美國機密備忘錄讓台灣無法展示國旗，美議員提「主權象徵法案」鬆綁禁令

(中央社)美國參議員克魯茲(Ted Cruz)13日推出最新法案,盼鬆綁台灣人員在美所受限制。法案表示,美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員,在美國領土展示國旗、穿著制服。

美國共和黨籍參議員克魯茲今天所推出的法案名為「台灣主權象徵法案」(Taiwan Symbols of Sovereignty Act,簡稱Taiwan SOS Act),旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令。

法案也獲得其他8位共和黨籍參議員連署,包含盧比歐(Marco Rubio)、柯頓(Tom Cotton)、霍利(Josh Hawley)、楊恩(Todd Young)、史考特(Rick Scott)、柯寧(John Cornyn)、薩斯(Ben Sasse)及布萊克本(Marsha Blackburn)。

克魯茲在新聞稿中表示,希望透過法案,推翻美國前總統歐巴馬(Barack Obama)政府在中共要求下,於2015年所頒布禁止台灣展示國旗的機密備忘錄。備忘錄也使得美國國務院及國防部,無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣,限制美國對台支持。

知情人士先前告訴《中央社》記者,這一備忘錄被稱為「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan),源於2015年1月台灣駐美代表處在雙橡園的爭議升旗事件。駐美代表處當時在雙橡園舉行元旦升旗典禮,是睽違36年後中華民國國旗首次在華府飄揚,引發美方強烈不滿。

克魯茲指出,美國不應聽命於中共,強迫來自自由、民主政府的軍方及外交人員,將國旗隱藏起來或丟棄他們的制服。

克魯茲說:「中國對台灣、美國區域好友惡意日益增加,美方及世界其他國家須堅定與台灣站在一起,這是十分重要的。允許台灣官員能在美國驕傲展示他們的國旗,就是正確的第一步。」

長期友台的盧比歐也表示,當北京在國際上加倍孤立台灣之際,這一法案將能進一步增強美台關係。

此外,《美國之音》報導,克魯茲提出的法案,允許台灣外交官及軍事人員在美國從事公務時可以展示或佩戴我國國旗,並穿著軍服。克魯茲將提這個法案的訊息從去年11月就傳出,不過一直到13日才在多名參議員連署後正式在國會中提出。

克魯茲一直以來對台灣相對友善,去年10月在印太地區的訪問之旅曾與蔡英文總統會面,並與台灣外交部長吳釗燮共同舉行記者會。 他還參加了台灣雙十國慶典禮,成為35年來第一個參加這個慶典的美國參議員。

