《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》：岸信介是北京的夢魘，他對中日關係的負面影響延續到21世紀

文：馬利德（Richard McGregor）

周恩來接見日本工會領袖代表團時，表示他長久以來都期望「兩國外交部長相互以香檳敬酒」時刻的到來，上述活動主要是考量美國當時麥卡錫主義（McCarthyism）盛行時期的反共氛圍。關於東京和北京日益增長的連結，美國政策制定者最初的回應十分謹慎。華府冷戰策略不只建構在讓日本成為美國軍事的舞台，還想讓日本經濟復甦和增長。基於這項目的，美國願意容忍日本和中國之間的有限貿易。這項政策讓中國有機可乘，用以破壞美國的禁運。到了一九五○年代中期，周恩來幾近如其所願分裂反中聯盟，但日本卻突然改變路徑。岸信介是北京的夢魘和日本派閥領袖，他對中日關係產生的負面影響延續到了二十一世紀。

如果中國共產黨想要找一個妖魔，當作不喜歡日本的一百個理由，岸信介應該是最佳人選。不論是以個人或官員身分，岸信介都深深涉入了日本的侵華行動。他曾任滿洲國的高階官員，以內閣成員身分簽下同意對珍珠港發動攻擊，並曾身為日本商工大臣，負責日本的戰爭動員。在日本投降之後，他因戰犯嫌疑而入獄，但從未被起訴。美國為了強化日本政治圈反共產黨陣營勢力，在一九四八年釋放岸信介，但直到一九五二年美國停止清算戰前資深官員後，他才公開復出。

岸信介花了一些時間去除他的獨裁本性，轉而認同民主是日本未來的最佳道路。最初，他看不起他的美國獄卒。根據岸信介口述的自傳，他想起在監獄裡某個值得紀念的日子，一個管理員發現他熬夜寫詩，問他說：「你即將被吊死，而你還在寫詩？我不得不讚佩你們這些日本仔。我就算正在戀愛，也寫不出詩。」

岸信介將紙筆放在一旁，問著自己：日本怎麼會被這群笨蛋給擊敗的？

然而，岸信介逐漸發展出對美國國力的尊敬，並研究支撐美國政府體系的基礎價值。之後，監獄管理員很可能也看到他在牢房熬夜閱讀美國歷史和憲法。岸信介有堅實的理由改變對美國和民主的立場。他的轉變讓他成為美國的支持者，美國也正尋求日本保守派領袖，以強化他們在亞洲的反共防禦勢力。岸信介了解，這個聯盟是日本讓共產黨無法擴張的最佳選項。

與此同時，甚至是在一九四九年十月建立政權前，中國共產黨就持續關注岸信介的動向。在中國共產黨取得勝利的幾個月前，《人民日報》抨擊岸信介，罪名是「日本侵略者」和美國培養的保守主義政治要角。

中國共產黨的確應該擔心岸信介，在他從監獄釋放後的十年之內，他協助成立了一個新的保守主義集團——自民黨。一九五五年之後半世紀的絕大多數時間皆由該黨執政，讓左派成為永久和重要的反對黨。幾年後，岸信介成為日本首相，快速重新設定了對中政策。

岸信介不只是中國的夢魘，也是美國策略的關鍵，以確保日本在冷戰時期不會選擇中立，也不會接受中國或蘇聯在該區域的利益主張。歷史學者麥可．夏勒（Michael Schaller）指出：「實實在在地，岸信介（夏勒稱其為『美國最偏愛的戰犯』）的生涯映照出如下事實，也就是日本從美國敵人演變為盟友、冷戰在亞洲出現、美國在形塑日本戰後政治和經濟結構裡所扮演的角色。」

岸信介重新成為公眾人物，他在國會建構保守派的角色、他對打倒左派的努力，以及他成為自民黨領袖和之後首相大選的候選人，這一切都有華府的支持。從旁協助的，還有一群有影響力的現任和前任美國官員及企業家，他們都擔心日本會轉向共產黨陣營。岸信介和支持者也受到美國中央情報局（CIA）的資助，從一九五○年代到一九七○年代初，CIA祕密提供金錢給日本保守派。該筆資金用來滲透和破壞左派，因為他們有時對保守派執掌政權造成真正的威脅。直到二○○

