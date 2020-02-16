中國人民的沉默，是追求經濟發展的必然，還是對於極權政府的恐懼？

文：魏麒騰（國立中正大學政治學系學生）

1989年，中國爆發「天安門事件」。許多學者、國家開始意識到中國政府對於國內民眾的壓迫，一夕間，「人民共和國」、「為人民服務」等宗旨成為極為諷刺的謊言。後毛澤東時代，鄧小平對於中國的經濟建設使得中國淡化毛澤東色彩，更甚地說：追求經濟似乎相比中國早期的政治動員更加優先。

但是筆者不禁要問：這與當前中國人民無條件地接受中國共產黨的一切措施具有相關嗎？

中國人民追求民主？還是追求經濟？

要回答這個問題似乎要先檢視在中國共產黨執政後，中國首次的社會運動：八九民運。

很多人認為天安門事件是由學生發起，並且著力於追求民主的一場「學生運動」；但是另一種說法是：鄧小平發起的經濟改革使得中國東北與部分農村被迫面臨產業轉型，因此出現大量工人下崗（失業），為表達不滿，農民工藉由「弔念胡耀邦」的活動，群聚在北京天安門。

英國學者Rana Mitter，在2016年出版的書《Modern China: A Very Short Introduction》當中指出：共產黨最早在江西的土地改革成功，並且將經驗移轉複製到延安，使得共產黨的統治正當性逐漸成立。有趣的是，在1949年後的現代化，Mitter認為：是藉由共產黨內部矛盾、路線之爭以及一次次大規模的政治動員，方才建構出別於國民黨的「中國現代化」。

如果說國民黨在中國時期推動的現代化聚焦在都市的文化建構、基礎建設推行；那麼共產黨所做的恰好與國民黨完全相反。事實上，共產黨在農村並未有實質的建設，但是在大躍進時期開始乃至於文化大革命，毛澤東的思想深入民間，同時帶動所謂「赤腳醫師」出現，間接將農村收編入現代政治的體制當中，而毛語錄的推動，也意外帶動農村識字率逐漸上升，也使得中央政策、政令深入農村實行。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

大躍進時期推動的「連產承包責任制」，帶動農村經濟逐漸轉型，雖然在原先以家戶或組戶為單位的生產方式，使得大躍進時期的中央糧食計劃經濟出現嚴重的問題（糧食供給問題），但是，對於許多農村人口而言，毛澤東時代的現代化使得農村人口普遍有感；直到改革開放後，農村仍會感慨懷念毛時代的現代化。

問題回到中國社會層面，對於多數中國人而言，對政府的質疑向來不是訴求民主、自由；而是當經濟成為人民生活困頓因素時，對於政府的不滿才會出現，從國民黨丟掉中國（被認為與權貴勾結）到89學運（人民感受不到到鄧小平的經濟改革紅利）皆是如此。

土地改革後社會共識：經濟發展、民族主義

從毛澤東到鄧小平，中國社會出現兩個不同族群：富豪、貧民。這歸因於土地改革，讓一小部分先富起來的優先排序。

近年來，廣東地區由於土地改革與大樓翻新工程，透過中國廣東地區居民在社群媒體所發布的影片，可以發現中國東南沿海出現一種稱為「Bourgeois Bohemian（中產階級的波希米亞）」的社會現象。這個詞彙最早出現在David Brooks在2001年出版的《Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There》意指一群富豪階級藉由穿著簡陋、不修邊幅的裝扮，試圖展現出「接地氣」的特質。

然而，在這種社會氛圍上，中國東南地區似乎相比日本、台灣發展更晚，這種現象幾乎在二十年前的日本便已出現。換言之，中國即便經濟快速發展，在社會步調上，並非整個中國都一致向前，甚至從社會現象的發展，完全顯示出中國社會內部是撕裂的、分離的：上海市與廣東省民眾或許都是中國公民，但是雙方在彼此的身分認同上是存在一種隱蔽的階級關係，而這樣的關係在農業省分更加明顯。

這些人只有在兩件事情上是有共識的：追求經濟發展、中國民族主義。然而，從這次新型冠狀病毒的爆發，前者開始停擺，後者也受到嚴重挑戰。

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不變的2.1％：官場文化出現誤判之必然

中國發布的死亡率從某一天開始，持續呈現2.1％，開始在網路上受到熱議，甚至有年輕人開始嘲諷難道冠狀病毒也懂線性關係？

這件事背後隱藏的是中國官場文化。在大躍進時期，中國的農產量各省出現虛報現象，一方面為討毛澤東信賴、一方面各地省官希望藉此升遷。導致的結果就是，計劃經濟的中國誤信這樣數據，因此在認為中國物產大增的情況下，大量糧食援助非洲，導致國內民眾大量死於饑荒；一方面，喊出在今日看來可笑的「超英趕美」。這樣的現象即便在幾年前的惠台政策也同樣發生。

中國中央宣布31條惠台政策，各省便在大於31條的目標上，向上增加惠台項目數量，然而，實際情況是：這些政策根本不可行，以江蘇省為例，其中一條政策表示：台灣地區同胞可憑台胞證在任一銀行開通銀聯卡，進而使用電子支付。實際上江蘇省所有銀行都不可能能夠辦理相關業務。這也是為何中國理解的民情、台灣人想法與實際呈現明顯落差。

那麼回到2.1％，是中國中央維持2.1％？或是地方省官為拍馬屁，顯示中央防疫有方，因此揣測上意，上報的虛假數字才出現所謂2.1％？這個問題似乎無解。那麼，換個問題問，這樣的官場文化、誤判使得吹哨者死亡，是否會掀起中國社會對於政府統治正當性的質疑與反撲呢？

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從吹哨者到造謠者，公民意識真能在網絡串聯而革命？

對於中國政府統治正當性的質疑在吹哨者（李文亮醫師）過世後，開始在中國的網路上發酵，雖然有數位管控，但是似乎已經是一個心照不宣的共識。

此外，疫情的擴大，使得封城效應擴張，在此先不論封城措施在正義、權利層面的問題，單就中國社會當中的自由觀點而言，政治體制使得人民無法追求所謂消極自由，即便是在積極自由層面不受限之，說穿仍舊限於自由觀點的碉堡中，隨著封城措施加劇，人民在行動上的自由更加侷限，似乎已步入一種窒息的社會氣氛。

在經濟停滯，行動受限，網路大量使用的此時，中國會出現阿拉伯之春或者顏色革命嗎？會發起所謂「弔念李文亮醫師」的活動，藉此對當局表達不滿嗎？

筆者認為關鍵在於：青年的態度。

哲學家漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）終其一身研究極權政權，在其著作《艾希曼耶路撒冷大審紀實：平庸的邪惡》一書當中，談及受迫害人民對於政府通常持兩種態度，一部份人認為：那些迫害者通常只是搞革命搞過頭了，換言之，敗壞的官是少數，整個黨還是愛護民眾、為民眾好的；一部份人則勇於反抗——這些人通常是年輕人。

因為年輕人認為：「應該自己決定未來，而不是像羔羊般任人宰割」當然，如果年輕人認為安於現狀是好的，甚至在選擇沉默，也將決定他們繼續被壓迫的命運，因為在決定沉默時，他們代表的立場，其實就是認同壓迫者的不正義。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航