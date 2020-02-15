中華料理五千年奧義──「黃金炒飯」的秘密被科學家破解了？

文：東海大學應用物理系

瞬間加到1200度的超高熱，千萬別用鋁鍋炒飯，鍋子會熔化！ 廚師快速的拋鑊翻炒，將顆顆飯粒拋至空中飛舞！

炒飯真是太神奇了，難怪著名的美食動畫《中華一番！》開天闢地第一話就是黃金炒飯。

然而，炒飯的奧秘在2020年2月12日，被科學家破解了！幕後黑手是台裔生物物理學家、喬治亞理工學院（Georgia Tech）機械工程學院的胡立德教授，以「史上最強屎尿梗」（哺乳動物21秒尿尿定律、袋熊如何製作正方形的便便）兩度獲得「搞笑諾貝爾獎」的男人。

胡立德教授與博士生Hungtang Ko在英國皇家學會出版的期刊《Journal of the Royal Society Interface》發表了名為〈The Physics of Tossing Fried Rice〉（炒飯拋鑊的物理學）的論文。

他們到5家台灣以及中國餐館，拍攝了廚師炒飯的動作並加以解析，藉由影像的觀察所得，以「雙擺」的物理系統為基礎建立了炒鍋移動的模型，模擬飯粒的移動狀況。

廚師手持直徑39公分、深13公分、重達1.4公斤的鐵鍋，以每0.3秒一次的週期（也就是每秒3次）快速移動炒鍋。炒飯會沿著鍋底滑動，然後有部分比例的飯粒在鍋邊被拋起變成圓周運動再落回鍋中。透過這個過程，可以讓在鍋中被加熱到1200度的飯粒，在空中快速降溫避免燒焦，並且能充分混合。

來源：Journal of the Royal Society Interface 實地拍攝炒飯師傅的拋鑊動作，並且以雙擺模型模擬。（來源：Journal of the Royal Society Interface）

來源：Journal of the Royal Society Interface 模擬的結果，以三個參數來衡量拋鑊動作：飯粒飛行比例p與飛行高度h，以及飛行範圍所張開之圓心角Δζ，得出拋鑊頻率f與雙擺相位差φ落在圖中虛線方塊時，有最佳炒飯效果，黑點是專業廚師的動作，勉強達到拋鑊頻率的低標。（來源：Journal of the Royal Society Interface）

根據模擬的結果，建議廚師應該把這個「拋鑊」的動作頻率，由每秒3次提高到每秒5次（每次0.2秒）。不過根據統計，全世界的炒飯師傅有64.5％的比例有肩膀酸痛的毛病，所以胡教授也貼心的建議，可以用他的研究成果來設計超越人類的「炒飯機器人」！不過在熱血格鬥料理漫畫中，會幹這種事的通常都是壞人……

我想胡立德教授，可能會成為史上第一個三度拿到搞笑諾貝爾獎的科學家。

附帶一提，本版曾經介紹過「可麗餅的物理學」，不過總覺得炒飯比可麗餅威。

參考資料

本文經東海大學應用物理系授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：彭振宣