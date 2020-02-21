《我沒錢，所以邊畫畫邊旅行》：在蘇丹渺無人煙的沙漠，我遇上來自台灣的遊客

文：陳柔安

天使在我身邊 在蘇丹旅行時，語言不通遊客也少， 只能孤單地與自己對話。 未料金字塔前竟遇見說中文的遊客， 還與他們一起共享晚餐……

世界上有一種孤單，是你身邊來來往往好多人，但你似乎永遠自己一個人，就像在街頭不停流轉的流浪貓，棲息在城市各個角落，牠在你腳邊的經過和離去、牠的喜怒哀樂，沒有人介意，沒有人在乎。

在蘇丹的日子裡，有幾天特別難熬。蘇丹的遊客特別少，當地人也不太能說英語，在那一陣子裡，我只能不斷和自己說話，於是我體驗了這一種孤單，流浪貓似的孤單。

久未與人交談的寂寞

天空是淡淡的紫色，鳥群趕著歸巢，我在Karima這座純樸的小鎮裡，和菜販們買了些蔬果，再到雜貨店裡買了包米、幾片乾糧，幾日的三餐全靠這些解決，最後錢包裡躺著一百五十元蘇丹鎊（約台幣九十元）。蘇丹並沒有外匯提款機，我沒辦法領錢，接下來路過的小鎮也沒有換匯所，我要用台幣九十元在蘇丹度過最後一週。

用攜帶型卡式爐煮了頓簡單的蔬菜泡飯，等水滾的同時想起在上個城市遇見的摯友——穆罕默德，那是我最近一次的交談，因為有他我才能省下去金字塔的二十美金，是貴人也是朋友。吃完蔬菜泡飯，在磚頭砌的浴室裡洗了冷水澡，

之後便上床躺下了，睜著眼睛和天花板對看了好久，空氣靜謐得彷彿凝結了，在空蕩蕩的旅館裡，我聽得見自己的心跳聲。

「柔安，你已經好幾天沒有和人說話了，真希望明天就能遇見一個能好好交談的人，甚至是講中文的人。」在已經關了燈的房間，我和自己說話。「連講英文的都遇不到了，還想遇到說中文的？這是不可能的！」連自己都覺得好笑，窗戶透進來的微弱白光中正閃爍著一顆一顆飄浮的灰塵，「別想了，趕快睡吧，明天要早起看日出，還有看金字塔。」風輕輕地偷渡過窗沿，吹拂我的臉頰，陽台那盞白色燈泡時不時滋滋作響，讓人心裡越發寂寞。

金字塔前的奇蹟

第二天，天還沒有亮，我爬上鎮裡最著名的那座土黃色山峰，在撒哈拉沙漠上看見了第一道日出，魚肚白的天空轉為嫩粉紅色，接著在山的那一頭，一顆蛋黃慢慢上升，金黃蛋液瞬間佈滿整片沙漠，「真美，就像置身天堂，但天堂裡只有我一個天使。」我自言自語：「不過這麼胖的天使飛不起來吧？」說完大笑了起來，孤身自娛我已經習慣。

下午踏進沙漠中找金字塔，蘇丹金字塔和埃及的不太一樣，數量有兩百多座，是埃及的幾十倍之多，但是高度大約只有十米，小了許多，名氣自然也小，是真正被人類遺忘的歷史文明。沒人保護也沒人觀賞，倒也不是什麼壞事，或許金字塔心有不甘，但至少法老們得以享受後世安寧。

在這片偌大的沙漠裡，清澈的藍天中，伴隨我的是屹立千年的金字塔，頓時覺得自己渺小得微不足道。我自拍了好幾張照片，離開時有些落寞，就像一個人在散場後的電影院裡。

這時我注意到，在風的呼嘯聲裡夾著人們的交談，我停下了腳步，等他們走來，直到看清楚他們的身影，兩男兩女，等他們的對話變得清晰，是中文！他們說的是中文啊！我興奮地對他們喊：「嘿！你們是哪裡人？」

