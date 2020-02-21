福原愛：我以前常在心裡想的是，「媽媽是不是恨我？」

口述：福原愛｜文字：彭薇霓｜攝影：篠山紀信

每個人生命中都有100分的愛，只是從不同的地方得到。

大家應該都對我媽不陌生────福原千代女士（笑）。有人看了我的紀錄片叫她「虎媽」，說她教桌球很嚴格；有人欽佩她，能夠把3歲小孩拉拔成一個專業球員；也有人覺得她對我超好，一路教我桌球到長大，成就了我的事業，犧牲了自己的青春。

這些都沒錯。但說來也許大家不相信，我以前常在心裡想的是「媽媽是不是恨我？」（大笑）比起媽媽和女兒的關係，我們更像是教練和選手。直到現在，我都記得小時候她對我講的每一句嚴厲訓斥，一句句：

「不想練就不要練了。」 「如果現在不要打，以後永遠都不要打。」 「今天妳走出去休息，以後就不用再來了，我不要浪費時間。」

對一個還沒上學的小孩來說，母親代表一切，「媽媽拋棄自己」如同天要垮下一樣地令人崩潰。

我的成長過程，紀錄片裡都看得到。以前我總是不斷地思考：「妳怎麼捨得罵我？」、「妳是不是恨我？」內心小劇場裡的各個戲碼，絕對超乎大家想像。

直到現在，自己有了小孩，由於我的個性偏向對孩子百般溫柔地呵護，也會不禁想：「我媽真的很做自己耶，她居然有辦法開得了口，對我說出那些嚴格的要求⋯⋯」如果要我對あいらちゃん這樣說話，絕對做不到。

小時候我以為自己沒有得到愛，至少從媽媽身上沒有。一直到長大了、懂事了，我才明白桌球這條路，是媽媽替我鋪好的；我確實沒有從她身上得到想像中的愛與情感，但在我堅持投入桌球將近20幾個年頭中，遇到超多給我愛的人，追溯源頭，那正是她給我的愛。

剛開始打球時曾被電視台訪問，遇到了記者佐藤修先生。透過富士電視台的紀錄片《鏡頭下的四分之一個世紀》，為我博得了好多關愛。贏球了，球迷給我支持加油，那是愛；輸球了，他們還是鼓勵我、安慰我，幫我分析對手策略，那也是愛。還有像是這樣的愛──到了一個異地，有素昧平生的人肯無條件地幫助自己。

從小去中國訓練，慢慢開始學東北方言；長大一點了，在俱樂部跟著中國教練學普通話，看到每個東西都會問：「這個中文怎麼說？」讓我多會了一種語言；和教導我球技的中國籍教練「媛姐」相遇，給了我好多讓心志強大的方法；遇到小傑、遇到疼我如親生女兒的江爸、珍姐，我來到了台灣，這裡也充滿愛。

我突然間明白了。原來不管是誰，每個人生命中都會有100分的愛，只是從不同的地方得到。

有些人在家裡得到萬般呵護，有些人長大後得到眾人關愛；有些人一出生就被拋棄，但長大後交友廣闊；有些人早早離家打拚，但事業上有貴人相助；有些人的原生家庭並不美滿，但遇到了懂得愛的人結為連理，打造美滿的另一個家。每個人其實都會蒐集到100分的愛，只是來源不同。

曾有朋友跟我說，她成長的背景不受父母重視，覺得沒有自信，常常想「自己是路邊撿來的」。那時，我已經來到台灣了，除了全日本對我的關心，還多了台灣人的溫柔對待，就算童年回憶裡沒有媽媽的呵護，但長大的我發現自己擁有許多無私的愛。

所以我立刻回答：「怎麼會？也許妳沒有從父母那邊得到一般人所謂的愛，但空出來的地方，會有其他人的愛來補上。」

我相信我的路是媽媽鋪好的，沒有她，就沒有今天的我。一點也不誇張，沒有媽媽的嚴厲，我不會被日本人認識，不會打桌球26年，更不會遇到老公，不會有現在這樣充滿愛的家，也不會有那麼多台灣人給我無條件的愛。

攝影：篠山紀信 攝影：篠山紀信

認識我媽媽的人都明白，有3個字形容她最適合──「做自己」（笑）。直到現在，媽媽年紀大了，還是依舊堅持去桌球館打球、看球，連女兒有事請她幫忙，仍是以桌球為第一優先。記得有次請媽媽幫我待在日本的家收件，因為宅配人員要送あいらちゃん的東西來，當天如果沒收到，之後要出國就會來不及。但媽媽說什麼也不願意多待30 分鐘再出門，「我要去球館。」她就是不斷重複這5個字，當下我超生氣，氣到打電話給老公抱怨：「你看看千代姐（媽媽的名字）啦，連孫女的事情都不願意妥協！」

隔天再想起這件事，在表面的氣憤下，我心底有另一層明白：或許，她的拒絕也代表著她把我培養成「現在的福原愛」的執著。如果沒有那種莫名的堅持，如果她不是一個會跟3歲小孩講超級無敵深奧原則的媽媽，或許我不會是現在的我。

書籍介紹

《不管怎樣的哭法 我都準備好了：從女孩到女人 福原愛的眼淚哲學》，三采文化出版

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作者：福原愛、彭薇霓、篠山紀信

甜美外表之下，有著比誰都更堅毅強大的靈魂！會笑的女生像太陽，背後寫著勇敢兩個字。人生很難，但我不認輸。我感謝人生中每一次的眼淚，讓我成為最堅強的人。不管怎樣的哭法，我都準備好了！

★國際攝影大師 篠山紀信 跨刀來台拍攝★抓取福原愛最原味的瞬間

福原愛，一個被新聞記者笑稱，再打下去就要「脫水」的運動選手。因為贏球也哭、輸球也哭；開心會哭、受挫時更會哭。3歲9個月開始打桌球、從小就是大眾焦點，被各國粉絲追逐，一言一行更是經常被放大解讀。球場上專注果決、球場下爽朗直率。除了好成績，「愛哭」幾乎是球迷對她的不二記憶點。

我從不覺得哭會丟臉，我想告訴每一個愛哭的人，哭，反而讓我成長很多。

Photo Credit: 三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航