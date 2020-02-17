鄭宜農《給天王星》：自賞眼前的光景，匯集千千萬萬個孤獨

文：曾稟程

獨語哼唱宇宙藍圖＿保持獨有姿態，在自我軌道行走。

從《海王星》啟程，遊歷了《Pluto冥王星》，2019鄭宜農的音樂航圖降落在《給天王星 Dear Uranus》。在自己與觀察者的角色扮演中，不斷揣測「人」的各種姿態。將音樂化作廣泛宇宙裡溝通的頻率，摸索千千萬萬種星點。

宇宙中迂旋的星球，一直都是鄭宜農不定面貌的延伸。常把漫漫星語和音樂作連結的她，每次總給聽眾耳目一新的體驗。《給天王星 Dear Uranus》是鄭宜農將廣大意識形象匯集而成的作品，經過自我歷煉、承受、坦然，最後濃縮成點滴；深刻感受 「人 」的生命經驗。

編曲方面運用許多不同的效果器樂聲，營造龐大的宇宙感音場，包覆微弱的電磁感。像是聯繫遠方未知的一端，帶些膽怯害怕、小心翼翼，卻也讓人看的入迷。相較於上張《Pluto冥王星》顯得更加成熟，也將樂聲擺放地恰到好處，同時音符的流動感充滿驚豔，彷彿流星時不時地穿梭在身邊。

每每總是逃離自己的同溫層，鄭宜農變換不同的創作方式。因為著迷台語押韻以及咬字的美，鄭宜農嘗試利用貼近台語的口吻跟音樂的密合度創作新歌，整張專輯就囊括了三首台語歌。其中專輯內的〈玉仔的心Jade〉也曾以單曲的身分榮獲第十屆金音獎最佳另類流行單曲獎。

〈街仔路雨落袂停 At a rainy night 〉

作詞 ： 鄭宜農 / 陳嫺靜

作曲 ： 鄭宜農 / 陳嫺靜

製作人：何俊葦 / 王昱辰 / 鄭宜農

編曲 ： 何俊葦 / 王昱辰

2019年末最為驚喜的一首歌，和網路討論度極高的生猛饒舌新人陳嫺靜合作，聯手打造【街仔路雨落袂停】。當初Demo版本並沒有Rap的部分，新歌一釋出，除了編曲更加完整，陳嫻靜用她最有把握的饒舌幫此曲增添不少色彩，獨特的嫻靜韻律，加上廣告系出身的她，MV視覺也是一手包辦，可說是視聽覺上的雙重饗宴。 近年來台灣歌手有許多利用台語創作，透過新穎的編曲，擺脫台語歌一直給年輕人陳舊的刻板印象。同時也因此擦撞出新的火花。歌詞講述微雨紛擾的夜晚，星星錯落夜空，孤單一人卻也無畏，不願久佇於此地，她等的那個人，願意一起走嗎？

又是孤身的烏暗暝

人去樓空 心事茫茫

街仔路雨落袂停

你敢佇遐 思慕的人

〈591〉

作詞 ： 鄭宜農

作曲 ： 鄭宜農

製作人： 林泰羽

編曲 ： 林泰羽

房間是與人們心理相連的防空洞，較為隱私、重要。和以前的鄭宜農不太一樣，她開始願意分享自己心中的想法，掀起埋藏在房間內真實的自己，鼓起勇氣說給大家聽。歌名591一時讓人聯想到某大型出租網網站，但其實是背後代表著成長的意思。以「租房子」為題材發想，貼近年輕世代租房子已經是很常見的事情，雖然年輕人看似辛苦打拼，但是煩憂之中漸漸理解並建構自己的人生。

要不要 你要不要來

陪我一起完成這不算大的心願

〈輕輕觸碰 The touch. 〉

作詞 ： 鄭宜農

作曲 ： 鄭宜農

製作人： 盧律銘

編曲 ： 林孝親 / 林思妤

輕輕觸碰是較早出來跟大家見世面的歌曲，之前就有以無插電版本的方式作現場演出，但是專輯裡面的跟現場表演的感覺很不同。現場就一把木吉他，清脆的撥弦聲，配上單純的嗓音，是簡單的表達方式，好比冬夜裡坐在火爐前，沉沉睡著。而專輯裡的版本，則是充斥著玻璃流光的動態感，好像稍微用力點，玻璃就會碎裂，安靜卻也宏觀。

