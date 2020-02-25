痛苦將你的心鑿出一個洞，也為你的靈魂挪出一個空間

文：克莉絲朵．赫斯特（Chrystal Evans Hurst）

在痛苦中尋找意義

我永遠也忘不了我的第一個寶寶出生時，醫生對我說的話：「是個女生哦！」

我隨即大叫：「啊！感謝上帝——終於出來了！」那一刻之前，我已經在陣痛中奮戰了十四個小時，想說大概快死了吧。當時仗著自己年輕而鐵齒，我昭告天下，我不會在生產時使用止痛藥。就在我覺得痛到快暈倒的時候，心裡不斷想著：「我必須堅持到底而且說到要做到！」

我記得大約在清晨六點左右，有個護士走進來查看我的狀況，她聽到我喉嚨發出陣陣痛苦的呻吟聲，問我是否要服用一些可以減輕疼痛的藥物。當我告訴她我不能這麼做，因為我已經告訴所有人我生產時絕不用藥，這位護士說：「可是，現在所有人都不在這裡啊！」

我仍堅拒使用任何藥物。

我躺在床上，咬緊牙關，死命緊抓著兩旁欄杆。我的大學室友同時也是我的閨蜜，把她的手伸出來讓我握著，我至今仍感激她的善心，但過了一陣子，她不得不躬身隱退而留下我孤軍奮戰，因為她還想完整保留自己的手，免得被折斷。

數小時後，時鐘趨近中午時分，我的媽媽和妹妹在我身邊緊握我的手，陪伴我度過陣痛的最高潮，接著我在劇痛中奮力一擠，產下我第一個寶寶。有短短幾秒鐘的時間，我腦中唯一的想法是，最艱辛的生產已經過去了，我為此感恩不已。

當醫生把可愛的女嬰抱到我的懷裡時，我當下立刻愛上了她，而且，從此以後都一直如此深愛著她。

我終於看到了那位在我身體內不斷成長與壯大的寶寶。但得到她，意味著歷經撕心裂肺之痛——有些是身體的痛，有些是情感的痛。有些痛苦是自作自受，但有些痛苦則是別人造成的。另外還有一些，則純粹是生命誕生時所必須歷經的過程。

這些痛苦，都有個目的。當你知道你所承受的痛苦有個具體的目的，你的想法也會跟著改變。

想要抱著懷胎已久的寶寶，你得經歷身心俱裂的疼痛。

我經歷過不同的生產方式，所以我可以向你證實，生孩子真的很痛。我試過在醫院且不使用任何止痛藥物的生產，我試過在助產士的協助下在家中的浴盆生產，我也試過在醫院使用無痛分娩的生產，我還試過剖腹產。每一次生產都痛得死去活來。

不論你以什麼方式產下寶寶，總之，產前、產時、產後，都痛。要從自己的身體裡擠出另一個身體，勢必要經過巨大的不適與艱辛。疼痛是生命誕生必經的過程之一，如果我們跳過疼痛，我們也就跳過了其中一個過程。

我不得不告訴你，你所承受的痛苦，也是你人生旅程的一部分。或許你不想再重溫、再記起，也不可能為它歡呼，但無論如何，它已經成為你生命的一部分。你的痛苦將影響你如何看待這世界，乃至你如何看待自己。那是你人生中經歷的一部分，上帝也容許讓這些經歷來撼動你的靈魂。

所以，如果你想要活得精采而淋漓盡致，你必須樂於擁抱你的痛苦。如果你想要挽救自己的生命，那麼，你必須心甘情願。

感受疼痛

我了解到，要在生活中保持清醒，代表我必須清楚什麼事物能帶給我喜樂，使我的靈魂滿足，同時坦誠面對那些為我的生命帶來衝擊的事實——疼痛、受苦、艱難與心痛。

哀慟會傷害人，孤單會折磨人，心碎會將你撕裂，失望讓你感到洩氣，而悲劇總是留下難以磨滅的創傷。然而，你若放手將這一切交給上帝，祂可以使用這些憂傷低谷來成就一些事。套用華理克（Rick Warren）的話：「上帝從不浪費。」

