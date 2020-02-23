《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》：美國在處理中日關係時，應該檢視修昔底德提出的地緣策略困境

文：馬利德（Richard McGregor）

我的某位中國朋友嘗試描繪美國的東亞觀點，提出以下的簡單說法：「美國人喜歡中國人，但不喜歡中國；他們喜歡日本，但不喜歡日本人。」

基於以下原因，這個評斷乍看起來似乎有些奇怪：美國和中國存在地區性的緊張關係，更不用說日本和美國數十年的合作已形成緊密友誼。另外，不管外國官員如何喜歡他們的中國對手，對中國黨國體制的責難也讓真正的友誼不可能成立。

上述關係的特徵儘管聽來愚鈍，但卻簡潔描繪出三邊關係裡的競爭策略和情緒氛圍。日本總是憂慮美國和中國自然而然成為夥伴——只要這兩個巨大的大陸型經濟體和軍事超級強權找出方法，就會隨時毫不猶豫地繞過東京。

領土爭議、持續的冷戰遺緒，加上中國要求尊重和擔憂圍堵，都有助於我們了解這個區域的外交緊張關係，當然還包括地緣政治這個驅動中日對抗的因素。然而，還有一事火上加油——在亞洲，中日戰爭的歷史持續受到人為操縱，版本的內容差距很大，且至今仍未解決。

自十九世紀晚期兩國首次開戰以來，中國和日本關係的歷史一直有個故事主線。日本蠶食中國領土，提出要求後，接著這裡占領一小塊、那裡占領一小塊，最終在一九三○年代發動全面的侵略和占領。數千萬中國軍人和平民死於戰爭。在日本於一九四五年被擊敗和投降後，據說東京始終搪塞不對中國道歉，也不補償日軍所造成的損害。

故事主線的第一部分是真實的。從十九世紀末以來，日本確實著手解體中國。雖然精確的傷亡人數仍有爭議，但南京大屠殺是事實，而非如某些著名日本人堅持其為虛構。日本的行為殘暴，從殖民地強徵勞工以支援戰爭，並為軍人的性需求徵召所謂的慰安婦。

然而，這段戰爭史的歷史更為複雜，許多扭曲和轉折不會出現在今日的聳動標題上。例如：在一九五○年代和一九六○年代，日本對戰爭自我反省時，北京對尋求道歉和賠償不感興趣。中國現在變得較富有強大，認為日本的自責應該是雙方關係的永久支柱，日本卻將這樣的要求視為不過是出於中國內政因素。在過程中，歷史爭議已經成為戰後真正和解的巨大阻礙。

然而，這些日子以來，關於歷史爭議，只是中國對日本感到憤怒的冰山一角。在這些噪音之外，北京的核心問題不是關於戰爭的細節，而是已經獲得同意的外交解決方案。從華府和東京的觀點，一九五一年的《舊金山和約》成為東亞戰後的基礎。該條約由擔任艾森豪（Dwight Eisenhower）總統特使的約翰．杜勒斯（John Foster Dulles）起草，結束美國對日本的占領、讓日本成為美國的安全夥伴、給予該國空間重建成為現代化的繁榮國家，並且為日本能逐漸與東南亞和澳洲的前戰爭敵手奠下和解的基礎。

對北京而言，該條約絕非區域新秩序的基礎，反而帶來危害。中國學者對這個區域有不同想法，但美國大致上選擇予以忽略。美國認為，由美國主導國際秩序，是天經地義的事情。中國的參照點是盟邦領袖於一九四三年在開羅、以及一九四五年七月在戰爭結束數週前在波茨坦（Potsdam）所發布的宣言。也就是所謂的三巨頭——美國、英國和中國（當時是中華民國）——在這些會議裡為日本的無條件投降設下的條件。在這個過程裡，隨著近幾年中國的政治人物、歷史學者和基進主義分子開始更強有力地提出主張，日本在這個區域分配到永遠的配角。

北京偏好《波茨坦宣言》，因為該宣言解除日本武裝，讓日本將前一世紀占領的中國領土歸還中國，並且確認中國的強權地位。

另一方面，北京不承認《舊金山和約》，因為該條約成就了美國和日本的安全聯盟，並讓美國駐軍東亞。中國雖由當時的國民黨政府代表參與《開羅宣言》，卻沒有參與《舊金山和約》。二○一二年底，習近平告訴來訪的美國國防部長里昂．潘尼達（Leon Panetta）：「國際社會必須拒絕日本試圖一筆勾銷全球反法西斯戰爭的結果，或是挑戰戰後的國際秩序。」

