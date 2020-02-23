《蘇東坡新傳》：元祐臣僚，幾乎無人不遭謫逐，而遠竄海外的，卻只蘇軾一人

文：李一冰

【第十三章 海外東坡】

一、海南風土

瓊崖，即今海南，為我國兩大外島之一（其一即為台灣）。隸屬中國版圖的歷史甚早，漢武帝已置珠崖、儋耳二郡，宋為廣南西路，置瓊、崖、儋、萬安四州，分據島之四隅。黎母山脈據島之中央，五指山為其中心。黎人環山而居，內為生黎，外為熟黎，山極高，洞極深，生黎之巢，人跡罕至，當時尚是化外之地。

四州分東西兩路，東路自瓊州向北為萬安，再北而至崖州。西路自瓊州至北州為儋州，昌化軍治所在。蘇軾的行程是由瓊州府治西行而至澄邁，自澄邁而至儋州，為程二百十里，都是陸路，詩記途徑為：「四州環一島，百洞蟠其中，我行西北隅，如渡月半弓。」都是紀實之語。

蘇軾於六月一日自雷州徐聞縣渡海，登岸的地點為今海南的北部大港——海口市，當時的瓊州府治。從徐聞對渡，隔海相距四百里，趁北風一日一夜可達。瓊州北望，與蘇轍所居廣東南端的雷州半島，遙遙相對，所以軾詩有「莫嫌瓊雷隔雲海，聖恩尚許遙相望」句。

經歷一場與瓊州海峽風濤搏鬥的艱苦行程，人在舟中，蘇軾喻之為如從高山下墮深谷，風浪之大，令人震駭。登岸後，瓊州通判黃宣義來謁，蘇軾即將郵遞之事，鄭重面託宣義代為收轉。〈與鄭靖老書〉：

邁書附瓊州海舶或來人之便，封題與瓊州倅黃宣義，託轉達，幸甚。見說瓊州，不論時節，有人船之便。

蘇軾今後，將求生於此蠻荒絕境中，骨肉親故的聯繫，生活必需的補給，端賴「人船之便」為交通，這是一件非常重要的部署。

海南的地勢，西南盡為高原山岳地帶，只能陸行。蘇軾雇乘轎子前往，至澄邁，寄宿於當地士人趙夢得家，休息數日，再往昌化。

肩輿穿行於山谷間，轎子搖搖晃晃前進，他就坐在轎中打瞌睡。睡夢中，得「千山動鱗甲，萬谷酣笙鐘」句，忽然一陣涼風，吹來山中常有的急雨，卻把他吹醒了，於是就有「四州環一島」，初至海南所寫的那第一首詩。

人在高山上行，蘇軾下意識地常常向北瞭望，希望能見中原的一線，誰知視界所極，只是一片茫茫的海水，方知已是山窮水盡之地，不免淒然傷感。詩續曰：「⋯⋯登高望中原，但見積水空，此生當安歸，四顧真途窮。」《莊子．秋水》篇說：「北海若曰：計中國之在海內，不似稊米之在太倉乎！」中國（中原）在宇宙裡，也不過是太倉之一粟，則渺小的個人，還有什麼歸不歸的煩惱。

天涯流落的老人，以此知識精神的力量，突破眼前的悲哀——「茫茫太倉中，一米誰雌雄，幽懷忽破散，詠嘯來天風。」

繼作〈次前韻寄子由〉詩，則又不免身世之悲，如曰：「我少即多難，邅回一生中，百年不易滿，寸寸彎強弓。老矣復何言，榮辱今兩空，泥洹尚一路，所向餘皆窮。⋯⋯」蘇軾遭際至此，而年力就衰，悲歡皆盡，只覺得全身徹骨的疲倦，所以李太白說：「百年苦易滿」，而他卻說：「百年不易滿。」晚年生命中，不意還有這麼一段坎坷的窄路，但是他認為若能跳出現實世界觀念的局限，能以「不歸為歸」，倒也未必沒有天人相勝的出路。——勉強保持著他那蒼涼的樂觀。

七月初二，到了昌化軍貶所。昌化，古儋耳城，唐改昌化郡，宋熙寧六年，廢為昌化軍，治宜倫縣。這是一個「非人所居」，中原人士所謂十去九不還的絕地，風土之惡，及今猶然，《儋縣志》說：「蓋地極炎熱，而海風甚寒，山中多雨多霧，林木陰翳，燥溼之氣不能遠蒸而為雲，停而為水，莫不有毒。」又曰：「風之寒者，侵入肌竅，氣之濁者，吸入口鼻，水之毒者，灌於胸腹肺腑，其不死者幾希矣。」所以蘇軾進上謝表說：

