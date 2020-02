形容別人「又瘦又白」為什麼不能說「skinny and white」？

過年見到許久不見的親戚時,你是不是也很常這樣稱讚他們:「哇,你好瘦!」或是「你皮膚好白喔,真好。」但如果今天是跟外國朋友對話,你覺得應該要怎麼用英文說呢?大家一起看看David這樣說會造成什麼誤解吧!

年假期間,David跟John老師的一群好朋友出去吃飯聊天,David為了給新朋友留下好的印象,便這樣稱讚她:

沒想到對方聽了之後非但沒有顯得開心,反而有點尷尬地笑了一笑而已,而John老師則趕緊幫忙緩頰。各位讀者是否知道David說的話哪邊錯了?那又應該怎麼講才對呢?

公布答案囉,答案就是:skinny跟white用錯啦!

首先,大家可能普遍理解skinny就是指「瘦」的意思,但它其實是在敘述「瘦到低於正常人該有的體態」,甚至會讓人覺得是有生病才這麼瘦喔。我們舉幾個會用skinny的例子:

Are you okay? Why have you become so skinny?(你還好嗎?你怎麼變這麼瘦?)

Many people in this neighborhood are skinny because they don’t have enough to eat.(這個社區的許多人都非常瘦弱,因為他們不夠東西吃。)