最大的幸運

「我們是中國人！」兩個男生回答。

「中國人啊？中國哪裡啊？」我笑臉盈盈地朝他們走去，在蘇丹說中文的人就像沙漠中的水一樣難能可貴，他們還來不及回答，兩個女生搶著問我：「你呢？哪裡人？」

「我是台灣人！我好久沒遇到說中文的人了！」我語氣高昂地說，難掩我的雀躍。

「蘇丹的遊客真的很少，你也是我第一次遇到的台灣人，台灣很好啊！」兩個女生禮貌地誇獎台灣，讓我很開心。

「你們呢？來自哪裡？」女生們面面相覷，笑說：「你猜啊！」從他們的口音裡聽來沒什麼捲舌音，「廣東？」他們搖頭，「福建？」一樣搖頭，「難道是……台灣？」這是最後一個最不可能的答案。

「對啊！台灣！」他們奸詐地笑了笑，我手指著他們，大聲尖叫：「怎麼可能？我在非洲旅行四個多月，一個台灣人都沒見到，竟然在蘇丹這個沒有遊客的地方遇到台灣人！太神奇了！」

我又叫又跳，金字塔裡沉睡的法老都要被我驚醒了。他們是Lydia和Anna ，在蘇丹工作，巧的是，我下一個前往的城市是他們住的地方，我們約好到時候再見一面，在暮色轉暗之前，我們擁抱告別。那天晚上我哼著歌跳回旅館，想著是不是前一晚許願時剛好有流星劃過呢？

晚上，我同樣煮了蔬菜泡飯，配上Lydia他們午餐剩的炸雞，是頓奢侈的一餐。還來不及清理餐桌，旅館大門被打開了，兩個歐美男人走進來，說是今晚的住客，我們在餐桌邊坐下來一句句地講個沒完，內心那個孤單陰暗的角落，終於被塞進了滿滿話語，直到飽和。

一切一切，漸漸進入佳境。

Photo Credit: 四塊玉文創

幾分鐘內連遇兩個貴人

隔天的大包裡塞滿了期待，因為我要前往Lydia和Anna所在的城市——一百多公里外的棟古拉。一走出門便遇上了旅館主人，他問我去哪，我說：「去棟古拉，搭便車去！」他要我上他的嘟嘟車，載我到搭便車的主要道路上。

在車上，他用不連貫的英語不停對我說：「搭便車很難！如果沒有成功，就回來吧！再住一天！不要錢！不要錢！」他努力地擠出所有會的英文單字，臉都漲紅了。我想起幾天前和他談住宿費時，講了半個小時他才勉為其難給我折扣，我知道對他而言，免費住一晚是多大的善意，我感動地直道謝。

走到公路上，豔陽下、沙漠邊，有一台車從反方向為了我折回來，我上了車，開車的大叔說：「在蘇丹，沒有人會讓一位淑女在太陽下站太久的！」說完後開懷大笑，這倒是真的，蘇丹人都很友善。「但我沒有要去棟古拉，我載你去車站替你買車票吧！」我連忙說我可以再招下一台便車，但他不理會我的話，硬是把我載到了車站。他拿了幾張鈔票，再從頭戴白色禮帽的小伙子手上接過一張車票。「喏！你的車票！搭便車不安全啦！」他和剛見面一樣大笑了幾聲，拍拍我的頭：「路上小心！」

明明是素昧平生，我到底何德何能受到這麼多幫助呢？在短短二十分鐘內遇上兩個貴人，我的心瞬間被大量的感動和感謝占滿，幾乎要超載了，我重重地握住他的手，「謝謝、謝謝」，就像要把那份滿溢的心情通通洩堤給他似的。

三天生活像回到台灣

在棟古拉，和Lydia 、Anna和一個中國男人鄭大哥住在一起，那是一種很踏實的幸福。我們沒特別做什麼事，卻把每件事做到最好，就像在家裡一樣：好好做頓台灣料理、好好散步曬太陽、好好利用整個下午畫肖像給他們、好好到市場聽他們用蘇丹話挑最新鮮的菜、好好在尼羅河上釣魚、講我們台灣人才懂的笑話，還有好久沒說出口已經快要生鏽的台語。她們教我做蔥抓餅和麵條，還送我豆瓣醬，告訴我這樣在國外也能吃到家鄉味。常常在早上剛醒來的瞬間，會恍恍惚惚以為我在台灣，那片我最愛的土地。