並鬼門而東騖，浮瘴海以南遷，生無還期，死有餘責。⋯⋯臣孤老無託，瘴癘交攻，子孫慟哭於江邊，已為死別；魑魅逢迎於海上，寧許生還。⋯⋯

登岸之初，作簡謝雷守張逢派人送他渡海，到昌化後，再致書言：

海南風氣與治下略相似，至於食物人煙，蕭條之甚，去海康遠矣。到後，杜門默坐，喧寂一致。蒙差人津送，極得力，感感！

經此長途跋涉，蘇軾病了好一陣子，故又一書說：

某到此數臥病，今幸少間。久逃空谷，日就灰槁而已。

——這都是初到貶所時的情境。

在昌化這個地方，蘇軾沒有一個熟識的人，只好租借數椽官屋，聊蔽風雨，因為居處破敗敝陋，所以也曾夢歸惠州的白鶴山居，作了〈和陶還舊居〉詩。在這陌生地方，過著杜門默坐的日子，誠如〈夜夢〉詩題所說：「至儋州十餘日矣，淡然無一事，學道未至，靜極生愁。」愁悶的日子裡，只好常常作夢。身入這種景況，蘇軾精神上唯一的依傍，只有在雷州的弟弟，可憐地隔海相望那一片茫茫的海水，此外就是傾杯獨飲。他本有一套珍藏的酒器，因謫海南，已經全部賣了錢，以供衣食，只剩下一隻工製美妙的荷葉杯，留以自娛。現在他就用這僅存的荷葉杯，自斟自酌，作〈和陶連雨獨飲〉詩，兩首錄一：

平生我與爾（酒），舉意輒相然，豈止磁石鍼，雖合猶有間。此外一子由，出處同蹁躚，晚景最可惜，分飛海南夭。糾纏不吾欺，寧此憂患先，顧影一杯酒，誰謂無往還。寄語海北人，今日為何年，醉裡有獨覺，夢中無雜言。

海南的氣候，夏季酷熱，而且溼度很高，幾乎使最能隨遇而安的蘇軾也不能忍耐，如〈與程全父推官書〉云：「此間海氣蒸溽不可言，引領素秋，以日為歲。」暑熱可想。又如〈書海南風土〉云：

嶺南天氣卑溼，地氣蒸溽，而海南尤甚。夏秋之交，物無不腐壞者，人非金石，其何能久！然儋耳頗有老人，年百餘歲者，往往而是，八九十者不論也。乃知壽夭無定，習而安之，則冰蠶火鼠，皆可以生。吾當湛然無思，寓此覺於物表，使折膠之寒，無所施其冽；流金之暑，無所措其毒，百餘歲何足道哉。彼愚老人者，初不知此，特如蠶鼠生於其中，兀然受之而已，一呼之溫，一吸之涼，相續無有間斷，雖長生可也。莊子曰：天之穿之，日夜無間，人則固塞其竇，豈不然哉！ 九月二十七日，秋霖不已，顧視幃帳間有螻蟻，帳已腐爛，感嘆不已，信手書此。時戊寅（元符元年）歲也。

蘇軾的精力，永遠不衰，雖是花甲老翁了，入市糴米，還會覺得「不緣耕樵得，飽食殊少味」。心裡還想申請一塊荒地來躬自耕種，總須自食其力，才免內心的愧恧。然而，海南的民俗，恰正相反。當地有一種樹木，可以分別產出八種不同的香料，他們就以此為生，懶得不想耕田，因此，到處都是荒地，而食糧不足。缺乏米糧，他們就以藷芋雜糧，煮粥取飽。蘇軾覺得這些海南人真是愚昧可哀，以一片精誠，作了〈和陶勸農六首〉。將詩寄與其弟。

《欒城後集》轍作〈次韻詩敘〉，說到雷州半島的情形，也和南海一樣。他說：「予居海康，農亦甚惰，其耕者多閩人也。然其民甘於魚鰍蟹蝦，故蔬果不毓；冬溫不雪，衣被吉貝，故藝麻而不績，生蠶而不織，羅紈布帛，仰於四方之負販；工習於鄙樸，故用器不作；醫奪於巫鬼，故方術不治。予居之半年，凡羈旅之所急求皆不獲。」然而，海南遠摒海外，貨運不便，雷州還可仰給四方的供應，而海南卻只好「百物皆無」了。