作為戰敗方，日本應接受終身監禁，在東亞安安靜靜。這樣的主張雖然荒謬，但從中國領導人到大眾的政治認知，卻對此具有很強的共識。一九九○年代中期，中國民族主義者寫的暢銷書《中國可以說不》裡，某一章的標題寫著：「在某些層面上，什麼都不做，才是日本對世界的貢獻。」

無論是理論面或實務面，中國、日本和美國都以各種方式相互糾纏。在一九八○年代晚期，卡特（Jimmy Carter）總統的國家安全顧問暨華府外交辯論的固定成員茲比格涅夫．布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski），以共住一棟他稱為「美日國」（Amerippon）的公寓，來形容美國和日本的關係。布里辛斯基認為，這兩個強國應該促進「更多合作、政治上更親密，並形成經濟上更組織化的夥伴關係」。

二十年之後，歷史學者尼爾．弗格森（Niall Ferguson）和經濟學者莫里茲．舒拉里克（Moritz Schularick）共同創造出一個令人尷尬的新詞「中美國」（Chimerica），用以描述美國和中國經濟的權宜婚姻——美國消費、中國儲蓄，一起合作驅動全球成長。布列辛斯基論點提出的時機不對，在當時的一九八○年代晚期，貿易爭端造成美日聯盟裡的嚴重裂痕。弗格森在發表最初文章的三年後，也改變原先的立場，認為中美國短暫的婚姻將「朝向離婚發展」。

還有極少提及的第三種結盟方式，這當然也有專屬的特別名稱。《紐約時報》已故專欄作家威廉．薩斐爾（William Safire）在他一九七七年的小說《全面揭露》（Full Disclosure）裡，設想出「遠東強權」之間的虛構聯盟。由於其種族歧視意涵，薩斐爾在該書裡創造出的新字或許需要貼上警語，才能在現今的環境下使用。他將此聯盟稱為「中日國」（ChiJaps）——如同在冷戰時期，將中國共產黨一詞在美國的常用縮寫「CCP」寫成「ChiComs」（發音為「ChaiComs」）那樣的文字遊戲。該小說劇情天馬行空，讓「中日國」對抗美國——蘇聯的聯盟。然而，薩斐爾不經意地觸動了華府不為人知的痛處。就如同北京斥責「美日國」，以及東京擔憂「中美國」，不同時期的美國官員都曾憂慮，中國和日本會走在一起，降低美國在東亞的重要性，甚至完全排除美國勢力。

在一九三○年代，亞洲一體的概念並不受歡迎，因為當時被日本用來遮掩其擴張領土的野心。大東亞共榮圈僅是西方殖民主義的東京版本，卻更加令人作嘔。這個概念從一九七○年代末至一九八○年代開始復活，這次是善意的——由日本帶領，這個區域的經濟開始擴展、興盛，也因此出現鬆散的區域政治機制。李光耀是新加坡的國父和長期執政者，為這個概念賦予哲學特質，促進了他稱為「亞洲價值」的復興。簡單來說，是返回儒家和諧與階級的概念，再混以現代和重商主義的工業政策。這個概念在當地獲得共鳴，那裡許多人將美國視為愛管閒事的闖入者，且待得太久。

不論在理論上有多吸引人，亞洲一體在現實世界總是難以實現。如果美國退出，中國確實有規模、雄心、財富和軍事力量，在數十年後在該區域扮演主導角色。川普贏得二○一六年大選和幫助他當選的孤立主義詞藻，只會強化北京的力量。然而，古老的階級慣性仍存在於亞洲。當日本是該區域最大的經濟體時，中國從未積極想要建立關於亞洲的制度；同樣的，一旦中國取代日本成為區域主導強權，日本對亞洲計畫的熱情也隨之削減。

害怕大國主宰和恐嚇小國僅是等式的一側。很少人在評估中國的外交政策時，會將中國共產黨的本質列入考量，因而判斷失準。中國共產黨像是一把政治的瑞士刀，不同功能的刀片緊緊固定在金屬骨架上。某個刀片處理政策，另一個刀片處理人事，其他則分別負責軍事、商務、教育、海外華人和媒體等。最銳利的刀片被附加上一些功能，累積起來成為習近平所稱的「中國夢」。根據這個信念，習近平想要讓中國成為富裕和驕傲的國家，並在海外重新崛起。事實上，兩者是一體的。