九年以前，除了短暫的少數期間，自民黨都是執政黨，CIA應該能據此主張，這個祕密計畫是極為成功的一項冷戰倡議。這個計畫的一部分在一九九○年代中期曝光時，美國政策制定者當然並不後悔。美國國務院的日本專家暨一九六○年代駐日大使亞歷克斯．強生（U. Alexis Johnson）說：

「我們資助的，是和我們站在一起的政黨。」

CIA涉入的細節仍不清楚，因為美國政府仍拒絕公開這個計畫絕大多數的文件。協議雙方也很小心地透過第三方來移轉金援，以極小化曝露的風險。藤田正晴在一九五○年代和一九六○年代擔任警察和情報官，之後成為自民黨的高階官員，他說：「我和CIA有很深的關係，曾到訪他們的總部。不過，在日本正式的政府組織裡，沒有人曾接受過CIA財務援助。」

歷史學者指出，岸信介在一九五七年晉升首相，是該計畫取得的重大成就。白宮在該年數次高調款待岸信介：他和艾森豪在一個純白種人的高球場打了一場球，新聞轉播的頭條將該事件稱為「日本首相與艾森豪總統的球敘」；他又在紐約洋基主場投出開場球。不久之後，岸信介面對社會黨和其他左派政黨的強力挑戰時，艾森豪祕密核准CIA下一年度資助他選舉活動的預算。

艾森豪的顧問將這個決定描繪成艾森豪對日本所下的「巨大賭注」。作為日本願意強化兩國聯盟的回報，岸信介從美國獲得將重新協商《安保條約》的承諾，該條約是美國在占領日本期間強加於後者之上，此時美國承諾給予日本更平等的地位。

身為首相，岸信介面對的現狀仍是兩黨對於和中國建立關係的共識。到了一九五○年代中期，甚至是保守派也公然抱怨，日本僅擁有美國的衛星地位，而且華府對日中關係施加限制。CIA在數年後的一篇報告裡提到：「『親中遊說』在日本遍及各個階層，從保守派政治人物和企業人士，到最基進的馬克思主義者。」CIA說得好，中國議題引發的分裂「出自於對各黨派領袖的私人效忠，已開始造成日本政治基礎的裂痕」。

岸信介與美國站在同一邊，因而與另一個保守派山頭鳩山一郎形成競爭。鳩山一郎樂意和周恩來結盟，並在一九五四年擊敗岸信介成為首相。在執政後不久，鳩山一郎便邀請中國資深使節團訪問日本，此舉觸怒了華府，並讓北京激動不已。他還抗拒美國壓力，拒絕在亞洲扮演更積極的軍事角色。他的立場膨脹了周恩來的預期——中國最終能和日本建立完全的外交關係，但這讓華府感到晴天霹靂。當時的國務卿杜勒斯（早先曾阻止首相吉田茂與北京建立更緊密的關係）無力地主張，日本不需要中國，因為中國「是一個貧窮地區，沒有太多東西可供出口」。

鳩山一郎下台，讓華府鬆了一口氣，但中國議題並未隨鳩山一郎下台而結束。他的繼任者石橋湛山是經濟學者暨記者，曾在一九三○年代批評日本占領滿州，並不認同麥克阿瑟將軍占領日本。

他嘗試減少日本維持美國駐日帶來的成本，還認為東京應與北京和解，重建在中國的商業利益，並避免在冷戰裡選邊。

這些想法當時在日本被廣為接受，但石橋湛山因為嚴重中風被迫去職，以致作為他意識型態和政治對手的岸信介成為首相。現在看來，這場權力轉移，可能已經改變了東亞的歷史路徑。

