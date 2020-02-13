因應「武漢肺炎」國際活動相繼取消或延期，東京奧運呢？

文：鄒宗翰／羅法（路透社、美聯社）



東京奧運主辦單位週四（2月13日）重申，新冠病毒疫情不會影響夏季奧運會的舉辦。

組織委員會會長森喜朗（Yoshiro Mori）透過翻譯對數十名在東京的國際奧委會高級官員說:「我想再次明確表示，不考慮取消或推遲比賽。」

目前日本本土新冠病毒確診病例有26例，尚無任何死亡個案。不過國際奧委會官員顯然感到不安，和東奧組織委員會舉行了為期兩天的會議討論相關事宜。

距離奧運會開幕只剩下5個多月，下個月日本也將開始傳遞奧運火炬。奧運會舉辦的時程目前還沒有受到影響。

世界行動通訊大會取消

不過更近期的活動已經沒有時間考慮如何因應。GSMA電信協會週三宣佈，取消西班牙巴塞隆納世界移動通信大會（MWC）。協會表示，儘管當地國家衛生官員出面保證，仍然決定取消2月24日到27日的活動。

協會執行長霍夫曼（John Hoffman）在董事會召開危機會議後，發表聲明表示：「由於全球對冠狀病毒爆發，對於旅行上和其他狀況的顧慮，GSMA無法舉辦2020巴塞隆納世界移動通信大會，所以決定取消。」

西班牙最大的電信運營商之一西班牙電信（Telefonica）週三晚上表示，「理解冠狀病毒帶來的狀況讓GSMA決定取消2020年世界移動通信大會」，並表示將始終支持巴塞隆納擔任世界移動大會的主辦城市。

巴塞隆納市長科勞（Ada Colau）稍早表示，她想傳達「冷靜的訊息」，堅稱該市已準備好舉辦這次活動。西班牙衛生官員也重申，沒有理由取消。

世界衛生組織也呼籲保持冷靜，發言人賈薩雷維奇 （Tarik Jasarevic）在日內瓦對《路透社》說：「目前沒有證據表明在中國以外有社區感染的狀況，因此世衛組織目前不要求取消大型集會。」但這樣的說法沒辦法安撫主要參展商。由於新冠病毒已經從中國邊界擴散到鄰近國家，參展商擔憂預防措施不足以遏止病毒。

德國電信執行長霍吉斯（Tim Hoettges）在LinkedIn上表示：「讓人聚在一起並建立連結，這是我們要做的。這也是世界移動通信大會，我們行業的『同學會』，所要做的。」

但他認為讓多國參與者齊聚一堂會產生特殊的風險。他說:「冒這種險是不負責任的。」近年來，世界移動通信大會的中國參與人數已達5000到6000。鑑於該病毒的爆發後，中國已有1000多人喪生，讓活動要如期舉辦蒙上一層陰影。

GSMA說，主辦城市和合作夥伴尊重並理解其決定，並補充說，他們將「繼續一致努力」籌備明年的活動。協會也會在週四舉行聯合新聞發布會。

F1中國大獎賽延期

F1總經理布朗（Ross Brawn）週三表示，由於新型冠狀病毒的疫情爆發，F1將推遲一級方程式賽車的比賽。現在F1國際汽車聯會（FIA）和推廣組織也表示，將在本週舉行會議，討論如何處理今年的中國大獎賽。

The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV — Formula 1 (@F1) February 12, 2020

他說：「我們正在與國際汽聯溝通，我們正在與推廣組織溝通，本週我們將舉行一些會議，以尋找是否可以找到解決方案.....我們會找找別的方法，但是很困難。」但他沒有提到會議的時間和地點。

即使中國可以控制疫情，要在緊湊的比賽時程中找到空檔，將中國一級方程式大獎賽延期還是不容易。布朗說：「對於車隊來說，壓力非常大，但我認為誰也不希望中國大獎賽取消。我們正在盡最大努力，但沒辦法保證。」

儘管4月19日在上海舉行的比賽已暫停，但布朗告訴《路透社》，定於4月5日在河內舉行的首屆越南大獎賽仍將按計劃進行。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