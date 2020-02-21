《那一天，朱音投身青空》小說選摘：為何川崎朱音會死在教學大樓後方？

文：武田綾乃（Takeda Ayano）

對一之瀨祐介而言，川崎朱音是個不相干的人。他們不曾同班，也沒看過對方的臉。雖然曾聽說兩人中學同校，不過川崎在眾多學生之中，並不是特別起眼的人。

「祐介，你知道那支影片傳超快的嗎？」

一到學校，同班同學田島俊平立刻找上他。祐介將運動背包放在桌上，轉動脖子鬆開僵硬的肌肉。入學時要到的新運動背包的商標，在日日的粗魯對待下被磨花了。拉鍊中透出的紅色，是胡亂塞進去的足球社用運動服。

「哪支影片？」

入座後的祐介這才抬起頭望向俊平的臉。俊平順手撥開翹起的頭髮，來到祐介隔壁的位子坐下。他曬得黝黑的手中，握著據說是之前才換新機的智慧型手機。

「就是那支影片啊。週五幸大傳來的那支。」

俊平將畫螢幕對著祐介展示。指頭一按下影片播放鍵，音響便傳出微弱的慘叫聲。為了不被看穿心中的激動，祐介板著臉凝視輕薄的液晶螢幕。一名女學生的身影投射在畫面中央。

「……是川崎朱音。」

他不經意脫口而出。一旁的俊平點點頭。

翻越屋頂的圍欄後，少女一度依依不捨轉身回望。深藍色的裙子隨風飄蕩。冷不防地，那付嬌弱的身軀就從屋頂一墜而下。扭曲的陰影投射在染上暮色的校舍牆面。

這支影片拍到了一名女學生從教學大樓跳下的瞬間。

「……我看過啊，但這影片沒什麼好大驚小怪的吧。」

「怎麼會，拍到自殺的關鍵時刻很神耶。再說她還是同校學生喔？」

「是沒錯，可是我跟川崎又不熟。」

「我也不熟啊。不過該怎麼說……想到同校的人死了，感觸也會特別實際吧？再加上看了這樣的影片，會在意也算是人的天性。」

「在意什麼？」

看到祐介一臉疑惑，俊平不知怎地露出嚴肅的表情。他以試探的眼光望著祐介，接著用若無其事的口氣說道。

「當然是在意川崎朱音為什麼會死嘍。」

祐介無意識之間吞了一口口水。自己抓著制服褲的手，不知何時手汗冒個不停。

「俊平，你怎麼看？」

就在祐介提出這個疑問時，擴音器傳來上課鐘聲。俊平碎念一聲將手機藏進書包的同時，導師走進了教室。

「好啦，打鐘了。快回座位。」

一聲令下，聊得正開心的學生們如鳥獸散回到自己的座位。教室的喧嚷在瞬間消散，所有人的視線都集中在老師身上。祐介非常中意這副在明星高中司空看慣的景象。

嘩啦嘩啦的雨聲隔著透明玻璃傳入耳中。看向窗外，操場積了好幾個水坑。進入梅雨季節，這一陣子天氣不好的日子變多了。社團暫停確實值得高興，但一直下雨也很無聊。

「不要忘了拿掉絕對值的條件。這裡的X只可能是負數。」

語氣熱烈的數學老師在黑板寫下算式。這則問題上星期補習班才教過。祐介忍住呵欠。摸索起口袋。他小心翼翼避開老師的視線，躲在桌子下玩手機。打開資料夾，裡頭裝著跟前不久前俊平給他看的影片一模一樣的檔案。

這段被上傳到社群網路的短暫影片，在學校裡頭火速散播。校內大概沒有人不曾看過這支影片。想起今天早上俊平得意的表情，祐介忍住笑意。

二班的川崎朱音死亡，是在距今四天前星期五放學時。當天沒來上課的川崎，從樓頂跳樓自殺。原因不明。也沒留下遺書。有幾名女學生碰巧待在川崎掉落的北棟後門現場，但據說在她們找老師來的時候，川崎已經嚥下最後一口氣。

為何川崎朱音會死在教學大樓後方？

如果川崎是想要引人注意，就不該選教學大樓後方，而該面向操場跳樓。追根究底，從選擇北棟開始就很奇怪。特殊教室都集中在北棟，大部分的教室皆大門深鎖。與普通教室居多的南棟不同，沒有學生殘留。如果是想對某個人展示自己的死亡，在南棟面對操場跳樓效果最好。然而她卻沒這麼做。

救護車抵達自殺現場，事情瞬間傳開。隔天雖然是星期六，學生仍被召集到學校，進行關於霸凌的問卷調查。聽說知道內情的學生還被個別找去問話。此後還召開家長會，不過沒有令人眼睛一亮的線索。

祐介再次按下影片的播放鍵，陷入思考。以常識來說，自殺的人沒留下遺書很奇怪。懷疑到他殺上頭去也是人之常情。聽說星期六舉行的家長會也冒出同樣的問題，但學校堅決否定。

川崎朱音是自殺。沒有發生霸凌。問卷調查也沒有學生回答有霸凌現象。儘管對學校的說明滿意的家長不在多數，倒也沒有人表示異議。這是因為川崎的雙親明言不希望女兒的死鬧大。川崎朱音的自殺騷動就在轉眼間了定，目前絕大多數的學生都恢復了日常生活。

