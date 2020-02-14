香港問題升格——肺炎中港官場大地震分析

文：呂秉權

（編按：中央政府13日公布，夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。）

1. 目前，中央應對肺炎和經濟重挫已自顧不暇，倒瀉籮蟹，同日處理湖北和港澳官場問題十分不尋常。

2. 這個決定很大可能是在昨日（2月12日）的中央政治局常委會會議拍板的。因為2月10日，時任湖北省委書記蔣超良和副總理、中央指導組組長孫春蘭，還在武漢以視像連線在北京視察的中共總書記習近平，對他匯報工作，當時蔣還未被炒。2月11日，並無中央政治局會議，2月12日才有。

3. 2月12日的中央政治局會議，主題是應對疫情，但不要過度防疫影響經濟，並3次強調要地方努力實現中央原定的經濟目標任務。

4. 新華社通稿之末列明：「會議還研究了其他事項」。按照中共慣例，其他事項往往是人事問題。

5. 依此思路，中央有機會是因應疫情和恢復經濟的角度，來整體考慮湖北及香港的人事問題。從習近平近日多次發言看，他急欲平復疫情和恢復經濟，並深深顯示對中國經濟的憂慮。因為中國經濟一旦觸礁，中共將面臨重大危機。在危難時處理香港人事，筆者相信，北京是看重香港的經濟窗口和逃生口價值，希望借助香港大量吸收外匯、外資和敏感技術，幫助中國經濟復蘇。中國為應付疫情已花了大量外匯購買外來物資，另外為（全面／局部）落實中美貿易協議大買美國貨，中國將更吃緊。

6. 先後將中聯辦和港澳辦一把手「怒燉」，降職半級，北京是想為「反修例風波」的民怨止蝕，為更好發揮香港的經濟價值，掃除障礙。

7. 至於新任港澳辦主任夏寶龍屬「國家領導人級數」（副國級），任全國政協副主席兼秘書長（政協大管家），是習近平的親信。2002至2007年， 習近平主政浙江；2003年底，夏寶龍出任浙江省委副書記，是習當時的副手。

2013年，夏在浙江大拆十字架。

2017年，夏離開浙江時，有這樣的「真情告白」：

特別是我擔任省長以來，最大的政治抱負就是把習近平同志思想和總書記在浙江工作時作出的一系列戰略決策部署在浙江大地落地生根、開花結果。這些年，我是這麼想，也是這麼做的。

我要發自內心地說，有以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導，真是民族之幸、國家之幸、全黨之幸、人民之幸。

8. 由習「近親」來主管港澳，有機會「夾住」非嫡系諸侯駱惠寧，以上級騎住下級，令對港政策的執行更合「習意」。

9. 至於港澳兩個中聯辦主任同任港澳辦副主任，這是理順港澳辦和中聯辦的關係和溝通，中聯辦明確從屬港澳辦。

10. 兩個強人主管香港事務，意味香港問題升格，短期應穩住香港局面，以大力支援內地經濟復蘇。長遠而言，兩人將更有手腕地落實十九屆四中全會的「習任務」。這些任務包括國家安全立法和成立國安機制、公務員清洗以及教育改革等。

11. 為了達到習近平的對港目標，林鄭下台不足為奇。

本文獲授權轉載，題目與內文由編輯稍為修改，原本見作者Facebook。

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