在海南百物皆無的情形下，幸賴在惠州服官的舊友鄭嘉會（靖老）和程天侔父子由海舶接濟酒米藥物，傳遞家書，所以在給他們的函件中，訴述較詳。如：

黎蜒雜居，無復人理；資養所急，求輒無有。（答程天侔書） 此間食無肉，病無藥，居無室，出無友，冬無炭，夏無寒泉，然亦未易悉數，大率皆無耳。唯有一幸，無甚瘴也。（答程儒書） 紙茗佳惠，感怍，感怍！丈丈惠藥、米、醬、薑、鹽、糖等，皆已拜賜矣。（答程天侔書）

海南沒有醫藥，而人不能無病，病則相信殺牛可以愈疾，這是海南的風俗，惜生的蘇軾，看得滿懷悲憫，為之惄焉不安，寫了一篇柳宗元的〈牛賦〉，加上長跋，交給瓊州僧人道贇，希望借他的手代為傳布，能夠稍稍改變這種風俗。跋言：

嶺外俗皆恬殺牛，而海南為甚。客自高化載牛渡海，百尾一舟，遇風不順，渴飢相倚以死者無數。牛登舟，皆哀鳴出涕，既至海南，耕者與屠者常相半。 病不飲藥，但殺牛以禱，富者至殺十數牛。死者不復云，幸而不死，即歸德於巫，以巫為醫，以牛為藥。間有飲藥者，巫輒云：神怒，病不可復治，親戚皆為卻藥禁醫，不得入門，人牛皆死而後已。 地產沉水香，香必以牛易之黎；黎人得牛，皆以祭鬼，無脫者。中國人以沉水香供佛，燎帝求福，此皆燒牛肉也，何福之能得。 哀哉！余莫能救，故書柳子厚〈牛賦〉，以遺瓊州僧道贇，使以曉喻其鄉人之有知者，庶幾其少衰乎！

海南還有一個特殊的風俗，即男人在家，終日遊手好閒，一切外出體力勞作的事，都由婦人承擔，包括上山打柴，鑿地汲鹽井在內。蘇軾又寫了一幅杜甫的詩，希望能勸儋人改俗——這也不過是書生行其心之所安的作為而已，效果是很微茫的。

元祐臣僚，幾乎無人不遭謫逐，而遠竄海外的，卻只蘇軾一人。人莫不自負有才，莫不好名，而才名相累，竟是如此苛酷，此所以蘇軾對於《莊子．山木》篇「材與不材」之說，懷著甚深的感慨。

二、食芋飲水

蘇軾在昌化，無一熟人，而且語言不通，與土著也無由交識，入市則百物皆無，南方長夏之日，獨居敝陋的官屋中，過著「杜門默坐，日就灰槁」的生活，即使悶不死人，也會被逼得發瘋。然而，人生的美妙，常會絕處逢生。蘇軾到昌化將兩個月後，昌化軍使易人，新任的張中來了，一到，他即前來叩門請見蘇老前輩，並且帶了雷守張逢的信來。

張中，開封人，熙寧初年的進士，曾在明州（浙江寧波）做過象山縣尉之類的地方官，浮沉小吏，仕途甚不得意，現在又被派到這人人視為畏途的南蠻荒島上來，料不到卻與蘇軾這樣的人物相遇。

張中對這老人，執禮甚恭，與蘇過則成了非常莫逆的朋友，因為兩人都歡喜下棋，下棋上了癮。蘇家祖住官屋，又在州廨的東鄰，走動非常近便，所以張中幾乎無日不來，來即與過一枰相對，興味盎然。蘇軾接受老弟「不要讀書」的勸告，本來蕭然清坐，澹無一事，於是也就整日坐在枰邊，看他們對弈。

其實，這看棋的老人，並不懂棋，倒是因此想起了從前獨遊廬山白鶴觀，觀中人闔門書寢，只聽得棋聲起落於古松流水之間，這種境界，留下非常深刻的印象，覺得這玩意兒非常可愛，有意想學，然而始終沒有機會。現在，這隅坐一旁，不會下棋而竟日觀棋不厭的老人，卻悟出了千古不滅的棋道哲學。「勝固欣然，敗亦可喜。」作〈觀棊〉詩：