中國共產黨除非在海外取得優勢，否則不可能在國內獲得成功。

對想要謀求破壞美國區域主導力的中國策略師而言，讓東京偏離美國的路線，無疑是最佳的策略。當然，中國有實力這麼做，因為其消費者和資本財市場的量體之巨大，遠遠超過美國貿易成長所能提供的規模。在日本境內，親中派規模頗大，他們偏好與北京結盟，作為泛亞聯盟的基礎。

試著設想，如果美國口中「太平洋上不沉的航空母艦」的日本決定西向，會引發哪些後續衝擊。在亞洲、甚至在全球，由美國主導的秩序恐怕會崩潰。上述可能性看起來不像薩斐爾小說描述的那樣荒唐可笑，也並非如美國所擔憂的後果。二○○九年九月，首相鳩山由紀夫在北京突然宣布，日本想要降低對美國的依賴，並在亞洲建立「友愛之海」。華府陷入慌亂。

然而，中國並未誘惑日本，反倒是展現更多敵意。資深外交官崔天凱（曾任駐東京和華府大使）將這個議題定調成「日本能不能接受中國的發展壯大」這樣一句看似簡單的關鍵句。一旦日本「在心理上能解決這個問題，其他的問題都很容易處理」。

這樣的想法儘管聽起來很合理，但並非中國外交的主流觀點。某位仔細研究北京官方觀點的中國學者指出，擊敗日本僅是中國成為亞洲主宰的第一步。中國的勝利不必然需要靠贏得戰爭，「但必須在政治上和心理上為日本所接受，並由該區域的國家一同見證。」

中國對日本日漸輕視的態度——日本不再被視為真正的競爭對手——不過再次讓我們了解，中國共產黨不適合處理外交，因為外交講求優雅、彈性、體諒對手的立場和有能力做出妥協。這和以下廣為人知的認定一致：北京正從事重回歷史的巨大工程。在這個情境下，中國並不怎麼想嘗試建立新的亞洲共同體，而是想要恢復古老的朝貢體系。直到約兩百年前，朝貢體系一直適用於該區域的大部分地區，也就是小國和弱國接受中國的優勢地位，以換取中國的善意。

毫無疑問，許多日本人相信這是北京的本心。日本強有力的經濟產業省資深官員今野秀洋表示：「在東亞的傳統上，我們缺乏像西發里亞體系（Westphalian system）那樣的獨立主權國家關係⋯⋯正是中國的DNA，是他們的DNA命令他們變得越來越像古老的中華帝國。」

換句話說，東京確實接受了中國發展壯大的事實。日本的回應是更靠向美國，但日本依靠的是怎樣的美國呢？

川普第一次認真考慮競選美國總統，是在一九八○年代末，當時他不停抱怨《美日安保條約》對美國不公平，且他在二○一六年的大選裡重複類似觀點。川普在愛荷華州（支持川普的農業州）的競選場合上說：「眾所周知，由於我們和日本的協定，在日本遭受攻擊時，我們必須全力保護日本。但如果我們遭受攻擊，日本不必做任何事，他們可以待在家裡看索尼電視，不就是這樣嗎？」

只不過，到了二○一六年，索尼退出電視產業，因為該公司在價格上競爭不過中國和南韓的對手。更重要的是，在川普競選美國總統的這段期間，他對於美日之間安全關係的觀點也是錯的。

數十年來，華府給予東京的防衛訊息很簡單，與川普在一九八○年代和三十年後競選時所提出的觀點幾無二致：華府始終要求日本「應該做更多」。在二○一五年，首相安倍晉三透過讓國會重新解釋憲法，賦予日本軍隊更大的空間，改變了二次世界大戰戰後的軍事慣例。這意味著在安倍的改革下，如果美國涉入戰爭，不論受到直接或間接的攻擊，日本都可與美軍並肩作戰。這個改變的荒謬處顯而易見，在去除許多的戰後束縛後，日本正日益堅持，美國對抵擋中國「應該做更多」。

在川普參選之前，美國在東亞的任何選項，都假定過去政策的核心部分會普遍維持下去，包括貿易自由化和對盟邦的承諾。在川普的競選活動裡，他大聲嘶喊著截然不同的觀點，偏好貿易障礙並主張每個國家都要自我照料。川普的美國想要做更少，遠非「應該做更多」，因此置日本於險境中。東京不能轉向中國，用中國取代美國的安全保障，所以在考慮各種方案後，日本可能會走向擁武自重，此舉措將標幟東亞的戰後時代結束。

