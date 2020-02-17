形容別人「又瘦又白」為什麼不能說「skinny and white」？

過年見到許久不見的親戚時，你是不是也很常這樣稱讚他們：「哇，你好瘦！」或是「你皮膚好白喔，真好。」但如果今天是跟外國朋友對話，你覺得應該要怎麼用英文說呢？大家一起看看David這樣說會造成什麼誤解吧！

情境對話

年假期間，David跟John老師的一群好朋友出去吃飯聊天，David為了給新朋友留下好的印象，便這樣稱讚她：

Wow, you’re so skinny and white!（哇，妳好瘦又好白喔！）

沒想到對方聽了之後非但沒有顯得開心，反而有點尷尬地笑了一笑而已，而John老師則趕緊幫忙緩頰。各位讀者是否知道David說的話哪邊錯了？那又應該怎麼講才對呢？

破解NG英文

公布答案囉，答案就是：skinny跟white用錯啦！

首先，大家可能普遍理解skinny就是指「瘦」的意思，但它其實是在敘述「瘦到低於正常人該有的體態」，甚至會讓人覺得是有生病才這麼瘦喔。我們舉幾個會用skinny的例子：

Are you okay? Why have you become so skinny?（你還好嗎？你怎麼變這麼瘦？） Many people in this neighborhood are skinny because they don’t have enough to eat.（這個社區的許多人都非常瘦弱，因為他們不夠東西吃。）

除了skinny這個字用錯以外，white在這裡也用錯了喔。這個字其實是用來描述「蒼白、沒有血色的」，我們也舉幾個會用white的例子：

Ned’s face turned white when he saw a snake by his bike.（Ned在看到他腳踏車旁邊有隻蛇的時候，他的臉色就發白了。） The little boy was so scared that his lips went white.（那個小男孩害怕到嘴唇發白。）

綜合以上，我們可以得知David不能這樣說：

Wow, you’re so skinny and white!（X）

因為這樣變成他覺得對方瘦到皮包骨，而且臉色很蒼白。一不小心，這個稱讚就變調了～

那如果你真的想稱讚別人身材很纖細，你可以用fit這個字，因為fit可以指「沒有一點贅肉，身材線條相當緊實」的樣子；或是可以用 slim，因為它可以指健康的纖瘦，像中文說的「苗條」的意思喔。所以想稱讚人家很瘦，不妨這樣說：

You look so fit! Do you exercise very often?（你身材看來好緊實！你很常運動嗎？） My sister is slim because she doesn’t eat junk food.（我姐姐很苗條，因為她不吃垃圾食物。）

此外，西方人一般要稱讚人家的皮膚的話，通常不會往顏色方面去發表讚美，而是會以「膚況」啦，或是「臉部的外觀或氣色」為讚美的對象，常見的形容詞有smooth（光滑的）、healthy（健康的）、flawless（無瑕的）...等等。

Your complexion is flawless! What are your skin-care tips?（你臉部的皮膚很無瑕耶！你的保養秘訣是什麼？） Your skin looks so smooth and healthy! Is that because you’ve been living a healthy lifestyle?（你的皮膚看起來好光滑也好健康！是因為你一直都用很健康的方式生活嗎？）

看完今天的【NG 英文】之後，就別像前面David一樣用錯skinny跟white囉！希平方祝大家過個好年、順心如意！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【NG 英文】稱讚別人很瘦，英文不能說skinny嗎？！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航