在棟古拉的三天，是難能可貴的靜養和充電，不用擔心下一餐要吃什麼、不用煩惱如何找到最便宜的旅館、不用想著明天又是孤身一人、更不用擔心沒有人聽得懂我說話，就像我在蘇丹也有一個家。

他們問起我下一站要去哪？我說我打算要搭便車離開蘇丹，Anna說要替我買車票，我急著拒絕：「這裡很容易攔車，更何況我這幾天吃住都靠你們呢！」我著急地說。「說什麼呢？真的要算？那你說，一張肖像畫多少錢啊？你畫畫給我們，我們都還來不及感謝呢！」說完後他們便穿上鞋，往門外走去替我買車票了，我只能愣在原地不停地想，我為什麼會這麼幸運？

離開棟古拉的那天有些難熬，旅行中最矛盾的是遇上喜歡的朋友，卻終究會離開。這幾年來我漸漸學會不強求，所有安排都是最好的安排，來了就來、走了就走，不強求離別，只求再相見，學著接受，再創未來。我們說好回台灣要再見，給了他們最後一個擁抱。

被天使們守護著

一週之前，錢包裡有一百五十鎊（台幣九十元），一週之後，在離開蘇丹的那台小巴士上，還剩下八十鎊（台幣五十元），如果說這不叫做奇蹟，那什麼是奇蹟？就像是有天神在我身旁裝了透明錄影機，隨時派遣天使幫助我，我想起小時候玩過的小天使與主人翁的遊戲，冥冥之中我成了誰的主人翁？

因為穆罕默德而省了大把門票費、在極為孤單時遇上在非洲旅行的第一位台灣人、在沒錢搭車後遇上了好心的旅館主人和便車司機、在最需要補充能量時有了棲身之所。這一切一切，若是缺一，我可能流落街頭、挨餓度日，便無法安然地搭上這班巴士離開蘇丹。我幸運得不可思議，順利到了讓我不安的地步，是不是我已用光所有的好運呢？

我陷入沉沉的思考，霎那間巴士的老收音機響起阿拉伯民謠，把我拉回現實，我看著收音機上頭，顯示了4444的數字，我瞬間明白一切了。

4444就是所謂的天使數字，它的意思是：「你的身邊有很多天使守護，而你也被天使們深愛著，你不需要畏懼，因為不管什麼事都會變好的。」

相關書摘 ▶《我沒錢，所以邊畫畫邊旅行》：我想好好謝謝那位蒙族大哥，但他始終未再出現

書籍介紹

本文摘錄自《我沒錢，所以邊畫畫邊旅行：帶著一支畫筆，一顆開闊的心，勇闖世界》，四塊玉文創出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：陳柔安

不用是多厲害的人，

但要是個有故事的人。

帶著一支畫筆、一顆開闊的心，

勇闖伊索比亞、蘇丹、新疆、北韓等多個國家，

每一趟旅程中，遇見的人、經歷的事……

讓作者深信，世上的好人比壞人多，一個人其實也能很勇敢！

她曾經：

在蘇丹拯救一隻大烏龜，於內蒙古高原當牧羊人

她遇上了：

阿爾巴尼亞為了維生走私毒品的年輕人

將僅剩的小房間讓給陌生人過夜的大陸農民

為了淘金夢只帶著探測器浪跡天涯25年的丹麥大叔

她挑戰了：

徒步橫跨內蒙古庫布齊沙漠，隻身前往北韓一窺神祕面紗……

希望這些豐富生命的故事，也同樣能滋養每一位讀者的心

她相信了解自己、喜歡自己，並努力追求自己理想的樣子，就是——旅行的意義。

作者將那些與壞人好人相遇的絕望與溫暖，讓人不斷反思的文化衝擊，以及再也見不到面的遺憾，通通寫進了書裡。翻開這趟充滿智慧與勇氣的旅程故事，一起唱著屬於自己的流浪者之歌吧！

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航