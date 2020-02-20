孩子與「身高」的距離：骨齡大揭密

文：邱巧凡（林口長庚醫院兒童內分泌科、新竹東元綜合醫院兒童內分泌科主治醫師）

9歲半初發育的小玲骨齡達11歲，媽媽既緊張又焦慮，擔心小玲會長不高，一進診間就要求筆者給予小玲性早熟的針劑治療，甚至詢問能不能施打生長激素？然而，9歲半的小玲已進入正常青春期發育的年齡，乳房才剛開始發育，當下的身高也有75百分位，而且預估成人身高比遺傳身高多了5公分，經筆者進一步說明，媽媽終於卸下心中的焦慮。

在接下來4年多的發育過程，小玲很懂事地配合醫囑，認真遵循健康的生活型態：充足睡眠、每天運動、均衡健康的飲食，並定期回門診追蹤。因此，小玲在沒有藥物治療情形下，小學六年級初經報到，國二便順利達到164公分的成人身高。

類似的情節，在筆者的診室內時常上演。究竟「骨齡超前」、「骨齡落後」是不是生病？為什麼兒童內分泌科醫師不建議我的孩子接受藥物治療？

骨齡是什麼？

「骨齡（Bone age）」即「骨骼的年齡」，是根據1959年Greulich and Pyle及1976年Tanner-Whitehouse 2 method，由左手手掌與手腕的骨骼影像，推測全身骨骼成熟度的一種方法。

如何檢查骨齡？

Photo Credit：邱巧凡

骨齡的檢查方法為：將「左手」手掌平放在檢查台，照射低輻射劑量X光，取得清晰的手掌、手腕與遠端尺骨、橈骨影像，再由兒童內分泌科醫師做專業判讀。

骨齡檢查安全嗎？

骨齡檢查的輻射劑量僅0.0025毫西弗，大約是胸部X光的十分之一，是台灣每人每年接受的天然背景輻射劑量1.62毫西弗的千分之一點五，而且照射時間短暫，左手掌也不是體內重要的維生器官，只要遵循醫師醫囑之檢查頻率，基本上是安全的。

為何要做骨齡檢查？

骨齡檢查是初步診斷兒童生長發育相關疾患，與特定內分泌疾患的一項重要依據，如：身材矮小、身高過高、生長遲緩、性早熟、性晚熟、生長激素缺乏等。所以兒童內分泌科醫師，常會用骨齡檢查作為診斷參考。

骨齡如何判讀？

兒童內分泌科醫師會根據左手手掌與手腕的影像，仔細查看每一塊骨頭的大小、形狀、每一個生長板的空隙大小，判斷當時的骨齡。專業的兒童內分泌科醫師會再根據實際生理年齡與伴隨的生長發育趨勢做整體評估，並藉此推估孩子未來的成人身高。

此外，筆者也曾在骨齡的影像判讀中發現其他的骨骼異常表現，如佝僂症、透納氏症、SHOX基因突變、Albright遺傳性骨發育不全症（Albright hereditary osteodystrophy）等，這些疾病也會造成兒童身材矮小與生長遲緩。

骨齡不是性早熟的唯一診斷標準

門診常見爸爸媽媽，因為孩子骨齡大於實際年齡而焦慮緊張，擔心孩子性早熟而要求接受藥物的治療。其實多數這樣的孩子是在正常年齡開始青春期發育，不僅沒有性早熟，也有不錯的成人身高潛力。所以只需要定期門診追蹤，維持健康的生活型態，往往就能達到不錯的成人身高，不一定需要藥物介入治療。

哪些因素會影響骨齡的大小？

骨骼的成熟受到許多因素的影響，如：營養狀態、甲狀腺功能、青春期發育、生長激素、皮質醇（cortisol）等。

青春期階段，由於性荷爾蒙濃度逐漸上升，並間接刺激生長激素的分泌增加，因此，大多數青春期的孩子身高明顯長得比先前快。但隨著性荷爾蒙濃度愈來愈高，同時也會加速骨骼成熟、促進生長板閉合，一旦所有生長板都閉合，也就決定了最終的成人身高。

臨床上常見孩子進入青春期後，骨齡開始有明顯加速的現象，但此時也常伴隨相對應的身高生長速度，倘若身高符合骨齡該有的表現，孩子的成人身高就不會受到影響。換句話說，骨齡超前不等於性早熟。

然而，有些孩子在不該發育的年齡即出現第二性徵，如：女孩未足8歲出現乳房、陰毛發育，未足十歲來初經；男孩未足9歲出現睪丸、陰莖、陰毛發育。這樣的孩子倘若又合併長高速度明顯增加、骨齡超前於實際年齡2歲以上，就會高度懷疑是「性早熟」，兒童內分泌科醫師將進一步安排相關的荷爾蒙檢查，來確認診斷，並在必要時給予藥物治療。

造成骨齡超前的常見原因有：青春期發育、肥胖、遺傳、環境荷爾蒙的暴露、甲狀腺亢進等。相反地，導致骨齡落後的常見原因有：營養不良、體質性生長遲緩、甲狀腺功能低下、特殊藥物使用等。

不過，也有一些影響兒童生長的問題或疾病，如：透納氏症，在進入青春期以前骨齡檢查也會符合實際生理年齡。因此，骨齡等同於生理年齡，也不代表孩子一定健康沒生病。還是必須經過專業的兒童內分泌科醫師整體評估。

結論：單靠骨齡超前、落後或等同生理年齡，都不能全然診斷兒童正常或異常

專業的兒童內分泌科醫師會根據孩子的年齡、身高、體重、身體質量指數（BMI）、營養狀態、潛在疾病、青春期發育的成熟度，綜合判斷骨齡是否符合整體表現，給您的孩子提供最適切的建議與治療。

為避免過度治療讓病患暴露在不必要的風險，臨床上有一種處置方式稱為「期待處置（expectant management）」，意思是雖然不做藥物治療但會密切追蹤觀察，追蹤過程若出現異常，即安排進一步的檢查，必要時給予治療。

孩子的「生長趨勢」與「骨齡變化」都是很重要的診斷依據，醫師會根據孩子實際情況安排適當的處置。大多數的孩子只要落實健康的生活習慣（飲食、行為治療），都可以順利長到遺傳身高，不需要藥物治療的介入。

希望您在看完本文章後，能夠相信醫師的專業，不要再強迫醫師給孩子「過度治療」。若您還有其它關於骨齡的疑問，建議尋求兒童內分泌科醫師的專業諮詢。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航