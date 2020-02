從防疫學英文：確診病例、潛伏期、隔離檢疫，英文怎麼說？

看完影片後,相信你也更加了解「新型冠狀病毒」是什麼了。這波病毒來勢洶洶,若你有密切關注相關消息的話,想必一定經常聽到「感染、潛伏期、確診病例......等」詞彙,你知道它們的英文是什麼嗎?今天就跟著希平方一起來認識這些與疫情相關的詞彙,並學習用英文介紹這波疫情吧!

novel coronavirus 新型冠狀病毒

Coronavirus是由表示crown(王冠)的拉丁字根corona-和virus(病毒)組合而成,意思是「冠狀病毒」,novel則是形容詞「新的」,兩者合在一起用來表示「新型冠狀病毒」。例如:

The 2019 novel coronavirus, or the so-called “Wuhan pneumonia,” was first detected in Wuhan, China in December 2019.(2019新型冠狀病毒,或所謂的「武漢肺炎」,最早在2019年12月於中國武漢發現。)

※ 其中,pneumonia是「肺炎」的意思。

※ 世界衛生組織於2020年2月12日將此病毒引起的疾病命名為COVID-19,其中,CO指corona(冠狀),VI指virus(病毒),D指disease(疾病)。

outbreak 爆發

要表示某事「突然爆發」,我們可以說break out。outbreak則是它的名詞,指「(疾病)爆發、突然發生」。例如:

The novel coronavirus outbreak has drawn increased international attention as the virus quickly spreads across the world.(隨著病毒迅速蔓延至全世界,新型冠狀病毒爆發的疫情也在國際上受到更多關注。)

confirmed case 確診病例

Confirmed是形容詞「被確認的」,case則是名詞「病例」,合在一起自然就是指「確診病例」囉!例如:

As of today, over 40,000 confirmed cases have been reported worldwide, and the global death toll has topped 900.(截至今日,全世界有超過四萬個確診病例,全球死亡人數超過九百人。)

transmission / spread 傳播、蔓延

Transmission是動詞transmit的名詞,指「傳播、傳染」;spread則是「蔓延、擴散」,可以作為名詞或動詞。兩者都可以用來表示病毒或疾病的「傳播、蔓延」。例如:

Last Tuesday, Taiwan reported its first case of domestic person-to-person transmission.(上週二,臺灣通報了第一起境內人傳人的病例。)

droplet 飛沫

Droplet是名詞「小滴」的意思,也可以用來表示我們常說的「飛沫」。例如:

This brand-new virus can be transmitted between humans through droplets and contact.(這個新型病毒可以在人跟人之間藉由飛沫和接觸傳染。)

symptom 症狀

而要表示「...的症狀」,會搭配介係詞of寫成symptom of...。例如:

People infected with the 2019 novel coronavirus may have mild to severe respiratory illness with symptoms of fever, cough, and shortness of breath.(感染2019新型冠狀病毒的人可能會有輕微至嚴重的呼吸道疾病,出現發燒、咳嗽、呼吸急促的症狀。)

incubation period 潛伏期

Incubate是動詞,指「(細菌或病毒在體內)潛伏」,incubation則是它的名詞,指「潛伏、潛伏期」,period則是「期間」的意思,合在一起就是「潛伏期」的意思囉!例如:

It’s said that the virus is infectious during its incubation period.(據說病毒在潛伏期就具有感染力。)

contract / catch / be infected with 感染、患上

Contract是動詞「感染、患上」的意思,這是比較正式的用詞,一般也可以用catch來表示相同意思,後面直接加上疾病名稱。例如:

People who contract / catch the coronavirus might spread the disease before symptoms show.(感染這冠狀病毒的人在症狀出現之前可能就會傳染疾病。)

除了「contract / catch + 疾病名稱」 ,我們也可以用「be infected with + 疾病名稱」來表示「感染...疾病」;infect是動詞「使...感染」的意思。例如:

If you want to reduce your risk of being infected with this disease, wear a surgical mask when you go to crowded public spaces.(如果你想降低感染這疾病的風險,去擁擠的公共空間時就要戴個醫用口罩。)

isolation 隔離 / quarantine (隔離)檢疫

這兩個詞雖然都有「隔離」的意味在,但含意有些不同,isolation指的是「將已經患病的人跟健康的人隔離開來,避免傳染疾病」;quarantine則是「隔開或限制可能與患者接觸的人的行為,看看他們是否有被傳染」。

Governments are implementing measures such as isolation and quarantine to contain the coronavirus.(政府實施隔離和檢疫的措施來控制冠狀病毒疫情。)

precaution 預防、預防措施

常搭配動詞take,表示「採取」預防措施。例如:

We could take precautions to prevent infection, such as washing hands regularly and avoiding touching eyes, nose or mouth.(我們可以採取預防措施來避免感染,像是勤洗手,避免碰觸眼睛、口鼻。)

看完今天的專欄,下次再聽到「潛伏期、確診病例......等」與疫情相關的詞彙時,相信就知道該如何表達囉!