心擁有太多不同的面貌，是森林、易碎品......。需要撥開濃霧，在迷惘中尋找真實的存在；需要輕輕觸碰，易碎品讓人更加珍惜、認真對待。不管哪種形式、情緒，讓心透著淺淺的光，折射出五光十色，映照著我自己。

過去你遺忘的讓我們從頭開始

過去你記得的無論悲傷快樂 我都聽你說

好嗎？親愛的

〈就算我放棄了世界〉

作詞 ： 鄭宜農

作曲 ： 鄭宜農

製作人： 陳建騏

編曲 ： 陳建騏

當初是以『錄音室以外』寫歌練習01的身分示眾的。最初因為走了一段路，心裡積累著各種壓力，導致鄭宜農有段時間步入灰色的地帶，腦海思緒漸漸繁瑣。也有可能是因為外圍的各種輿論聲浪與內心低語之間在拔河，最後彈性疲乏。開始有點看不清自己，為誰而寫，為誰而唱。因而誕生出所謂的『錄音室以外』寫歌練習，逃離廣泛的世俗，尋求片刻的喘息，同時承認自己的脆弱，並找回最初的自己。

她也在簡介中也說到， 在這樣的時代，即使年過30的我，偶爾也還是感覺到：「自己的脆弱厭世是會讓相處變辛苦的呢。」，因此一直持續學習著怎麼與世界共處。這首歌是在這樣的心情下寫的，我想可能很多人也會有類似的感受吧。

或許有時候殘忍

或許有時候天真

或許我從來沒有變成一個大人

〈千千萬萬 Lightyears of Solitude〉

作詞 ： 鄭宜農

作曲 ： 鄭宜農

製作人： 何俊葦 / 王昱辰 / 鄭宜農

編曲 ： 何俊葦 / 王昱辰 / 鄭宜農 從

自身作為一個星點，在漆黑的宇宙裡望著千千萬萬的星光。彼此透過心跳的頻率，作為溝通的共同語言。能夠互相感應、了解完全跟自己不同的存在，是一件讓人嚮往的事情。 做為專輯的壓軸曲，這首歌賦予人們希望的價值，讓人帶著勇氣去面對未知的另一端。雖然孤獨時常會使人絕望害怕，在遺憾的過程裡跌跌撞撞，但只要閉上眼睛感受自己獨特的存在，在寂靜的黑夜裡，每個人都是自己真心嚮往的發光體。

千千萬萬顆孤獨的小星星

在等待一個奇蹟

那是千千萬萬個我

那是千千萬萬個你

總結

與前幾張《海王星》、《Pluto冥王星》相比，不難發現鄭宜農已經跟當初那位刷著木吉他的青春少女有所不同，一路上都能發現成長的軌跡，不斷的進化就像真空宇宙裡不停旋轉的行星一樣。途中經歷了風風雨雨讓她曾一度迷失自我，但她選擇用自己的音樂發聲，將沉積在身上的人生故事，化作音符，譜出屬於自己的千千萬萬星空。

整張專輯環環相扣在愛的主題上，因為愛是不定型的存在，時時刻刻都在以不同面貌持續發生在世界的各個角落。歷經生命的消逝與誕生，雖然失落卻也始終沒有放棄曾經擁有的美好。將十首生命思索之作，凝聚成一張貼近群體共感的全新專輯。

痛苦的過程也是成長的蛻變，鄭宜農用最貼近的第一視角，眺望無數個遠端，始終保持自己的姿態，步行在銀河之上。在廣泛的群眾與自身個體之間，尋找自己存在的意義與最真實的原貌。鄭宜農的音樂天文藍圖，還在繼續航行......。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航