五老峰前，白鶴遺址，長松蔭庭，風日清美。

我時獨遊，不逢一士，誰歟碁者，戶外屨二。

不聞人聲，時聞落子，紋枰坐對，誰究此味。

空鉤意釣，豈在魴鯉，小兒近道，剝啄信指。

勝固欣然，敗亦可喜，優哉游哉，聊復爾耳。

是年十月立冬之後，島上風雨無虛日，蘇軾租住的官屋，本已敝陋不堪，風吹雨打更是處處漏水，常常一夜三遷，東躲西避。這在平常人一定會心生怨憤，但是蘇軾〈和陶怨詩示龐鄧〉，認為淵明懂得歡快時應留餘樂，憂戚處不妨頹然的道理，一點也不覺得難堪。他自認與淵明一樣，天生的稟賦偏奇，本來不會享受，從前住華屋，臥重裀，並不安適，現在一夕三遷，卻睡得很好，〈和陶怨詩示龐鄧〉說：「我昔墮軒冕，毫釐真市廛，困來臥重裀，憂愧自不眠；如今破茅屋，一夕或三遷，風雨睡不知，黃葉滿枕前。⋯⋯」蘇軾雖然不怨，張中卻不能不顧，就假借整修倫江驛以就房店的名義，派兵將屋修補。——此事，後來成了張中的罪狀。

蘇軾日常生活中，非常歡喜理髮和沐浴。他的保健方法中，晨起梳髮百櫛，即是重要的一款。在海南，有〈謫居三適〉詩，就是：旦起理髮、午窗坐睡和夜臥濯足三項。沐浴卻發生了問題，因為海南沒有澡盆這樣器物，所以只好用道家的辦法，於夜臥時，以兩手揩摩身體，名曰「乾浴」（見《雲笈七籤》）。於〈次韻子由浴罷〉詩中，還很幽默的以老雞倦馬的土浴為比，如曰：「時令具薪水，漫欲濯腰腹，陶匠不可求，盆斛何由足。老雞臥糞土，振羽雙瞑目，倦馬【馬展】風沙，奮鬣一噴玉。垢淨各殊性，快愜聊自沃。⋯⋯」

「六十無肉不飽。」何況蘇軾向來歡喜肉食。他在惠州，還有羊脊骨可買，啃得津津有味，但到昌化，就「至難得肉食」了。聽說蘇轍到海康後，體重驟滅，作〈聞子由瘦〉詩，說到當地土人吃老鼠、蝙蝠、蜜唧（蜜漬鼠胎）、蝍蛆（蜈蚣），令人不寒而慄。詩言：

五日一見花豬肉，十日一遇黃雞粥，土人頓頓食藷芋，薦以薰鼠燒蝙蝠，

舊聞蜜唧嘗嘔吐，稍近蝦蟆緣習俗。十年京國厭肥羜，日日烝花壓紅玉，

從來此腹負將軍，今者固宜安脫粟。人言天下無正味，蝍蛆未遽賢麋鹿——

接下去，蘇軾還和老弟開玩笑道：「照這樣子沒有肉吃，帽寬帶落的消瘦下去，到有一天能回家鄉去時，兄弟倆一定會變成兩個清瘦的仙人，可以騎在黃鵠身上飛還故鄉了。——「海康別駕復何為，帽寬帶落驚僮僕。相看會作兩臞仙，還鄉定可騎黃鵠。」

不但沒有肉吃，海島上只有海魚，而蘇軾怕腥，「病怯腥鹹不買魚」，無肉無魚所以不能免於「爾來心腹一時虛」。老弟又勸他節省精神，不要讀書，然而終日清坐，總也不是辦法，他只好「從今免被孫郎笑，絳帕蒙頭讀道書」了。

海南當然無酒，雖然海北還有幾個朋友，如張逢、程氏父子、周彥質等隨時寄與佳釀，但那是不能常有的贈與，日常要喝，只可自釀。他在當地認識的潮州人王介石、泉州航商許玨送他一點「酒膏」，蘇軾感激萬分，作〈酒子賦〉曰：「憐二子，自節口，餉滑甘，輔衰朽。先生醉，二子舞，歸瀹其糟飲其友。」

