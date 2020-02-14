用人名地名稱呼疾病，一定涉及歧視嗎？

先問你一個問題，容後解答：你知道甚麼是TPD-1908嗎？

近日，世衞將新型冠狀病毒肺炎定名為COVID-19，刻意避免以國家或地區稱呼疾病，以免歧視，惹起一些爭論。

所謂「最怕改壞名」，「名字」的確會帶來不小影響。世衞近年為疾病命名，也曾掀起風波，比如2009年的豬流感（Swine influenza），主要傳染途徑是人傳人，但名號一出，就令許多國家慌忙屠宰豬隻；還有2013年的中東呼吸綜合症（Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus），出爐不久，世衞就要聲明不希望疾病因含有地區名稱而帶來歧視。

何況，看疾病的歷史，藉疾病貶低其他地區和人群，並不罕見。例如梅毒，曾經在法國叫「意大利病」，在意大利叫「法國病」，可謂互潑污水，伊斯蘭教國家土耳其更加決絕，叫它「基督徒病」。

也許有見及此，世衞在2015年提出了一份命名新疾病的指引：《Best Practices for Naming New Human Infectious Diseases》，表明不要使用人名、地名、族群、職業、動物等稱呼新發現疾病，以免波及無辜的人或動物。

然而，用人名地名稱呼疾病，一定是歧視嗎？

許多疾病冠有人名地名，但至少現在看來，和歧視打不著半點關係。像德國麻疹和日本腦炎，分別代表德國和日本的醫生學者首先發現該種疾病。又像柏金遜症，意在紀念英國醫生占士.柏金遜（James Parkinson）對神經疾病研究的貢獻。非但不歧視，更承載一段醫療歷史。

說到底，一個名稱是不是歧視，除了「文字本身」（text），更多是「語境」（context）的問題：某個字詞於特定討論環境下有什麼意義。本中心並非箇中專家，留待語言學者、文化學者仔細討論了。

另外，世衞的稱呼只對世衞本身有效，但其他組織、國家、地區怎麼叫，倒不是它能強制的。對了，TPD-1908，就是世衞稱呼我們熟悉的「足癬」，即是「香港腳」。

（或者參考肝炎，將SARS、MERS、COVID同類的冠狀病毒病叫甲乙丙丁戊型也可行？）

本文獲閱肝：中大肝臟護理中心授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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