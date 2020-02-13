不滿柬埔寨人權無改善，歐盟撤回柬埔寨部分零關稅優惠

《路透社》報導，歐盟執委會2月12日作出決定，鑑於柬埔寨當局系統性地侵犯人權，將暫停柬埔寨享有的部分貿易優惠。柬埔寨原適用在歐盟所推動的「除了武器一切都可」（Everything but Arms，EBA）零關稅政策，該政策旨在協助48個最貧困國家經濟發展。

報導指出，若最終歐盟及歐洲議會同意歐盟執委會的決定，將在8月12日施行，屆時影響柬埔寨對歐盟每年11億美元的出口。歐盟執委會委表示，他們仍將支持柬埔寨的出口多樣化，因此新興產業，高附加值服裝和鞋類將繼續享有免稅優惠，這佔了柬埔寨對歐盟出口的80%，而其他諸如旅遊用品及蔗糖等20%出口產品，都會被課徵標準關稅12％，。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提出報告稱，柬埔寨總理洪森在過去3年強硬打擊反對派、民間社會團體和媒體，民主與人權受到侵蝕，歐盟不會坐視不理，他說「為了恢復貿易優惠，柬埔寨當局需要採取必要的措施。」

成衣、製鞋業是柬埔寨製造業的重要支柱，包括愛迪達、PUMA和Levi's等企業都曾呼籲柬埔寨當局進行改革，不過總理洪森至今仍不為所動，他在11日表示，柬埔寨不會「屈服」於外國的需求。

在2018年，柬埔寨是EBA的第二大受惠國，僅次於孟加拉，柬埔寨對歐盟的出口總額在2018年達到54億歐元（59億美元），是2013年的兩倍。因此柬埔寨失去EBA優惠後，其製造業將失去低成本的競爭優勢，國內經濟發展將受影響。

洪森尋求中國助穩定經濟

在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情爆發期間，洪森2月5日到北京與習近平會面，目的就是為穩住中國的投資。《柬中時報》報導，洪森在北京與習近平會面時公開呼籲，希望中資工廠勿因歐盟撤銷EBA待遇而撤資，也希望中國進口更多柬埔寨產品，以及建議柬中兩國加快落實簽訂自貿協定。

2月12日，當被媒體問到對於歐盟以人權狀況為標準取消柬埔寨的EBA優惠看法時，中國外交部發言人耿爽表達了中方支持洪森政府捍衛國家主權的立場，耿爽強調中方一貫秉持不干涉內政原則，因此反對利用貿易手段干涉他國內政。而中方也支持柬埔寨政府和人民維護主權獨立和國家尊嚴的努力，且願為柬實現穩定發展和民生改善提供積極幫助。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範