無論如何，你必須願意花心思去關注你的靈魂——包括它的現狀，以及被過去的經歷所形塑而成的樣子。

生產過程所必須歷經的劇烈痛苦，從來就不好玩，卻是必要的程序。如果我們急著想越過痛苦而推擠得太急促，我們所承受的創傷會擴散並影響我們的頭部與心臟。

你必須停下來面對它，看著它，承認你曾經——或正在——受創傷。

你可以大哭一場，用文字記錄下來，閱讀一些有助於重新引導你如何面對這些經歷的書籍，或者尋找一個支援團體。如果有需要，請尋求心理諮商的協助。你需要知道並容許自己花時間去止痛療傷，讓自己願意去感受。

歷經懷孕期與生產過程，我才發現自己內在的某部分，原來可以有這麼強烈的感受。

生產後，我記得當我把剛出生的寶寶抱在懷裡時，我竟在生命中如此美好的時刻備感挫折，因為我的乳房脹痛，我的臀部疼痛難耐，努力照顧新生命使我精疲力竭。生下第一胎時，我完全不曉得歷經自然產之後的痛苦，還有好幾個跨欄橫擺在前頭，等著我一一跨越——坐在椅子上得鋪放一個甜甜圈坐墊；上廁所時得咬緊牙根，還記得當我發現得做的不只是小便時，我難過得哭了。

生活，就像生孩子，終究難逃疼痛。但疼痛之後，便進入療癒的過程了。

多年以後，當我剛結束剖腹產時，我誤以為自己可以很快返回正常生活，因為醫生把我的手術傷口縫合得完好而整齊，我拿了一瓶醫生開的止痛藥水便從容離開。大家都勸我要慢慢來，好好休息靜養，讓身體恢復。

我想你現在應該也了解我的個性，我有點自以為是與鐵齒，常把人家的耳提面命當成耳邊風。剖腹手術還不滿三十六小時，我便起床走進廚房做早餐，彎下腰去拿個平底鍋，結果傷口抗議，裂開了，痛得我以為就快昏過去。因為輕忽身體的疼痛，我竟又製造出一個新的且更深刻的痛楚。

我所能想過最糟糕的其中幾件事—尤其當你迫不及待地要移動到旅途的下一站時—那就是不假思索地快步往前，貪圖短暫的修復，對痛苦的存在與影響力漫不經心。如果你不給自己足夠的時間好好休養與療癒，恐怕會對你造成延續數週、數個月或甚至長達好幾年的永久性傷害。

有時候，唯一的出路是，好好地走過這段過程。

面對疼痛

很抱歉，我知道這句話讓人聽不下去，尤其如果你此時剛好置身愁雲慘霧之中，這句話實在刺耳。但我想讓你知道真相，你真的得面對你的疼痛。穿越人生的關卡可能一點也不好玩，但唯有走過幽黑的夜晚，你才能一步步迎來黎明的曙光。「夜間雖然不斷有哭泣，早晨卻必歡呼。」（詩篇三十篇5節）

當你在一段感情中受傷時，最糟糕的回應是迫不及待快速展開另一段新戀情。當你沒有被拔擢升遷，或申請調動遭拒時，最糟糕的回應是跳過這個學習與成長的過程，然後倉促改變你的現狀，或因為挫折失落而乾脆放棄。

如果你債台高築，面對負債壓力而不願調整你的觀念，並建立新的習慣使你往前行，只顧怨天尤人、唉聲歎氣，那根本於事無補。

如果多年前發生在你身上的性侵或騷擾至今仍深深影響你；如果你的孩子不顧多年來你對他的全心付出而重重地傷透了你的心；如果你因為身體健康出狀況而心煩意亂；如果你正為自己的焦慮症或憂鬱症而苦苦奮戰……那麼，最糟糕的回應是，假裝若無其事，假裝沒有受傷。

傷口的感染只會變本加厲，急速惡化。

如果你選擇忽略與抗拒你的痛苦經驗，不認為上帝真會使用這些經歷來使你成長，那麼，另一件有趣的事會跟著發生——你會麻木無感。當你切斷了感受痛苦的能力時，你也一併切除了感受喜樂的能力。

很多水龍頭會以不同的把手來分別冷、熱水，但我家廚房洗水槽的水龍頭只有一個把手。將把手切換到左邊是熱水，切換到右邊是冷水，假如我壓低把手停止出水時，則冷熱水都沒有。

你的靈魂，一如我的水龍頭，不可能一邊緊閉以逃避某個感受，同時又完全打開去經歷另一種感受。作為有情感的受造物，我們的喜樂與痛苦，幫助我們的生命向下扎根，使我們活出精采的人生。如果我們選擇想方設法去忽略或逃避這些痛苦，我們將漸漸變成冷漠無感的人——拒絕任何情感與感受，寧可對任何事都不聞不問、毫不在乎。

