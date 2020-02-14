受武漢肺炎影響的東南亞：經濟受到最多衝擊的可能是哪個國家？

文：MacroMicro 財經M平方

重點整理

以SARS經驗來看，本次武漢肺炎為短期影響，但預計對東南亞的衝擊將比SARS還要猛烈，主因為中國在東南亞扮演越來越重要的角色，中國經濟疲弱將嚴重影響東南亞經濟。 東南亞預計最受衝擊的國家為泰國：預計武漢肺炎將繼續拖累泰國出口（佔GDP 65％）、旅遊業（佔GDP 20％）表現，衝擊泰國經濟。 未來行情：短期內東南亞股匯受疫情消息面波動影響，股匯皆呈下行趨勢；中長期，預估疫情為短期影響，待疫情緩和與中國需求拉動，東南亞經濟將重新獲得增長動能。

（本文所提到之武漢肺炎，WHO正式名稱為「COVID－19」，中國官方名稱為「新冠肺炎」NCP）

武漢肺炎拖累東南亞復甦節奏

東南亞去（2019）年受貿易戰、全球經濟放緩影響，除了越南外經濟均呈現疲弱，對外貿易收窄。時序到去年12月，情況才終於有些好轉，貿易戰與全球其他黑鵝事件相繼緩和，全球經濟緩步復甦，促使東南亞在12月進出口、通膨表現出現回溫。

然而就在經濟綠葉初萌芽時，武漢肺炎到來打壞復甦節奏。

Photo Credit：MacroMicro 財經M平方

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武漢肺炎對於東南亞經濟衝擊解析：泰國影響最為嚴重

回顧SARS影響，SARS對東南亞造成不等的影響，由圖可以發現GDP年增率除了新加坡受到衝擊最大，泰國、印尼、馬來西亞微幅下滑，越南、菲律賓GDP年增率並無明顯滑落。

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出口年增率則無明顯影響，原因為，2003年時中國佔東南亞出口比率僅5％左右，以泰國為例，泰國當時與美日貿易關係較為密切（美日並無受到SARS衝擊），因此中國需求放緩並無嚴重衝擊東南亞經濟。

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以股市來看，除了越南有明顯的降幅外，各國股市區間震盪，無劇烈的反應，綜觀來看，SARS在當時對東南亞經濟衝擊不大。

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以SARS經驗來看，本次武漢肺炎為短期影響，但預計武漢肺炎對東南亞的衝擊將比SARS還要猛烈，主因為中國在東南亞扮演越來越重要的角色，中國經濟疲弱將嚴重影響東南亞經濟。詳見以下分析。

東南亞與中國／東亞經濟連動性高，武漢肺炎影響將超越SARS

東南亞各國貿易與中國緊密相連，東南亞與中國貿易額佔總額約20％～25％，若以東亞來看，東亞佔東南亞的整體貿易額度70％以上。武漢肺炎疫情衝擊東亞經濟，進而影響東南亞各國的貿易狀況，預期第一季將難以延續貿易增長。

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東南亞預計最受衝擊的國家為泰國

除了貿易外，另一個受肺炎影響的是旅遊業，泰國為旅遊業大國，旅遊業佔泰國整體GDP20％，在武漢肺炎影響下，直接衝擊原本1、2月泰國的旅遊旺季，據官方資料，1月整體遊客人數年增率下降17％，中國遊客人數年增率下降20％（占泰國1月份到訪總人數55％），因此預期今年第一季泰國經濟將繼續疲弱。

另外，回顧SARS當時對泰國旅遊業的衝擊，雖然泰國本身疫情並不嚴重，但受中國旅客大幅漸少的影響，2003上半年，SARS期間旅客人數年增衰退甚至達到－50％。尤其是旅遊業對泰國的經濟佔比日益提高，2019年旅客人數已增長到2003年的4倍，因此此波武漢肺炎對泰國的衝擊比SARS時期嚴重，將重創泰國第一季的旅遊業與經濟表現。

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另外，從泰銖的走勢也可以發現，受1月月初央行干預與春節前疫情爆發影響，泰銖需求大幅降低，泰銖今年以來下挫4.8％，美元兌泰銖價格也衝破31元大關。

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東南亞央行接續降息

如前所述，東南亞原本因經濟（出口、通膨）回溫，2020年應逐漸放緩降息步伐，結果武漢肺炎突然襲來，使今年才過不到1.5個月，東南亞已有3個央行降息。

1／22馬來西亞降息1碼至2.75％

1／22馬來西亞央行意外將隔夜政策利率（OPR）降低至2.75％，央行認為雖然經濟數據略有好轉，但下行風險仍在。

2／5泰國降息一碼至1.0％

泰國降息一碼至1.0％，成為亞洲除了日本外利率最低的國家。泰國2019年被強勢泰銖拖累，消費、投資、出口、旅遊業全數放緩。原本各項經濟數據終於於去年12月出現好轉跡象，但現在在武漢肺炎影響下，重創泰國旅遊業，拖累泰國經濟。

另外，泰國央行於今年一月初開始進行干預，使泰銖開始貶值，1月底又逢武漢肺炎接力，使泰銖自今年1月貶值已貶值4.8％，美元兌泰銖也突破31元。

2／6菲律賓央行降息一碼至3.75％

2／6菲律賓央行降息一碼至3.75%，菲律賓財政部長2／4表示，塔爾火山爆發、新型冠狀病毒以及非洲豬瘟等事件可能「稍微抑制」經濟增長，不過仍不足以迫使我們大幅下修經濟增長預期。

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MM研究員

總結來看，近期受武漢肺炎影響，東南亞股市、匯市出現大幅回檔，市場預期Q1經濟成長將受疫情拖累可能出現大幅下滑。

整理3項重點：

以SARS經驗來看，本次武漢肺炎為短期影響，但預計對東南亞的衝擊將比SARS還要猛烈，主因為中國在東南亞扮演越來越重要的角色，中國經濟疲弱將嚴重影響東南亞經濟。 東南亞預計最受衝擊的國家為泰國：預計武漢肺炎將繼續拖累泰國出口（佔GDP 65％）、旅遊業（佔GDP 20％）表現，衝擊泰國經濟。 未來行情：短期內東南亞股匯受疫情消息面波動影響，股匯皆呈下行趨勢；中長期，預估疫情為短期影響，且隨著原油價格的回檔，消費的延後均將使循環延長，更給予各大央行寬鬆的空間，待疫情緩和與中國需求拉動，東南亞經濟將重新獲得增長動能。

推薦收藏圖表：

基本面指標：東南亞各國出口

預期1、2月出口狀況受疫情影響會持續疲弱，拖累復甦節奏，後續關注東南亞進出口表現，預計待疫情緩和，才有機會延續復甦進程。

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資金面指標：美元指數

東南亞指數與美元反向，可視為資金流向指標。美元也被視為避險的商品，當疫情趨緩，避險需求降低，美元指數走弱，資金開始往新興市場等國家移動，東南亞股市走強。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航