口罩「禁止出口」延長到4月底，60條新產線3月上線、拚每日生產1000萬片

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情的口罩需求，經濟部今（13）日表示，口罩禁止出口以及政府徵用口罩都將延長到4月底。另外有60台新產線的分配結果昨天出爐，其中9條產線在15日會在工廠安裝測試，一台新產線每天可增加10萬片的產能，60台總計可提升600萬片產能。新設備預計在3月上旬就能全數投入生產，屆時加上原本的400萬片產能，口罩每日總產能將達到1000萬片。

口罩持續徵用和禁止出口

《中央社》報導，口罩出口禁令原先只到2月23日止，不過經濟部次長王美花今天出席行政院院會後表示，目前規劃禁止口罩出口與徵用口罩延長到4月底，公文已經發出，但會視疫情狀況檢討，如果疫情緩和，可能提早解除措施。

《中央社》報導，對於有些相對規模小的業者抱怨明明沒有被徵用，也不能自己賣口罩，經濟部工業局副局長楊志清表示，經濟部會在盤點後，陸續發送口罩徵用書，因為必須要現場盤點業者生產情況及機台，只要有生產事實，就會陸續發送徵用書。

《自由時報》報導，疫情導致全球口罩荒，除中國已不敷使用外，菲律賓、印度、泰國等國也相繼祭出出口禁令。世界衛生組織日前表示，口罩、防護衣和其他保護裝備的需求，在疫情爆發後，增加達100倍，價錢也飆漲20倍。台灣因執行口罩徵用及出口禁令，目前價格保持穩定，目前確定為期一個月的口罩徵用將繼續延長到4月底。

《東森新聞》報導，根據經濟部統計，目前全台灣有80家口罩工廠是衛福部發出許可證，可以製造醫療和外科用口罩，政府一月份起，第一階段先徵收10家，第二階段徵收15家，第三階段徵收4家，徵收工廠數量還會持續增加，雖然有多數工廠還不在徵收名單，經濟部表示，希望這些業者不要私下製造販賣。

新增60台新產線，拚每日生產1000萬片口罩

《中央社》報導，經濟部昨天公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中位在新北市鶯歌區的台灣康匠、永猷，以及台南市白河區的恒大，分別分配到10台，數量最多；位在台南市將軍區的康那香、基隆市七堵區的順易利，分別分配到5台。其餘10家廠商各分配1台到4台。15家廠商的所在地區，北部8家、中部2家、南部5家。

經濟部官員指出，為了加速口罩生產速度，強化防疫、降低民眾不安心情，60條新產線中有9條將會在15日於工廠安裝並開始測試，如果沒有問題就會盡速投入生產。至於其他51條也會盡快安裝、測試。

根據經濟部規畫，每一台新機器，每天可以增加10萬片的產能，60台總計可以提升600萬片左右的產能。新設備預計在3月上旬就能全數投入生產，屆時加上原本的400萬片產能，口罩每日總產能將達到1000萬片。

《自由時報》報導，根據衛福部資料，目前外科口罩中央存量為304萬，尚需補足到核定存量3100萬；N95口罩則為94.5萬，已滿足核定存量90萬。本週預計每日生產490萬片。

指揮中心指揮官莊人祥解釋，春節期間由於工廠產能未全開、物流業未通，拿中央存量去補足口罩需求，才造成核定存量的減少。莊人祥也指出，口罩實名制上路後，需求減少，未來將利用國內產能加上國外購買，慢慢補回原來的中央存量。

根據指揮中心資料，我國口罩需求每日為343萬片，包括民生（160萬片）、醫療院所（170萬片）、特殊醫療需要（13萬片）。

日前台南市長黃偉哲呼籲中央注意口罩原物料缺乏議題，《中央社》報導，楊志清也解釋，經濟部長沈榮津已和黃偉哲通過電話，說明經濟部是分階段來逐項盤點，口罩產能達到400萬片和1000萬片的原物料需要，從口罩親水不織布、熔噴不織布、外層紡黏不織布、鼻梁線和耳掛等每項都逐項盤點。

楊志清表示，經濟部組成協調小組，成員包含經濟部、工業局、原物料廠商和口罩業者等，利用小組掌握大家對原物料需求，當產能達400萬片時，國內需求不織布大概是18萬噸，1000萬片則是需要40萬噸，國內原物料產能每天60萬噸，所以現在口罩的原物料充分供給沒問題。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