蘇軾一向歡喜自己釀酒，但在昌化，這興趣也消失了，主要是他之所以好此，原是為了「釀酒以餉客」，現在連客也沒有了，還釀什麼酒。直到元符二年過年前，才釀了一次天門冬酒，新年酒熟，且漉且嚐，本無酒量的老人，不知不覺間喝得醺醺大醉，擁鼻微吟起來：

自撥床頭一甕雲，幽人先已醉濃芬，天門冬熟新年喜，麴米春香並舍聞。⋯⋯

海南不但無肉無魚，甚至米麵亦待海北舶運而來，每遇天氣變化，海運阻隔，立即斷市，所以蘇軾父子，只好入境同俗，拿芋飲水。這種食芋飲水的生活，蘇軾卻自謂：「衣食之奉，視蘇子卿（武）啖氈食鼠為大靡麗。」居常煮菜為食，作〈菜羹賦〉。敘曰：

東坡先生卜居南山之下，服食器用，稱家之有無。水陸之味，貧不能致，煮蔓菁、蘆菔、苦薺而食之，其法不用醯醬，而有自然之味，蓋易具而可常享。

賦辭中說：「無芻豢以適口，荷鄰蔬之見分。」也是事實。《冷齋夜話》作者說：「余遊儋耳，及見黎民表為予言：東坡無日不相從乞園蔬。」別時寫與一詩，還跋曰：「臨行寫此詩以折菜錢。」

菜羹吃厭了，蘇過想出新辦法來，用山芋做羹，冠以美名曰：「玉糝羹」。老父吃了，拍案叫絕道：「色香味皆絕，天上酥酏則不可知，人間決無此味也。」詩曰：

莫將南海金齏膾，輕比東坡玉糝羹。

我想，讀者絕不會被此老騙過，只是山芋一項材料，即使易牙復生，也做不出什麼美食來的，只是其中有兒子奉事的一片孝心，才是人間的至味。

蘇軾在海南所遭遇的困苦，還不止此。

元符二年（一○九九）四月，島上大旱成災，米價暴漲，眼看將有絕糧之憂。蘇軾束手無策，想到道家的辟穀法中，有一種簡單易行的龜息法，就是模仿龜的呼吸，每日凌晨，引吭東望，吞吸初日的陽光，與口水一同嚥下，據說非但可以不飢，還能身輕力壯。寫下這個方法，決心與兒子一同練習，準備抵抗飢餓。

飲食是人的基本慾望，這慾望不能滿足時，很自然地常會懷想過去的享用。蘇軾飽食芋蔬之餘，作〈老饕賦〉，賦中歷數美食，如言：「⋯⋯嘗項上之一臠，嚼霜前之兩螯，爛櫻珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟而含酒，蟹微生而帶糟，蓋眾物之夭美，以養吾之老馨。⋯⋯」從這些敘述，蘇軾之精於食道，雖稱為美食家也，當之無愧，而他現在只是「畫餅充飢」。

食物之美，不一定與貴賤關連。他與一洺州人談「吃」，對於鹽水漬蠶蛹那種平民化的小食，也說「余久居南荒，每念此味」而不可得。（〈五君子說〉）

張中來後，經他介紹，才認識了幾個土著的朋友，才有幾家熟人，可以串串門子，歇歇腳。

一是住在縣城東南的黎子雲，他家居臨大池，水木幽茂，惜乎太窮，房屋巳甚破敗。坐中幾個人創議，大家捐點錢來修造一下，平常就可來此聚會。深苦寂寞的蘇軾，自然贊成，也捐了錢，名之曰「載酒堂」。

還有一個是住在城南的老秀才——符林，蘇軾稱之為「儋人之安貧守靜者」。紹聖五年上巳節，海南風俗於是日上墳，蘇軾攜酒往訪符家，符家的子弟都出去了，只有老符在看家，他們兩人便傾壺痛飲起來，一直喝到醉了。蘇軾作詩，非常感慨：

老鴉銜肉紙飛灰，萬里家山安在哉！蒼耳林中太白過，鹿門山下德公回。

管寧投老終歸去，王式當年本不來。記取城南上巳日，木棉花落刺桐開。

當地的熟人，逐漸多起來了，蘇軾也逐漸恢復了城鄉各處隨意漫遊的老習慣。他可以跑進一座寺院，清坐終日，「閒看樹轉午，坐到鐘鳴昏。」目的是要「斂收平生心，耿耿聊自溫」。（詩：〈入寺〉）遊城北謝氏廢園，則又興起「謝家堂前燕，對語悲宿昔」的興廢存亡之感。

