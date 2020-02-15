生化武器？實驗室外洩？新型冠狀病毒的陰謀論何以大行其道

文：雨涵

日前剛被世衛組織命名為COVID-19的新型冠狀病毒從最初現身武漢之後迅速傳播，已經感染了數萬人，奪去了一千多人的生命。然而關注一下從疫情爆發至今的社群網站輿論生態就會發現，各種謠言、傳聞乃至「陰謀論」傳播的速度完全不亞於病毒。

其中在中國網民中間流傳的聳人聽聞的傳言包括，武漢新型冠狀病毒並非來自蝙蝠或者任何一種野生動物，而是在實驗室裡人為干預製造的，而新冠病毒的感染者、死亡者以華人為主，似乎更加「佐證」了該病毒是為中國人「量身定做」的假說。

陰謀論有沒有科學依據？

德國哈勒大學醫學院病毒醫學研究所所長克庫勒教授（Prof. Alexander S. Kekulé）認為，這些陰謀論是十分荒謬的，因為只要知道冠狀病毒的致病原理就可以輕鬆駁斥「精準攻擊華人」這種假說。「病毒需要和一個特定的受體結合才能入侵肺部，就像一把鑰匙開一把鎖一樣，它必須完全吻合。而新型冠狀病毒的受體和SARS病毒的受體是一樣的，而這個受體我們每個人都有，不分人種。」換句話說，冠狀病毒沒有「種族歧視」。

既然新冠病毒不可能是為中國人「量身定做」的，但是否有可能是實驗室裡人為干預製造的，或者是因為醫學研究者疏忽導致病毒洩漏呢？2015年，生物科學專業雜誌《科學家》（The Scientist）報導了美國實驗室將一種源自中國的蝙蝠冠狀病毒，重組製造出一種新的冠狀病毒，從而引起學術界爭議的消息。

克庫勒教授指出，醫學界的確存在人工編寫病毒基因，從而測試其潛在致病性的科研方式。「但是我們會發現，有些冠狀病毒，可能基因序列非常相似，但是致病性卻天差地別。更何況2015年美國實驗室製造的這種病毒和如今的新冠病毒存在差異，所以在武漢造成疫情的病毒不可能是它。」至於「實驗室外洩」的假設，這位病毒學家表示：「雖然說理論上講不能完全排除病毒洩漏的可能性，但是這次的新冠病毒所表現出來的特性，很像是剛剛從某種動物傳染到人身上的病毒，它所導致的病症也十分具有典型性，和當年的SARS非典肺炎是大致相似的。」

滋生陰謀論的溫床

既然這些陰謀論都缺乏事實和科學依據，那它們是如何產生的，又為什麼會有人相信並且在社群網站上主動轉發呢？政治學者吳強分析認為，種種陰謀論的傳播在中國就從來沒有停止過，這與過去八年以來民族主義情緒的逐漸高漲和宣傳部門有意製造的反美主義運動不無關係。他在接受德國之聲採訪時表示：「一方面是公民社會、自由媒體和知識分子的聲音被壓制，中國的輿論生態被民族主義情緒強烈主導，當然另一方面也和中國社群網站在過去十年的迅速發展有密切關係。」

吳強還認為，從中國官方的內部決策、智庫的內部討論中看，北京始終把美國當作假想敵。這種思路在過去30年裡沒有發生過根本的改變。隨著習近平上台之後，中國民族主義興起，在外交部發言人例行答記者問的表態中能找到明顯的反美言論，官方媒體也充斥反美情緒。所以此類反美指向的陰謀論為什麼可以在社群網站「暢行無阻」，也是因為它一直被當局所「豢養」或者是「縱容」。「種種陰謀論嵌套在一起，是一個系統性製造過程，先被有系統地散播，然後才引起老百姓自覺或不自覺的轉發，而這也是由於部分民眾缺乏辨別力。」

此類陰謀論最常用的一句口號就是「美帝國主義亡我之心不死」，而這次的肺炎疫情大量中國人被感染患病，經濟生活更是受到嚴重影響，似乎更加助長了「美國企圖利用疫情打擊中國」的設定。而經濟學家對此有不同的看法。德國經濟研究所（DIW）所長弗拉徹爾（Marcel Fratzscher）表示，從「陰謀論」這個名稱本身就能看出它的荒謬之處。他對德國之聲記者表示：「嘗試把一個問題的責任政治化，去分裂陣營，去製造衝突，這樣的做法是沒有任何建設性的。……我認為大家應該坦誠開放地討論這個問題，不要去關注這類陰謀論，而是專注於解決真正的問題。」

這位經濟學者強調，不管是貿易衝突，還是像這次的肺炎疫情危機下，並沒有誰是贏家，大家都有損失。「如果中國陷入困境，那麼美國也會面臨問題，比如無法向中國出售大量產品，蘋果手機就是典型案例。……我想在這種情況下，我們所有人都在同一條船上。新冠病毒也使得美國付出了很大的代價，並沒有獲得什麼好處。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航