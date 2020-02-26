意識卡住的，就放手讓「潛意識」用它的方式去完成

意識與潛意識的分工

一個善良的老鞋匠靠著做鞋子維持生活，可是年紀越來越大，再也做不出那麼多鞋了，家裡越來越窮。 最後，窮到只能夠買做一雙鞋子的皮（原料），他們很擔心未來如何生活，但也沒別的辦法。老鞋匠把剪好的皮放在工作台就上樓睡覺，第二天發現工作台上放著一雙被完成的新鞋，而且手工精美，也賣到了比平時高一倍的好價錢。 扣去生活費，鞋匠拿賺到的錢再去買新材料，連續幾個星期同樣的事一再發生，放幾份材料就出現幾雙精美鞋子，賣到的錢越來越多。老鞋匠夫妻終於脫離貧困，他們決定找出是哪個好心人幫他們做鞋的。 某天夜晚，他們關燈裝睡，悄悄起床查看，發現兩個手掌大小的小精靈在幫忙（一胖一瘦或一高一矮，個性相異），老鞋匠夫妻看到小精靈們衣服又破又舊也沒穿鞋，他們決定報答這兩個精靈。 老鞋匠夫妻做好兩套衣服鞋子放在工作台，當晚兩個小精靈收到禮物好開心，之後便不再出現了。

心理學家佛洛依德在1900年提出「潛意識理論」，把心靈比喻為一座冰山，浮出水面的少部分是「意識」，而埋藏在水面之下的大部份，則是潛意識。佛洛伊德認為人的言行舉止，只有少部分是意識在控制，其他大部分是潛意識主宰，而且是主動地運作，只是我們未覺察到。

潛意識是大腦中不用通過意識、直接影響你行為的那部分思想，必須覺察自己正在做什麼、想什麼時，才算進入意識面。

意識是理性、邏輯，可以選擇的，潛意識則相反，它運用直覺，並受情感與記憶資料庫的影響，而到底如何運作無從得知。只能說，當我們的感官及理性運作停止或處於睡眠狀態時，潛意識作用最活躍，其主觀智慧也會彰顯。最常見出現的「夢」，是觀察潛意識活動的最佳管道。

舉凡意識行不通、想不透的，潛意識能用另一種不被意識所知的方式，對人產生動能和影響。一旦潛意識接受了一個想法／意念／執著，它就開始執行，有如推動蒸氣火車前進之蒸氣，必要完成某個目的。

為完成任務，它會利用以往所有經驗和任何星星點點的知識，會將所有的自然規律都加以總結和利用，萌生無窮的力量和智慧。有時會立刻解決問題，有時則需要幾天、幾周或更長的時間，但所有的投入最終會有成果，這就是潛意識的重要功能：完成意識做不到的。

童話中的小精靈就是潛意識

《小精靈和老鞋匠》是經典的格林童話之一，也是隱喻潛意識作用的好故事。鞋匠的小精靈並非如同其他童話裡的拯救天使，直接給予紓困之物，而是就主角本身有的舊材料再次精美加工，成品比鞋匠自己的技術還要棒，並且只在夜裡鞋匠睡著後出現。

「潛意識」就是我們每個人心中的小精靈，它是直覺運作，而兩位性格相異的精靈可以說是「認知系統」和「情緒系統」的代表，合起來便是直覺的基礎。

當我們的意識面（鞋匠）耗竭老化，陷入困境無法有新思維（做不出鞋子）時，把所有的想法先行吸收但不做判斷（所有的材料放在工作台上），接著讓意識休息，潛意識（小精靈）就會出來工作，而且做工比意識面還精美。

潛意識（小精靈）的工作是專注在需求（鞋子）上的，潛意識（小精靈）不管現實（小精靈衣衫襤褸？），這邊還有個寓意，鞋匠夫妻本性是善良的，這表示意識面要單純、放鬆，過於緊繃或焦慮下反而無法呼喚精靈。

潛意識給予靈感，而意識終於想通或有好成果（童話裡是精美鞋換得好價錢），意識也會回饋給潛意識好棒棒。鞋匠夫妻的查看跟贈禮，指了兩者將彼此合作，不再是白天黑夜的永不見面。精靈不是永遠不來，而是完成任務了。

童話裡精靈為何降臨貧困良善的鞋匠家，表面是童話的勸世意義，但也隱涉了要潛意識出現的契機：

意識面的放鬆 以往所有經驗、任何星星點點的知識及專業、技術面的平時累積

「尤里卡」：呼喚潛意識幫幫忙

「尤里卡」是希臘語，意指發現靈感時不由自主發出的驚嘆聲。

電影《企鵝公路》主角是小四的男孩，常以筆記寫或畫下自己對社會與世界（也包括人們）的研究紀錄。男孩期盼自己快點變成大人，像父親成為學者。

劇情中，男孩對於所蒐集到的眾多線索苦思不得其解，父親在出國前教他思考與找靈感的方法：「尤里卡」。好像咒語般，當你覺得彼此有關連，卻不知道到底是什麼時，重複操作這件事：

把「認為不可思議的事」、「發現的小細節」全都記錄在一張紙上。 不斷地端詳那張紙，思考這些線索的組合變化，讓記錄在腦袋裡自由飛翔。 如果這樣還是無法理解，那就停止思考。先好好「玩一場」、「吃一頓」、「睡一覺」。 在你做這些事的時候，本來分散在腦中的那些東西，會突然出現彼此連結的瞬間──靈感乍現，並發現「原來它們是這樣」。 最後，放心地照你所得到的結論去做。

就心理學的角度，意識卡住的，就放手讓潛意識用它的方式去完成，我們只要先放下對意識「一定要怎樣」的執著。

《小精靈和老鞋匠》童話與「尤里卡」的操作是異曲同工的，前者是窮途末路突然展現，後者則是自然呼喚潛意識幫忙。還是嫌步驟太麻煩嗎？來，「先把要做的事所有面向了解一遍，不要急著馬上決定，先放在腦中，然後去玩去休息，一兩天後再來想這件事」，然後就會「尤里卡」，神來一筆的展開。

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

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