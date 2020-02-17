看電影不要滑手機很難嗎！我對於台灣人性的最低限度感到失望

到電影院看電影，就請不要用手機，再講一遍，請不要用手機！

我發現，在電影院滑手機不是最令人生氣的，最令人生氣的行為是：當你好聲好氣請對方不要滑手機，對方理直氣壯地回應「我有礙到你嗎？我滑手機關你屁事」，然後繼續滑。

不只一次了，這是我第二次在電影院遇到這樣的人（都是男性），第一次是在誠品電影院看雷恩強生（Rian Johnson）的《鋒迴路轉》；第二次是在松仁威秀看蓋瑞奇（Guy Ritchie）的《紳士追殺令》。

Photo Credit: IMDb

我並非是無法容忍一絲小錯的人，通常在戲院發現有人用手機，第一次我不會出聲制止，因為我認為這些人可能真的有難言之隱，而且我相信這些人會馬上關掉手機，或是離開影廳處理，除非是觸法。記得去年在台北電影節看《傻傻愛你，傻傻愛我》時，有位女性觀眾（還帶著小孩）情不自禁地拿出手機，對著大銀幕按下錄影，對這舉動相當傻眼的我直接制止，因為已經觸犯著作權法第91條—「任何未經授權之攝錄行為，最高可處5年有期徒刑」每次電影播放前都會有相關宣導，所幸這位影迷接下來也沒有再這樣做。

但如果在戲院滑手機，一次、兩次、三次，手機光源已經嚴重影響他人的觀影環境，我就會認定這些人是「惡劣觀眾」，就會出聲制止，做我認為「對」的事情，通常被提醒不要用手機的觀眾，之後就不會再用，因為大家潛意識都知道在戲院用手機是「不對」的事情，也絕對是「不好」的事情，縱使它並沒有法條規範，但站在道德論點上這是需要維護及遵守的事。

要不然金馬影展每場電影放映前，也不會有李安、侯孝賢、李康生、張艾嘉等人苦口婆心，用溫柔、堅定的語氣提醒大家不要用手機，甚至一般戲院在放映前，也都會有相關宣導，我總是認為台灣影迷仍舊有所自知，如果這種事情都需要白紙黑字羅列法條，那我對於台灣人性的最低限度會非常失望。

在誠品電影院和松仁威秀的經驗，是我觀影生涯中見識到下限最低的影迷，甚至不要說影迷好了，對影痴迷的人在我的觀念與經驗中是不會這樣做，這兩名男性深深讓人見識到人性之惡，與不可教化性，以下故事分別以鋒迴男和追殺男代稱好了（原本想稱作紳士男，但很抱歉他跟紳士的距離就是在光譜中的極兩端）。

鋒迴男的故事

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電影開始後，鋒迴男便不斷使用手機，每一次使用都至少超過10秒鐘，甚至更長，在第三次用手機時，我意識到如果不告誡鋒迴男，整場電影會一直這樣。

我：「別用手機好嗎，要不然就出去用。」鋒迴男呢喃了幾句我沒聽清楚，總之是把手機收起來了。幾分鐘後，我不確定鋒迴男繼續把手機拿出來用是什麼意思，但我能清楚感受到鋒迴男動機上的「惡意」，好像是在說：「我就是要用，你能怎樣？」

我繼續說：「可以不要用手機嗎？」

鋒迴男：「我把亮度調最低了啦。」

我：「你把光源調最低又怎樣，不然我怎麼會知道你在用手機？」

鋒迴男：「我有急事，我要查東西啊。」（我心想你有急事又怎樣？要查東西又怎樣？）

我：「那你可以出去查嗎？」

鋒迴男：「我把腳跟手抬起來擋住手機，你看不到了啊。」

我：「我還是看得到，你右手邊的觀眾也看得到，而且如果你真的有急事可以出去用嗎？」

鋒迴男「你想怎樣，那你出去啊？」（我真的氣炸，這是什麼邏輯？在影廳用手機的人變老大？反而是被影響的人出去？如果今天是你花錢包場我就出去，到底在沒邏輯什麼）

我：「可以成熟點嗎？有點道德感好嗎？」

鋒迴男：「我用手機到底是關你屁事！」

「關你屁事！」、「關你屁事！」、「關你屁事！」、「關你屁事！」，接下來不管說什麼都是這樣的回應，鋒迴男不斷重複這四個字，最終鋒迴男仍自顧自地使用手機，解決方法是出影廳找經理，一陣協調溝通後，感謝誠品電影院很快地做出反應，經理陪同我走回影廳，並出面鋒迴男不要再用手機了。

我小結一下，在影廳（公共場所）用手機這件事就已經關所有人的事，而且鋒迴男還知道要把光源調低，用手腳擋，就代表鋒迴男明白用手機不是什麼光明正大的事，有這樣的認知，為什麼要嘴硬，要惱羞？乖乖收好手機下去認錯很難？

回座位時，很努力想要重新進入故事，但有點徒勞，因為滿腦都在想那句「關你屁事！」，人性的不可教化與深深惡意不斷延伸，我並非站在道德高點上來批判，這應該是對人最基本的尊重，難道一定要戲院經理（權威）出面制止才有辦法停止你的惡行嗎？鋒迴男真心毀了美好的週日下午。

