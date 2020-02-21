《我沒錢，所以邊畫畫邊旅行》：我想好好謝謝那位蒙族大哥，但他始終未再出現

文：陳柔安

蒙族大哥的祝福 到內蒙古時身上已經沒有人民幣了， 所幸遇上蒙族大哥願意載我一程， 想好好畫一幅圖感謝他， 他卻始終未再出現……

那天晚上，所有景色都透過淚水的濾鏡模糊得不成樣子，眼中有無限的淚水，像傾盆大雨不斷落下，我止不住，真的止不住。

七月末，太陽正豔，搭上長途火車從蒙古國回到了中國的內蒙古，我看著窗外的景色從都市、草原、轉換成沙漠，十幾個小時後我終於到了邊境城市——二連浩特。在去蒙古之前已經到過內蒙古，但是身上沒有留下半點人民幣，於是我舉起右手大拇指，想要搭便車到內蒙古省會——呼和浩特，大約要六小時的車程。

我背上將近十公斤的大背包，在豔陽下顯得更沉了，一台台車從我身旁呼嘯而過，還有些車子甚至一看見我就變換到離我更遠的車道，搞得我心慌。日正當中的酷刑維持了半小時左右，接著有一台白色車子停在我面前，車身被泥土濺得滿是泥濘，我猜想他是剛從草原回來的。

窗戶搖下，裡頭有個平頭的大哥正在講電話，我耐心地等他，心想他該不會是為了講電話而停車吧？心裡有點不安，十幾秒過去，他把電話放下，我問：「大哥你好，我想要到呼和浩特市，請問你順路載我一程嗎？」他沒多看我就揮著手說：「上來吧！」

六小時裡產生濃厚友情

一開始想著看似粗獷的大哥是不是不好相處呢？沒想到他對陌生人有點害羞。他是蒙族人，在內蒙古遇上蒙古人不算容易，七成還是漢人為主，因此我覺得自己很幸運，能在剛離開蒙古後遇到蒙族人，我和他說說我學會的幾句蒙語，還能聊上許多蒙古的人文風情，就像是離開那片草原國度之後的總複習，我特別投入也很珍惜。

六個小時的車程，我們有聊不完的話題，我說我在蒙古草原找到了三具羊頭骨，辛苦扛著重達近五公斤的頭骨一整路，就希望能帶回家掛上牆壁，卻被中國海關全部沒收，我欲哭無淚。他笑著和我說，頭骨他家有一堆，下次寄到台灣給我；他還說他有個六歲的小公主，驕傲拿起手機遞給我，桌面是個可愛的小女孩，

穿著傳統的蒙服，對著鏡頭靦腆地笑著，的確是個小美人兒，他甚至要我下次到蒙古要找他，他認識好多蒙古朋友可以帶我出去玩。

我和這位大哥的感情就像疊疊樂，在六個小時的車程中愈疊愈高，也愈來愈堅固，到了呼和浩特時我有些捨不得，下車前我告訴他，我晚上會在百貨公司前的步行街擺攤，請他一定要來，我給他免費畫一張像。

「那可不行，錢是一定要給你的！」他著急地說，邊說邊搖著手。

「不行！你載我這麼大一程，這是我一定要給你的答謝，就別推託了！」我說完後依依不捨地闔上車門，看著這台滿是泥濘的白車離我越來越遠。

帶來驚喜的含羞草女孩

晚上我走到百貨公司步行街前開始擺設攤位，發了微信給他並拍下擺攤位置，請他務必來一趟，那天晚上特別漫長，不是沒有客人，而是因為一直在等他來，最後卻沒等到，我有些失望。

第二天晚上是我待在內蒙的最後一天，我又發了微信告訴他，希望他能出現，讓我好好謝謝他。「拜託，希望能在離開前，再好好見一面。」我在微信裡和他說。

漫漫長夜，長夜漫漫，結果，他還是沒來。

這次背上大背包覺得步伐更沉重了，裡頭裝了更多的遺憾。在離開內蒙前往北京的夜車上，我又發了微信給他：「我離開內蒙要去北京了，雖然你最後還是沒有出現，但真的很感謝你載我一程，遇到你真的很幸運，希望之後還有機會見面，一切保重！」當我按下送出鍵時，心裡感到沮喪也有點氣憤，為什麼不來呢？不想再見嗎？我是這麼地珍惜且寶貴這段緣分啊！