川普在總統之路上顛覆了美國國內和外交上的許多信條時（讓外交政策建制派震驚不已），美國主導世界的基礎便不再停在一九七一年，也就是總統尼克森和國務卿季辛吉擁抱中國的那個時刻。這有助於北京最終能回到更寬廣的世界，讓中國變得更有膽量，而日本卻感到被背叛。幾近半個世紀之後，中、美、日三國除了彼此互為策略對手、深刻的不信任和歷史怨恨之外，還發展出深刻的相互依賴。

最近幾年，隨著中國越來越強大，學者認為，有需要從所謂的修昔底德陷阱（Thucydides trap）學得教訓。該陷阱指的是，當成熟大國被新興強權挑戰時，就會造成衝突。

然而，美國在處理紛亂的中日關係時，還應該檢視修昔底德這位古希臘將軍暨歷史學者所提出的另一項地緣策略困境。他警告，建立帝國雖會面臨危險，但放棄帝國的風險更大。

相關書摘 ►《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》：岸信介是北京的夢魘，他對中日關係的負面影響延續到21世紀

書籍介紹

本文摘錄自《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》，聯經出版

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作者：馬利德（Richard McGregor）

譯者：李隆生、張逸安

《金融時報》、《倫敦標準晚報》2017年度選書，國際知名專家學者：羅伯特・D・卡普蘭、彭定康、黎安友、傅高義等一致好評推薦，因為馬利德看準了當下最新世界局勢─強國對亞洲的謀算！

美、日、中三方角力至今未歇，暗藏多少歷史包袱、政治算計與經濟利益？

東亞專家馬利德繼《中國共產黨不可說的祕密》後又一力作！

美國還是不是亞太地區的霸主？中國能否取而代之？

亞洲真能靠自己取得地緣政治的新平衡？或是秩序即將崩解？

美中貿易戰方興未艾，你來我往頻頻出招，究竟誰勝算大？

太平洋島鏈上的日本、韓國乃至台灣，將從美國總統川普不按牌理出牌的策略中得利或受害？貿易競爭最終是否將轉變成真槍實彈的戰爭？

且讓馬利德帶您一窺究竟！

看似單一的政治糾紛，其實千絲萬縷。馬利德藉由調查大量檔案資料，以及多方採訪美、日、中三國的重量級人物，以編年紀事脈絡從第二次世界大戰後，逐一梳理三國之間超過半世紀的外交關係變化。他寫下的故事連結了國際政治趨勢、相關重要人物、外交上的結構性轉變。這不僅是一個關於美國過度擴張的故事，也是關於亞洲強權衰弱與復興的故事。從戰後的賠償與道歉問題、釣魚台（尖閣諸島）主權爭議，乃至因東西方文化及價值觀落差產生的溝通困境，皆有獨到見解。

本書特色

從季辛吉的中國行開始，強權角力正式揭幕

二戰之後，《美日安保條約》讓日本在無論願意與否的情況下，與美國成為密不可分的盟邦，但當1971年美國總統尼克森與國務卿季辛吉決定與中國建立進一步的關係後，美日之間的矛盾與裂痕日益加深。

日本到底有沒有「傷害中國人民的情感」？

如今我們經常看到中國官方針對日本首相參拜靖國神社等行為提出譴責，但可能很少人知道／記得，當年毛澤東曾經對日本人表示謝意，因為日本人侵略中國讓共產黨有機會在國共戰爭中取得上風。

釣魚台，還是尖閣諸島？

釣魚台歸屬非僅領土宣示，更是經濟資源的必爭之地：這五座「小到甚至在地圖上都找不到」的小島，於1970年代末期因聯合國調查後發現此處可能蘊藏大量石油及天然氣，瞬間成為眾所矚目的焦點。將近半世紀以來，不僅美、日、中的外交／國防策略，甚至日本國內政治派系的勢力版圖，無不為這五座小島牽動。

從「韜光養晦」到《大國崛起》

鄧小平的經濟開放政策，伴隨的是「韜光養晦」的低調外交策略。21世紀初期，經濟實力漸增的中國，開始好奇世界強國的歷史與發展，《大國崛起》紀錄片在知識分子間頗受好評，但也引來「新左派」的強烈批判。如今能有如此創作自由的作品在中國已然絕跡，取而代之的是以民族復興為名的傲慢。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