在經歷痛苦時堅持忍耐，不代表你熱愛這個過程，你的堅忍意味著你需要相信上帝會使用你的心與你所受的傷，以各種方式使更多人得益處。

我們最典型的反應，是竭盡所能去逃避痛苦，但是當我們勇於面對、樂於感受時，我們便是將生命敞開，領受活水湧流。

痛苦，通常傳遞出某種訊息。

尋找目的

身體的疼痛，是警訊，身體透過疼痛告訴你，有些地方不對勁了，你需要留意這些接收到的訊息，積極面對與處理。情緒、精神與心靈的痛苦也都是警訊。但是，痛苦不是道路的盡頭，它可能是個機會。

我之所以選擇真心敞開，選擇與你分享我生命中的某些故事，是因為這些都出自我痛苦的經歷，我也真實地經歷了上帝在我人生中的作為。我曾陷落最深沉的黑夜，擔心我的精神、內心和人生，我懷疑在我這些沉默的痛苦中、在我隱藏的淚水之下，或在我內心深處震耳欲聾卻聽不見的哭泣聲中，是否還能有什麼好事發生？

我知道自我逃避是怎麼一回事，我知道如何掩飾痛苦，假裝若無其事，然後在不對的時刻知道要抿嘴咬牙、壓抑不哭。我也知道心碎的感受如何，當你在暗夜時分抱枕痛哭到不知何時睡著，隔天醒來訝異地發現原來太陽還是會升起。我知道那些孤單、遭棄、尷尬、哀傷與背叛的感覺。

但你知道嗎？雖然生產之痛傷了我，卻也幫了我。這些痛苦讓我對自己的生命有更深的感激，它在我裡面孕育出一股渴望，希望能幫助你願意為自己的生命而努力。一如靈修大師盧雲（Henri Nouwen）所說的一句話：「沒有人能免於負傷。無論肉身、情感、精神或靈性上，我們都是負傷的人。重點不是『如何掩飾創傷』好讓我們可以免於尷尬，而是『如何將我們的創傷用來服務他人、使他人受惠』。當我們的創傷不再造成羞辱，轉而成為醫治的來源時，我們便成了負傷的治療者。」

我從自己的親身經歷中深刻體會到，疼痛都帶有一個目的——對你如此，對別人也是。

許多偉大的媽媽具有深度愛人的能力，因為她們在童年時不曾被好好寵愛，她們深知不被愛的感受為何。許多懷孕中心的優質輔導員，都是一些曾單獨經歷墮胎之苦的女性朋友。許多優秀的老師都是了不起的教育工作者，因為他們記得自己曾在求學時，如何苦苦掙扎求存。為受虐婦女辯護的最佳代言人，往往是自己也曾終止一段受虐關係與脫離受虐環境的女性。

在你人生最低潮的時刻，你或許看不見等在前頭的勝利。你只能維持基本的生活能力，用僅存的力氣，勉強從這個點蹣跚跨步到下一個點。我知道，我也曾置身同樣的處境。

在我意志最消沉的時刻，書寫這樣的一本書從來不在我的計畫中。我只能勉強活著，努力從這一分鐘跨入下一分鐘，是我唯一還能做的事。我的焦點是讓自己的精神與情感不死。

還好，有上帝。我知道祂可以做什麼。

當你將自己生命中那些碎片交給上帝時，我知道會有什麼樣的結果；也因此，我坦誠與你分享我的生命故事，藉此鼓勵你，也挑戰你勇敢走過那些痛楚，放心去感受那些創痛，將你的頭，你的心與雙手，都託付在祂的醫治大能中。

是的，請盡一切努力好好照顧你的靈魂。少做、婉拒、保留空間給單純的快樂；休息、多笑、玩樂；花時間與神建立關係，閱讀祂的話語，藉由禱告與祂傾心吐意。

是的，尋找諮商——付費或免費的諮商都可以。找一位值得信任、願意傾聽並且能夠提出好問題的朋友，讓他幫助你面對與處理你的難處。如果你的需要已遠遠超過朋友所能提供的協助，找一間離你不遠的教會或專業諮商者。不要覺得難為情，積極尋找你所需要的幫助。

