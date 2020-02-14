日本出現首例醫師感染武漢肺炎，同醫院住院病患也確診

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）肆虐全球，日本近期出現3起值得關注的案例。13日，日本出現第一起武漢肺炎死亡案例，也出現第一起醫師確診病例。14日，該名醫師工作的醫院也有患者確診，令人擔憂武漢肺炎在醫院內蔓延。

《中央社》報導，13日，日本政府厚生勞動省一口起公布4起武漢肺炎新增案例，包括80多歲女性、70多歲計程車司機、50多歲醫師，以及20多歲男性。其中80多歲女性也是日本國內首例死亡案例，與新增案例中的70多歲計程車司機為岳母與女婿的關係。

日本醫師確診，曾在醫院住院的男子也感染

（中央社）日本和歌山縣一名50多歲醫師13日確診武漢肺炎，14日傳出曾在這間醫院住院的70多歲男性也確診感染，由於另有2人出現肺炎症狀，和歌山縣政府正加快病毒檢查速度確認是否感染。

日本和歌山縣一名50多歲日本男性醫師，13日確診感染武漢肺炎。《日本放送協會》（NHK）報導，這名醫師所服務的和歌山縣湯淺町濟生會有田醫院，有一名曾在這裡短暫住院的70多歲男性，也被確診武漢肺炎。

和歌山縣政府等單位表示，這名70多歲男性因為出現發燒等症狀在其他醫療機構住院且症狀嚴重，本月6日轉診到濟生會有田醫院接受縣政府檢查。由於這名男性為重症，目前已轉往其他醫院接受治療。

和歌山縣知事仁坂吉伸說，不能說在濟生會有田醫院有感染蔓延的情況。

13日已知有田醫院內有其他醫師及患者共計4人出現發燒等症狀，經過檢查已確認其中一人是陰性；扣除今天這名確診男性，和歌山縣政府正加緊病毒檢查速度，確認出現肺炎症狀的其他2人是否感染。

《共同社》中文網報導，這是日本首次有醫生感染的案例，該名醫生出現肺炎症狀並住院，但住院前持續發低燒，在服用退燒藥的同時繼續工作了3天。但他最近並未去過海外，不過不確定是否接觸過來自中國的人。

《中央社》報導，由於研判醫師與患者並無接觸，和歌山縣知事仁坂吉伸說，不太可能出現院內感染。和歌山縣政府表示，這名70多歲男性家住和歌山縣，本月1日先到縣內的醫療機構就診，之後在6日才住進濟生會有田醫院，並在13日轉診到其他醫院，仁坂吉伸說，確診男性醫師6日已在家療養，所以不太可能出現院內感染。

日本出現第一例死亡案例

此外，13日宣布4起確診案例，其中80多歲確診女性，也成為日本首起死亡案例。

（中央社）《日本放送協會》（NHK）報導，日本政府厚生勞動省13日表示，家住神奈川縣的80多歲女性因感染武漢肺炎死亡，這是日本首起武漢肺炎死亡案例，這名女性生前並沒有出國紀錄。全球除了中國外，香港、菲律賓各有一例死亡；日本是最新的一例。

這名女性是在1月22日感覺疲勞，1月28日前往醫療機構看診並進行觀察；後來在本月1日診斷出肺炎住院，6日呼吸狀況惡化，轉院到其他醫療機構治療。女性接著於12日因為呼吸狀況惡化接受病毒檢查，13日離世。其後病毒檢查結果出爐，確認感染俗稱武漢肺炎。

《日本讀賣新聞》報導，厚生勞動省13日宣布日本境內因感染武漢肺炎的死亡首例，死者是住在神奈川縣的80多歲女性。相關人士表示，稍早確認感染武漢肺炎、住在東京都內的70多歲男性計程車司機，與死者有親戚關係。《全日本新聞網》（ANN）報導，相關人士表示，死者是這名計程車司機的岳母，現在還不清楚兩人有沒有接觸史。

《中央社》報導，根據《日本放送協會》（NHK），與死者有親戚關係的確診計程車司機，曾在機場搭載過中國旅客。

《共同社》中文網報導，由於這名女性沒有出國紀錄，卻仍確診，格外受到關注，厚生勞動大臣加藤信強調：「並未收集到疫情在國內蔓延的流行病學訊息」，但日本感染症學會彙總看法說「就算病毒已進入國內並在社區零散地流行起來也不會令人感到奇怪。」

截至13日，包括死亡的女性，日本國內確診251人感染。

隨著日本國內疫情增溫，《共同社》報導，厚生勞動省大臣加藤勝信14日表示，原本僅針對中國湖北省與浙江省實施檢測與禁令的對象，將考慮不限定地區的應因方式。換言之，正在考慮擴大檢測對象範圍。

日本修法：飛機或船上只要有一人感染，所有乘客都禁止入境

（中央社）為加強防疫武漢肺炎，日本政府將修正相關行政命令，14日起，飛機或船舶上只要有一人為明確感染者，全部乘客皆不能入境，赴日民眾應注意。

《日本經濟新聞》報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信13日說，對於武漢肺炎患者及疑似感染者，將可以採取檢疫法上的「隔離」及「留置」措施。相關行政命令修正案可望於今天內閣會議通過。

《共同社》報導，14日起，在機場或港口發現疑似危險感染、檢查為陽性者，將直接送至醫療機關；飛機或船舶上只要有一人為明確感染者，全部乘客皆不能入境，須在醫療機關等待檢查結果。

目前停泊在日本橫濱港海域、發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪，船上旅客被要求留在各自房內，但日本過去並無明確法源依據。

日本政府基於搭乘包機從武漢返國的日本人中，有人確診武漢肺炎卻無相關症狀，所以也修正傳染病法的行政命令，讓無症狀患者的住院措施及醫療費用可由政府公費負擔。

《全日本新聞網》（ANN）報導，武漢肺炎雖然屬於日本傳染病法中的「指定傳染病」，但只能強制有症狀患者住院、限制工作及由公費負擔醫療費用。

厚生勞動省為避免疫情擴大，所以修改行政命令，可以強制沒有發燒及咳嗽等症狀的確診患者住院。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