲、滑手機，各類3C產品過度使用，讓眼睛受傷速度加劇，近視及散光加深、老花眼、青光眼、白內障、視網膜剝離出現及年輕化現象，讓眼球經濟產業長線成長勢不可擋。

宏遠證券研究部副總陳國清強調，眼球醫療保健相關產業的競爭者少，加上認證時間長、醫師養成至少有7年以上的門檻，大成長趨勢才剛開始形成，相關業者業績及獲利未來大幅成長；預期受惠股的大學光本益比將被提升，由於目前3大法人持股比不到5%，外資將大學光目標價調高到120元，讓大學光成為值得關注的特殊商機趨勢股。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航