是的，加入一個值得你信賴的團體，透過他人幫助你回歸正軌。

是的，寫日記，買一本漂亮的筆記本和幾枝五顏六色的筆。與自己約會，釐清你的思緒與處理你的情感。

是的，走一趟靜修之旅，休息太重要了。

是的，尋求醫療援助。不要輕忽生理性疾病所造成的困擾，打電話和醫生約談，接受檢驗，不要怕去尋求治療。

是的，必要的話，去勒戒中心接受治療，不論修復計畫需要付上多大的犧牲和代價，都值得這麼做。

是的，為了你對別人所造成的痛苦而致歉，不要只是感覺遺憾，勇敢說對不起。如果可能的話，彌補自己所犯的錯。

在你做了你能做的之後，無論接下來還剩下什麼，把它交託給神並相信祂會帶來改變。

這裡所論述的，並非為了那些可以避免的過犯或困境找理由。我的目的不是為你所做出的錯誤決策、缺乏紀律，或無視於上帝為我們訂下的生活原則找藉口。不要愚昧而刻意地過一個羞辱上帝的生活，以至於讓自己陷入不必要的痛苦中。請你選擇去學習與遵行上帝的話語。

相信上帝的應許——祂會在你的生命中成就意義非凡的事。耶穌的死不只是為了讓你有一天可以上天堂，也同時要讓你活著的當下就可以預嘗「在地如在天」的體會。約翰福音十章10節提到：「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（和合本）

那些使你受創的經歷，其實無法定義你是誰。是的，你的傷痕如此真實，但你的醫治也可以如此真實。如果你需要幫助，就努力去尋求。但無論如何，要在痛苦中選擇堅忍不屈。

去感受，去面對。奮力前行，同時相信上帝對我們的人生總有一套計畫，祂會善用你的心痛、苦境或過犯，轉而成為祝福的元素。你的痛苦是過程中的一部分，這過程終將引領你的內在女孩，活出她的美好人生。

痛苦將你的心鑿出一個洞，同時也為你的靈魂挪出一個空間，讓你可以帶著同理心去愛，更有智慧地生活，更深刻去感受那豐沛滿溢的喜樂。拯救你的內在女孩意味著全然地擁抱自己，包括痛苦的那部分。

永遠不要忘記，上帝的希望之光，總在最黑暗的空間與地方才能照耀得最明亮。祂是轉敗為勝的大師，總能在我們的困境中顯出神蹟。

在痛苦中奮力前行，是將生命往前推的動力。而最終，那股動力將催生出無怨無悔的愛。

書籍介紹

本文摘錄自《最美好的那個妳，一直都在：離開麻痺無感的日常，找回偏離迷失的自己》，格子外面出版

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作者：克莉絲朵．赫斯特（Chrystal Evans Hurst）

譯者：童貴珊

妳的生命，是一部曠世巨作！

請帶著「信心」去相信，帶著「勇氣」去行動，喚醒你的內在女孩，把她帶回來，回到屬於她的地方。

我從未想過……

有一天我會做著一份不喜歡的工作，天天被榨乾。

有一天我會被愛情沖昏頭，經歷失焦帶來的傷害。

有一天我會面臨龐大的財務危機。

有一天我會站在關係破裂的邊緣。

有一天我會做出違背信念、向慾望妥協的決定。

有一天我會在挫折、失意、極度無聊中度日。

許多人也是這樣，長期以來疏於照顧自己，每天忙於應付日常瑣事，讓人疲乏得無暇靜下來思考，對凌亂不堪的生命狀態逐漸痲痺、無感，直到更多的凡塵俗事將我們淹沒，一步步偏離夢想中的那個自己。

但不論妳覺得相離多遠，最美好的那個妳，一直都在。

請勇敢地相信，獨特而美好的生命仍屬於妳。

妳至今仍有機會好好過妳的人生。

30個反思與行動計畫，陪妳為自己的生命奮戰，包括：

發掘你被造的獨特與恩賜

知道自己按照真實的樣子被深愛著

活在誠實透亮的光中

擁抱痛苦的時刻

培養單純的喜樂來滋養靈魂

斷捨離使人偏離的事物

擊退奪走盼望的毀滅性思想

聚焦三件事的九十天挑戰

本書收錄「建立全新觀點－自我評估」題目，適合和姊妹們一起分享討論。

Photo Credit: 格子外面

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航