他回覆地很快，我一看到訊息說不出話，所有景色都透過淚水的濾鏡模糊得不成樣子，像傾盆大雨不斷落下，我止不住，真的止不住。

「加油加油，希望你也一切順利，還有就是謝謝你給我孩子畫的畫，她非常喜歡！」他接著傳來他孩子拿著肖像畫的照片，是「我畫的肖像畫」。

是她！我剛剛畫到的小女孩！

Photo Credit: 四塊玉文創

以最美好的方式道別

她是我第二天晚上的第一位客人，是一個長得非常標緻的小女孩。她穿著一件鵝黃色小洋裝，上面點綴著綠色點點，有一點害羞。我溫柔地與她說話：「你叫什麼名字？」她依舊頭低低，微微笑著：「我是阿依達，是蒙語裡星星的意思。」多美的名字啊！就像眼前這位小女孩給我的感覺，靜靜地閃耀著小小的光，又像一朵含羞草，微微地散發獨特的氣質。

畫好之後，她遞給我一百元人民幣，當我要找給她八十元時，她卻搖搖頭說不用找了，我不明白地問：「為什麼不用呢？你的爸爸媽媽呢？」她手上緊緊捏著這幅肖像，臉上笑容滿溢地說：「我爸爸媽媽去吃飯了，這是他們要我給你的。」我又驚又喜地收下了她的心意，摸摸她紮起的小辮子頭，笑著謝謝她。

原來阿依達就是大哥的女兒！我氣自己竟然沒有想起這之間的關聯性，都是蒙族人，還有手機桌面的照片，我的眼淚一直流一直流，模糊視線，卻清楚感受了他傳達的心意。

最後他又再次地，以不露面的方式默默地幫助了我，他知道如果親自給錢，我一定不會收，他用他覺得最好也最美的方式向我道別，我還一個人傻傻地生氣他沒出現，但其實他一直都在，一直看著我，默默地看著我、幫助我。

好多人問我：「邊畫畫邊旅行真的行得通嗎？」我想說的是，如果沒有在旅途中遇到這些心好美的人，那還真的行不通。因為有他們，我才能夠安安穩穩地走到現在。

我的眼淚止不住，感謝也止不住。謝謝，謝謝！

相關書摘 ▶《我沒錢，所以邊畫畫邊旅行》：在蘇丹渺無人煙的沙漠，我遇上來自台灣的遊客

書籍介紹

本文摘錄自《我沒錢，所以邊畫畫邊旅行：帶著一支畫筆，一顆開闊的心，勇闖世界》，四塊玉文創出版

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作者：陳柔安

不用是多厲害的人，

但要是個有故事的人。

帶著一支畫筆、一顆開闊的心，

勇闖伊索比亞、蘇丹、新疆、北韓等多個國家，

每一趟旅程中，遇見的人、經歷的事……

讓作者深信，世上的好人比壞人多，一個人其實也能很勇敢！

她曾經：

在蘇丹拯救一隻大烏龜，於內蒙古高原當牧羊人

她遇上了：

阿爾巴尼亞為了維生走私毒品的年輕人

將僅剩的小房間讓給陌生人過夜的大陸農民

為了淘金夢只帶著探測器浪跡天涯25年的丹麥大叔

她挑戰了：

徒步橫跨內蒙古庫布齊沙漠，隻身前往北韓一窺神祕面紗……

希望這些豐富生命的故事，也同樣能滋養每一位讀者的心

她相信了解自己、喜歡自己，並努力追求自己理想的樣子，就是——旅行的意義。

作者將那些與壞人好人相遇的絕望與溫暖，讓人不斷反思的文化衝擊，以及再也見不到面的遺憾，通通寫進了書裡。翻開這趟充滿智慧與勇氣的旅程故事，一起唱著屬於自己的流浪者之歌吧！

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航