為了專注於和美國重新協商《安保條約》以獲得較好待遇，岸信介背棄中國，並抗拒要求和巨大鄰國進行更多貿易的壓力。岸信介訪問台灣時表示：「如果蔣介石能重新拿回中國，將會是了不起的成就。」這個陳述對北京的中國共產黨亮了紅燈。一九五八年，日本右派分子於長崎舉辦的貿易展裡毀損中國國旗，岸信介拒絕道歉，成為壓死駱駝的最後一根稻草。不久之後，中國暫停和日本的貿易與經濟關係。石橋湛山在隔年訪問北京時，勇敢嘗試為岸信介緩頰：「岸信介只是習慣討好，當他在美國便討好美國、在台灣討好台灣，僅是如此。他在日本並沒有說對中國不利的話。」然而，中國完全不認同這樣的說法，而是認為岸信介「已經傷害了中國人民的感情」。

這是這個詞首次出現，之後成為中國告誡對手的常用術語。

一九五○年代，岸信介與鳩山一郎之間對美和對中政策的歧異，經過五十多年後以驚人的重複再現。鳩山一郎的孫子鳩山由紀夫在二○○九年成為首相後，嘗試和中國建立更緊密的關係，以致激怒美國；岸信介的外孫安倍晉三在二○一二年當選首相後，拒絕接受鳩山由紀夫的政策，轉而強化與美國的關係，引發中國敵意。相隔半世紀，對於這些日本敵對政治派閥的反應，華府和北京仍然幾乎沒有改變。美國不喜歡兩位鳩山的親中政策，積極加以反對，甚至做到推翻他們政權的地步。中國對安倍則如同之前針對岸信介般，加以狂暴的宣傳攻擊，並推遲和降低兩國外交關係。

毛澤東在一九五七年預言「東風壓倒西風」，也就是東方共產黨集團將日漸取得對西方的優勢。

他的主張事實上與全球共產主義的興盛相一致。然而，中國和蘇聯之間已經開始分裂，最終為季辛吉訪華鋪了路。在中國，毛澤東於一年後的勒令裡，要求快速的工業化和農村集體化，這被稱為「大躍進」的運動帶來了大飢荒，最終導致數千萬人的死亡。與此同時，隨著毛澤東拉攏日本的計策失敗，他被迫站在場外觀望。有一段時間，中國只剩一位真正的朋友阿爾巴尼亞（Albania）。

岸信介證明，他確實值得美國對他的投資。在一九六○年初期，艾森豪在白宮款待他，簽署新的《安保條約》，並稱兩國之間有「無法破壞的夥伴關係」。艾森豪告訴岸信介：「去他的紅色中國」，並補充說，他不能接受與「殺人凶手或滿手血腥的刺客」成為朋友。

然而，岸信介想在日本國內收穫的政治紅利卻未實現。他本來期望，安保新約讓日本與美國之間地位變得更平等，能受到民眾的讚賞。但該新約反倒將日本從中分裂成兩半，並將日本帶向危險的內部衝突邊緣。

某位知名西方歷史學者指出：「在一九六○年夏天，各種跡象顯示，日本可能成為美國的匈牙利。」

日本左派組織完善，包括工會、知識分子和學生組織，加上許多偏好較中立外交政策的保守主義者，聯合起來反對該新約，形成日本戰後歷史上規模最大的示威行動。抗議者約三十三萬，隨著投票表決日期漸近而包圍住國會。岸信介只能透過將反對派趕出國會議事廳，並下令反鎖大門和設立路障，才通過法案，並讓艾森豪強化盟友關係的東京之行因此取消。這次投票成為讓歷史記住岸信介的個人傳奇事件，也因為這次高壓手段的議事技巧引發民眾憤怒，迫使他在不久之後辭去首相，結束了他官方的政治生涯。然而，美國人對他的付出極為感激，諸如尼克森等保守派人士從未忘記他。在之後的二、 三十年裡，岸信介始終都是受到白宮歡迎的訪客。

