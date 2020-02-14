工餘奔波作畫，為植物紀錄生命當下

文：陳志樺

圖：香港電台

紀錄，如一般人認知，只是文字、照片、錄像。紀錄，也可以作畫，筆筆精微；不單是耐力與堅持的藝術，同時，也是對生命的專注及尊重。

李炳新多年來專注繪畫本地市區樹木，對錯綜複雜的樹根情有獨鍾。

李炳新鍾愛樹根的形態，各自精彩，當中複離交錯，細看，其實有始有終，人生路，何嘗不是。李是個素描畫家，尋樹走盡全城角落，每幅作品精雕細啄，最快，也要兩個月完成，慢者經年，與時間拔河。李本業是平面設計，午飯時段，別人趕著填肚，他追求短暫慢活，往街上速寫，怡情養性，夜來作畫，深耕細作之後，方睡得香甜。家中就像個黑白森林，被樹木素描包圍，一枝鉛筆，只有明灰暗，卻畫出心裡的彩虹。

「……畫任何一棵樹，就像與他的生命競賽……」

那年，颱風山竹過後，滿目瘡痍，無數樹木倒下來，無人問津。李希望為那逝去的，留點紀錄，保留最後一刻。他在網上發post，收集樹木的遺照，有心人傳來資料幾百幅，或哀悼，或懷緬，原來人間大地，也有情。眼下，城改不斷，很多大樹都命運坎坷，身不由己。李也經常回去探訪大樹，像老朋友，誰會知；今天健在，明天會否依然，人死，可悼念，樹死，煙滅，無跡可尋。

珍惜眼前一花一木，抓緊當下。

李炳新慨歎市區樹木倒下或被砍掉，也沒有人留意，他希望以自己的畫作為樹朋友們留下紀錄。

其中一幅最花時間的畫作，李炳新耗上半年才完成。

珍惜，植物畫家Sally Bunker也如是。Sally的作品，簽名有趣，有隻小蜘蛛，原來，當年一次偶遇，蜘蛛教她放慢腳步，發現花木之美。生為英國人，居港四十年，Sally早已視香港為家，她決心為香港的原生樹留下紀錄。她60歲才開始認真學習繪畫，但對畫作異常嚴謹，是個完美主義者。

Sally很喜歡樹皮粗糙的質感，認為它們都顯示著不同樹種的個性。

Sally紀錄，以觀察實物為本，不信印象或記憶。她著重實地考察，隨四季變化，花開花落，見證整個生命的過程、流轉，多時，可以花上一年，為求完美紀錄，Sally可以等待，修煉耐性，知道尊重萬物，要看天，不能強求。她也相信紀錄重觀微，是研究、科學、精算、構成，她把花木切片，顯微鏡下，一片花一個世界，深入了解，精進畫作。別以為，照片紀錄更利便精確，隔著鏡頭，真正實相，都被過濾。

Sally會把植物樣本放到顯微鏡下細心觀察。

Sally的畫作會把植物的四時變化刻畫出來，她會在不同季節作實地考察及採集樣本。

「如何在白紙上畫白色的花？」對Sally來說，是個終極挑戰，也許，是一場紀錄與藝術的對話，也許，是一種感悟。

Sally遇過其中一個最大的挑戰，就是如何在白色畫紙上，畫上白色的花。

Sally遇過其中一個最大的挑戰，就是如何在白色畫紙上，畫上白色的花。

與李炳新一樣，Sally也經常造訪花木，撫著樹木樹皮，感受生命，與萬物同在。Sally說：香港有390種原生樹，要完全紀錄，長路漫漫，不知終點，但希望她「走」後，會有人延續這份工作，說來輕描淡寫，畢竟如何努力，不能強求，最後，也要看天。

紀錄，初聽來平平無奇，但兩位以畫作實踐，灌注畢生熱情，專注做好一件事，就能超越時間、超越名利。甚麼是「價值」？也許，與萬物慢活，毋忘初衷，一花一木，才是我們真正的生命導師。

香港電台節目《香港故事─追尋人生》逢星期六晚上9時05分於港台電視31及31A播映，本集2月15日播放；港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex