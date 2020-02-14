TVB步向衰敗，公義得到彰顯

TVB發盈利警告，預告溢利微薄，廣告收入急速下跌，一是「全球市場存在不肯定因素」，即是中國經濟萎縮加貿易戰；二是自去年六月開始「出現社會動盪以來，香港經濟及經營環境陷入逆境」。公報沒有明言，社會抵制TVB已取得初步成效；公報沒有提及，TVB的新聞公信力，這些年來拾級而下。

TVB公信力在民意調查中已淪為各大電子傳媒包尾，十多年間，墮落之快，算是奇觀。一個公信力低下的電視台，廣告商自然卻步，台格反映品味，品味影響商品營銷，這是定律，聰明的廣告商自然三思。

不過，革命尚未成功，同志仍需努力，TVB虧損擴大，多於2018年度的1.99億元，另一重要原因是投資星美債券的爛帳可能要蝕清光，若不計這條數，去年仍可能有微利，反映爛船有三斤釘。

大時代，正是大轉變的時刻；抗疫，不忘抗暴。是否抵制，如何抵制，是個人的選擇：

一，留意竟然還在TVB賣廣告的商品與公司

網民號召學習梁姓前特首KOL，以列出傳媒廣告客戶的狠招，勸戒商業機構不要用廣告費支持墮落傳媒。網民目標是TVB，看一看還在大台落廣告的客戶名單，才發現我真的不食人間煙火。

平生厭惡逛商場，不買大品牌，衣履鞋襪每一兩年才大手入貨，認住那些慘被國內冒牌貨搶奪商標的外國品牌才買，很易認。家人不用化妝品不需買奶粉，也甚少吃預製包裝食物；外出用膳，則早已習慣光顧小店，連鎖飲食集團大茶飯可免則免；理財投資則信自己，不會被廣告誘騙。

平日最大開銷，只是去旅行，若要跟團，傳統老牌旅行社本來就避之則吉，同行團友困獸鬥，若然政見不同面阻阻會很掃興。結論是，在TVB賣廣告那些商品及公司，我不須抵制，因為幾近從來沒有幫襯過。

二，回娘家吃飯第一件事，轉台

抵制大台，當然還有空間。別人家庭看什麼台你管不著，每次回到娘家吃飯，總還有遙控器控制權，記住第一時間轉台，破除慣性收視惡習，然後會發現，Viu-TV 的新聞很正常，港台31的節目也很知性有教育意義，為何每晚要睇TVB胡胡鬧鬧食食食食死你？

三，黃藍店攻略，店面開什麼電視頻道是絕對考慮因素

全民疫境，香港不分黃店藍店，食肆經營艱難，更是汰弱留強，汰藍留黃的大時代。有網民形容現時的黃色經濟圈，猶如鐵達尼號沉船時份，每個人的消費模式，成為商家的救生艇，你出外用膳的每一張鈔票就是選票，每一票更重要。

我為人較為寬容，吃飯不一定選「黃店」，「非黃非藍」的中間派也可以考慮。我的習慣很簡單，每次步入「非黃非藍」的食肆，必要先抬頭望一望店裏開的電視，是什麼頻道，若然是TVB，一定要大聲地自言自語：「嘩，TVB來的！？」然後轉身就走。

為何我不「念舊」？

有人謂，TVB都是一家香港大公司，養活數千人，它倒下，或者大裁員，大家都沒有好處。但是，大家不是一直擁抱市場經濟，自由競爭嗎？顧客心態改變了，人心改變了，而TVB自己選擇逆民意而行，歷年來令多少有創意的編劇導演有理想的新聞人失落失望？況且，電視市場有另外的選擇，幾十年的強勢壟斷總有不能持續的一天，改變總會帶來痛楚，TVB的衰敗，等同整個行業的生機，不要太過自大。

又有人問我，你在TVB工作那麼多年，為何不留情面，難道不會念舊嗎？我想說，正正是因為我在TVB工作多年，如此這般已經很留情面；正正是因為看透了很多事情，更不會有一絲惻隱之心。念舊，也只會念人，而不是這間公司。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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