追殺男的故事

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同樣是電影開始後，追殺男沒把手機放下過，斜眼瞄到在回訊息，當時心裡想可能要跟朋友做談話收尾，給他點時間處理，沒想到電影開始幾分鐘，仍然在敲螢幕鍵盤，我同樣意識到如果不告誡追殺男，整場電影會一直這樣，而且這次，我試著用更平和與溫柔的用語勸導，因為鋒迴男的故事，我發現我情緒可能要在放低（畢竟我是來解決用手機的事情），把場面搞僵，鋒迴男的故事會重演，對我一點好處都沒有。

我：「先生，不好意思，能否請你把手機收起來？」我發誓極為輕聲，語氣也絕對沒帶著一絲不耐，但他沒反應，也沒將手機收下去，心想可能真的太小聲沒聽到，於是我又做了一次。

我：「先生，不好意思，能否請你把手機收起來？」同樣沒反應，我繼續，並提高點音量。

我：「先生，不好意思，能否請你把手機收起來？」同樣沒反應，這時候我發現了，我再度遇到了像鋒迴男一樣無賴的觀眾，只是換一個方法詮釋，於是我這次不只用喊的，我還拍了他。

我：「先生，不好意思，能否請你把手機收起來？」（拍肩）

我：「先生，不好意思，能否請你把手機收起來？」（拍肩）

我重複了這個動作大約近10秒，終於，追殺男回應了。

「我滑手機有礙到你嗎？關你什麼事。」追殺男理直氣壯地說。我確定了，這兩個人的心態，是同一種令人不齒的。

故事不用再說了，因為發生的事情一模一樣，而且這次我身旁的同伴也在一開始就請他不要再用手機，等於是有兩個制止他的聲音，但他仍然故我，追殺男甚至主動請我去叫警察，我心裡只想，臺灣警力系統和醫療系統資源都很珍貴，花時間處理這種小事會不會太誇張，追殺男屢勸不聽，在戲院中近乎是很嚴厲地請他收手機，這時引起旁人的不耐，並說：「不要吵了好嗎。」這時追殺男雙手一攤地看向我，一副「你看，都是你要鬧，你在吵，影響到其他人了吧？」

這是什麼倒因為果的心態？因為你在用手機，我才會出聲制止，好言相勸不聽，才會越來越不可收拾，結果追殺男反而把整件事推向受害者？完全不能接受，我當然很抱歉干擾到影廳其他觀眾，但這件事情不應該是我來承擔罪責，我當時甚至希望，如果影廳其他人願意，哪怕只是一句「不要用手機」，群體制止的力量絕對大過個人，我相信追殺男絕對不敢厚著臉皮繼續滑手機。最後我請他身邊的女伴勸他，並做最後勸阻，這才結束鬧劇。

鋒迴與追殺的啟示錄

回想鋒迴男以及追殺男的辯答，都是毫無邏輯，且可以輕易推翻的謬論，而且只剩下單薄、粗淺的「關你屁事」，那就應該知道在各方面都站不住腳，只不過是惱羞成怒後的無理取鬧，我想告訴你們，大家都成年了，不要像小時候吵糖吃的屁孩，請用邏輯、道德、做人處事的態度說話，如果真有急事，沒有人不准用手機，但請出影廳處理，這裡不是私宅，沒有人應該要忍受這些人倒出來的垃圾，我以為這是很基本的共識。

雖然非常早期的電影院進行時，戲院是吵雜的，但經過數十年的推演，在電影院保持安靜已經成為共識。

做為一個觀眾，我尊重電影、尊重影迷、尊重人與人之間的感受，我當然要對同樣在松菸誠品觀賞《鋒迴路轉》和松仁威秀欣賞《紳士追殺令》的其他觀眾抱歉，我與這兩名男性的爭執影響到大眾觀影品質，非常抱歉，但同時我也必須捍衛自己的權益，以及接下來有可能會與這兩名男子看同場電影的觀眾權益。

大膽猜測，這兩名男性在過往觀影經驗中，應該不曾被人制止「看電影滑手機」，導致他認為這件事可以一直發生，但沒被制止不代表這是對的事，每個人對「小惡」的隱忍，最終都有可能驅使人們走向「大惡」，這是過往那些可怕歷史不斷告誡我們的，從今天這些事來看，我很擔心鋒迴男以及追殺男毫無反省能力，此特質若不斷往天秤之惡那端倒下，自我中心、自私自利的處事態度無限惡化後最終會走向何種結局？

而且，對於這些人來說或許看電影只是打發時間的消遣，但這兩個小時左右的時間，對其他人可能是一場自我對話的旅程，是在大銀幕上的享受，憑什麼花一樣的票錢，這趟旅程要被糟蹋？我可以接受電影對很多觀眾來是僅是打發時間，但也請鋒迴男以及追殺男這類觀眾，理解其他觀眾的想法，像個成熟的人一樣給予尊重。

我非常希望鋒迴男和追殺男能看到這篇文章，希望之後進戲院能夠改進今天的所作所為，我很樂觀地認為你們能，如果不能，拜託及懇求，請別再進戲院荼毒觀眾，串流影音平台很發達，在家裡看電影愛怎麼滑手機就怎麼滑，亮度也能調到最大值，有什麼急事都能馬上處理，一點都不用委屈。

最後，這件事情讓我懷念去年9月在昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）經營的新比佛利戲院看《從前，有個好萊塢》時，放映電影前主持人上台講一串話，其中印象最深刻的就是：「昆汀超肚爛有人看電影用手機，如果你用手機就他媽的滾出去。」

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航