蘇軾在城鄉隨處亂跑，像這種落後地區，除出城中有一兩條大街外，他處都無一定的道路，所以他常常會迷路，甚至回不得家，則以牛矢、牛欄等等，來做認路的指標；黎人家的兒童，沒有玩具，口吹葱葉為戲；他也認識了當地如春夢婆這樣可愛的人物——蘇軾曾負一大瓢，行歌田間，遇一老婦，年已七十，對軾言道：「內翰昔日富貴，一場春夢。」軾認為她說得很對，鄉人從此就叫這老媼為春夢婆。

蘇軾在漫步中，作〈被酒獨行、遍至子雲、威、徽、先覺四黎之舍三首〉，最富儋耳風光，也是他與土著交往情趣的寫實：

半醒半醉問諸黎，竹刺藤梢步步迷；但尋牛矢覓歸路，家在牛欄西復西。

總角黎家三四童，口吹葱葉送迎翁；其作天涯萬里意，溪邊自有舞雩風。

符老風情奈老何，朱顏減盡鬢絲多；投梭每困東鄰女，換扇惟逢春夢婆。

書籍介紹

本文摘錄自《蘇東坡新傳（上下冊增修校訂全新版）》，聯經出版

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作者：李一冰

張輝誠（學思達創辦人、作家）：《蘇傳》完全不同於文學家馳騁其文采所寫的東坡傳記，更不像學者餖飣獺祭堆砌資料出來的傳記──這樣的情感表現，卻又扎扎實實建立在一冰先生堅實的考證功力與文字駕馭能力。

全新增修校訂，特別收錄──張輝誠（學思達創辦人、作家）專文〈尋找李一冰〉，追索謎樣作者，出版緣由、增修後記，以及李雍〈縹緲孤鴻影──父親與《蘇東坡新傳》〉，附錄〈蘇軾及宋朝大事年表〉

集多重名家於一身的北宋風雲人物：文學家、評論家、政治家、繪畫家、書法家的蘇軾，是唐宋八大家之一，在中國古典文學藝術史上屬於少數其散文、詩、詞、賦、評論均有成就，且兼善書畫的奇才，也是公認韻文、散文造詣皆傑出的大家。

蘇東坡為宋代知名政治家、文學家、書畫家。北宋蘇家一門三傑，名滿天下，而東坡更是青年才俊，文名遠播，原有一番抱負欲施展所學，為人民和朝廷謀取和平安樂，然現實不如所想，他所屬的朝代，黨爭頻仍，他則因名聲響亮，樹大招風，多次歷經官場上的波折，數次遭貶謫，最遠更貶至海外瘴癘之地的瓊州（海南島）。他的從政生涯是一大段奔波遷徙之路，大半的時光耗在不斷往返於貶謫之地和復詔回朝這之間的路程。從政本不為自身，但每被構陷一次，就使得他更欲歸隱鄉間。曾任要職卻兩袖清風的他，生活亦是貧乏困頓居多。然而他卻頗能自抒於文，從他的詩詞文章中，不見怨戾憤恨，倒是一片光風霽月，曠達胸懷時移世異。政治遊戲是短暫一時，東坡文章卻千古長流，他的軼聞韻事永為後人傳頌。

東坡傳世的文章、軼事極多，詩詞更為一代宗匠，難有匹敵。所作詩詞兩千餘首，皆是從性情深處流洩的真摯情意。包括為人熟知的〈前赤壁賦〉、〈水調歌頭〉等，本書十之八九取材自東坡詩詞，參照其他文集資料，以詩人少有的人生經歷，與其心血結晶的詩作相印證，勾勒出他一生。透過本書，一個赤誠、豪邁、才氣縱橫的文人遂赫然眼前。

新版書中，特增收〈尋找李一冰〉一文，將多年來謎一般的作者生平與出版緣由，娓娓道來。此《蘇傳》之特別處在於，並非從東坡出生寫到老死，而是從蘇軾貶謫黃州之時切入，彼時東坡甫從烏台詩案，遭小人陷害，入獄瀕死，最後否極泰來，雨過天青之輕鬆與從容。李一冰寫出獄中狼狽至極、虎口餘生後出獄，從苦悶中走向曠達自在、從現實接二連三的無情打擊走向一而再、再而三的意志堅強與生命韌性的東坡，使其形象躍然紙上之外，更讓讀者深入東坡的內心世界。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