《人民日報》密切關注東京事件的發展，過度強調被中國共產黨稱為天然盟友的「日本民眾」抗議者角色。對照起來，岸信介被批評是個「法西斯惡棍和封建制度的小丑」，描繪成穿戴以納粹黨徽裝飾的女性和服寬腰帶，跟隨其他美國走狗的血腥足跡，走向寫著「美國帝國主義」的棺材。

儘管岸信介的參戰紀錄並不名譽，但這樣的特徵描繪稱不上正確，他不是反中國的法西斯主義者。岸信介是國家主義者和保守主義者，他無法逃脫日本對中政策的國內和全球橫流。

岸信介夾在兩派之間，一邊是美國和日本的右翼反共產黨鷹派，一邊是他自己政黨裡想要和北京建立較緊密關係的保守派，他採取兩面討好的「靜觀其變」政策，以讓自己穿越政治迷宮，一方面支持和中國的有限貿易，一方面反對發展政治關係。他雖然被北京描繪成極端分子，但他在華府的論點卻相對平和。岸信介告訴艾森豪：「我們必須接納中國正在逐步工業化的事實。」美國外交人員理解岸信介所承受的壓力，力勸華府在改變中國政策前必須諮詢日本。對此建議，尼克森和季辛吉選擇予以忽略。

日本從來沒有放棄與中國建立較緊密的關係。池田勇人在岸信介之後繼任首相，他支持商業和新的貿易協定，公然抗拒美國的抗議，批准對中國某項整廠輸出計畫的政府融資。以「所得倍增計畫」知名的池田勇人說：「針對中國，我們沒有必要和美國採取同樣的態度。我鼓勵發展與中國的〔經濟和文化〕全面關係。」在某段時期，美國總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）覺得必須斥責日本「寵壞」中國。

一九六四年，在美國不知情的情況下，日本和中國的外交人員在瑞士和緬甸，針對關係正常化進行協商。

在一九七○年代初，日本下議院超過半數的國會議員，包括許多保守派，參加某個致力於讓北京加入聯合國的團體。商業團體也開始切斷與台灣的關係，以討好並獲取較大的中國市場。到一九七一年，中國進口裡的日貨占三分之一。

最遲在該年的一月和二月，也就是季辛吉密訪北京的數月前，親北京的日本官員已嘗試透過法國與中國搭上線，但並未成功。與此同時，美國持續拖著日本後腳。一九六九年，尼克森在白宮向岸信介保證，華府多年的政策不變。根據會議記錄，尼克森說，美國「近期沒有意願承認共產中國。像美國和日本這樣與中國有深切利害關係的國家，在採取如此巨大的一步時，必須研究外交承認的後果」。

但也就在此一時刻，華府的風向正開始轉向。佐藤榮作政府的中國政策陷入死胡同，中國不只將焦點完全轉向耕耘美國，北京還冷漠對待日本。北京不想和佐藤榮作（曾是低調的前鐵道官員）打交道，因為他是岸信介的親弟弟，被歸屬為親美國和親台灣的陣營（岸信介被父族的另一支以男性繼承人的身分收養，因此兄弟兩人姓氏不同，這在日本不算罕見）。佐藤榮作決定緊緊跟隨華府，因為他正與美國協商歸還琉球，該談判始於一九六九年。他還依賴來自執政黨裡親台派的支持，這讓他面對中國時缺乏說服力。北京對佐藤榮作發動謾罵的宣傳攻擊，意欲削弱他，稱這位日本首相為「新東條」，指的是日本的戰時領袖東條英機。

尼克森在白宮由CIA提供的情報簡報晨會裡，接收關於東京中國政策的一連串資訊。CIA在一九七○年十二月的簡報裡判斷，佐藤榮作不會「魯莽行事，他認定在做任何決定前都會先詢問美國意見」。

佐藤榮作認為，他正在做的事會符合華府心意。日本外務大臣在一九七一年初告訴美國：日本中國政策的「主要目標」，是讓台灣維持在聯合國的席位。

一個月後，周恩來意有所指地宣布：中國歡迎「左派」日本商人（周恩來的定義為支持日本與台北斷交的任何人）。

朝海浩一郎在一九五七年到一九六三年間擔任日本駐美大使，經常告訴同事，他失眠是因為擔憂某天早上醒來，就發現美國在未知會日本的情況下已和中國建交。「朝海夢魘」成為日本外務省和華府國務院裡流傳的笑話，但在一瞬間，隨著季辛吉祕密訪問北京，朝海夢魘成真。不論日本對中國曾經有何規畫，現在都太遲了，華府已跳過東京。此事件對日本形成陰影，影響持續數十年不絕。

相關書摘 ►《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》：美國在處理中日關係時，應該檢視修昔底德提出的地緣策略困境

書籍介紹

本文摘錄自《謀算：亞洲大局與全球主宰之爭》，聯經出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：馬利德（Richard McGregor）

譯者：李隆生、張逸安

《金融時報》、《倫敦標準晚報》2017年度選書，國際知名專家學者：羅伯特・D・卡普蘭、彭定康、黎安友、傅高義等一致好評推薦，因為馬利德看準了當下最新世界局勢─強國對亞洲的謀算！

美、日、中三方角力至今未歇，暗藏多少歷史包袱、政治算計與經濟利益？

東亞專家馬利德繼《中國共產黨不可說的祕密》後又一力作！

美國還是不是亞太地區的霸主？中國能否取而代之？

亞洲真能靠自己取得地緣政治的新平衡？或是秩序即將崩解？

美中貿易戰方興未艾，你來我往頻頻出招，究竟誰勝算大？

太平洋島鏈上的日本、韓國乃至台灣，將從美國總統川普不按牌理出牌的策略中得利或受害？貿易競爭最終是否將轉變成真槍實彈的戰爭？

且讓馬利德帶您一窺究竟！

看似單一的政治糾紛，其實千絲萬縷。馬利德藉由調查大量檔案資料，以及多方採訪美、日、中三國的重量級人物，以編年紀事脈絡從第二次世界大戰後，逐一梳理三國之間超過半世紀的外交關係變化。他寫下的故事連結了國際政治趨勢、相關重要人物、外交上的結構性轉變。這不僅是一個關於美國過度擴張的故事，也是關於亞洲強權衰弱與復興的故事。從戰後的賠償與道歉問題、釣魚台（尖閣諸島）主權爭議，乃至因東西方文化及價值觀落差產生的溝通困境，皆有獨到見解。

本書特色

從季辛吉的中國行開始，強權角力正式揭幕

二戰之後，《美日安保條約》讓日本在無論願意與否的情況下，與美國成為密不可分的盟邦，但當1971年美國總統尼克森與國務卿季辛吉決定與中國建立進一步的關係後，美日之間的矛盾與裂痕日益加深。

日本到底有沒有「傷害中國人民的情感」？

如今我們經常看到中國官方針對日本首相參拜靖國神社等行為提出譴責，但可能很少人知道／記得，當年毛澤東曾經對日本人表示謝意，因為日本人侵略中國讓共產黨有機會在國共戰爭中取得上風。

釣魚台，還是尖閣諸島？

釣魚台歸屬非僅領土宣示，更是經濟資源的必爭之地：這五座「小到甚至在地圖上都找不到」的小島，於1970年代末期因聯合國調查後發現此處可能蘊藏大量石油及天然氣，瞬間成為眾所矚目的焦點。將近半世紀以來，不僅美、日、中的外交／國防策略，甚至日本國內政治派系的勢力版圖，無不為這五座小島牽動。

從「韜光養晦」到《大國崛起》

鄧小平的經濟開放政策，伴隨的是「韜光養晦」的低調外交策略。21世紀初期，經濟實力漸增的中國，開始好奇世界強國的歷史與發展，《大國崛起》紀錄片在知識分子間頗受好評，但也引來「新左派」的強烈批判。如今能有如此創作自由的作品在中國已然絕跡，取而代之的是以民族復興為名的傲慢。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