到了放學雨停了，天上是一片純淨的青空。祐介不經意撞看自己倒映在玻璃窗上的臉，發現整理好的劉海亂了。用中指撥開黑髮時，俊平的臉湊近了自己窗中倒影的肩頭。

「弄完了沒？」

「要你管。」

被撞看這一幕感到丟臉的祐介輕輕搥了俊平的肩膀。「奇怪耶你！」俊平裝出發怒的聲音，嘴角卻含著笑意。

「聽說今天有社團。我以為整天都會下雨就大意了。祐介，你帶運動服來了嗎？」

「帶了。」

「真的假的。我就沒帶。」

「你穿體操服不就行了？」

「你說土到爆的那件？一定會被取笑。」

看到俊平踏出腳步，祐介連忙將運動包揹上肩頭。社團用的運動服、水壺、便當盒。光是放進這些東西幾乎就佔光了包包的空間，因此家庭作業不會用到的教科書都被他放在桌子裡。

俊平突然想起，開口說道。

「對了，聽說上次模擬考的成績，四班又反敗為勝了。」

「四班追趕的速度還是一樣快。中澤又是停在第二名？」

「對對對。大概只有他考到第二名還有怨言。」

一踏出走廊，冰冷的空氣擦過祐介的脖子。雖然雨停了，空氣仍有些潮濕。黏附在肌膚上的觸感令人不悅，祐介皺起眉頭。

「真不想看到志願分析結果。我寧可一輩子二年級。」

「我懂。真不想升三年級，也不想考大考。」

「不過畢業旅行也在上個月結束了，算起來重大活動也只剩下大考了吧？」

「你也太急躁了。」

俊平大概是想吐槽他，朝祐介的背拍了一把。力道猛烈到讓祐介不禁咳了出來。他雖然是個好人，偏偏就是下手不不知輕重。

「對不起啊。」

「你真是一身怪力。」

「是你太虛弱。」

忽然之間，俊平停下腳步。追著他的視線，才發現他正緊盯著通往樓頂的樓梯。祐介將包包的背帶重新揹好，凝視著俊平的臉。

「你有興趣？」

俊平沒回答。朋友的沈默令祐介不太自在，視線自然垂落腳邊。俊平穿室內鞋時習慣把後跟往內踩。長褲的褲腳只到腳踝上方，顯示出他比入學時又高了一點。

「祐介，你知道嗎？」

俊平將臉轉向祐介。不過是四目相對，不知怎地心臟就重重地跳了一下。祐介不想讓俊平看穿自己的心慌，以平淡的口吻回話。

「知道啥？」

「川崎死掉那天樓頂沒鎖。」

「是喔？」

「聽說是工友兩週前弄丟鑰匙。大家都說那天川崎就是用遺失的鑰匙進入樓頂。這部分的管理問題在家長會時，好像還引起了一番論戰。」

俊平一次跨兩階登上樓梯，呆立原地的祐介這才急急忙忙跟上。兩人離開三樓，直直朝樓頂前進。樓頂的樓梯間很狹窄，通往屋頂的門大剌剌地掛著禁止進入的告示牌。上頭寫著消防用的水桶堆疊在地上，底部積了微微一層灰塵。

俊平握住門把，喀噠喀噠用力轉動。但門毫無開啟的跡象。看來鎖已經換新了。

「啊，果然鎖起來了。」

俊平說完，遺憾地垂下肩膀。

「怎麼可能不鎖，這裡可是自殺現場。」

「是沒錯啦，我只是想碰碰運氣。」

聽看祐介的話，俊平難為情地垂著眉頭露出笑容。祐介輕輕伸出手，指尖順著禁止進入的字樣掃過。

川崎朱音就是在這扇門的另一端結束自己的生命。

「拜一下再走吧。」

語畢，俊平在門前合掌。祐介漫不經心地望著他雙手合十、垂著頭向前伸出的側臉。圍著眼皮而生的睫毛纖長，薄唇因乾燥略略脫皮。腳尖規規矩矩地併攏，平常敞開的襯衫如今扣到第一顆扣子。說不定這個人打從一開始就是為了默哀才來到這裡。不自然的沈默支配了這個地方。為了掩飾閒得發慌的手，祐介從口袋取出手機。這小小的電子裝置，帶給祐介無限的娛樂。

「你不拜嗎？」

充分品味寂靜之後，俊平頂著一張心滿意足的臉看向自己。祐介把手機塞回口袋，摸摸搖頭。

「我就算了。」

我才不要這麼假惺惺。真心話差點脫口而出，千鈞一髮之際又吞下肚。一臉不滿的俊平流暢地解開頸邊的扣子。襯衫敞開，露出鎖骨。白色領口隱約可看黑色內搭。

「好啦，趕快去社團吧。」

祐介推著眼前朋友的背，像是要推散緊張的空氣。

書籍介紹

本文摘錄自《那一天，朱音投身青空》，獨步文化出版

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作者：武田綾乃（Takeda Ayano）

譯者：Rappa

一場突如其來的死亡事件，

打開了封存在名為「高中校園」的沙盒中，那些難以見光的事物。

資優生與普通生的階級制度、少女之間的明爭暗鬥、

自以為是世界中心的少年……

以「吹響吧！上低音號」系列一舉成名，青春小說代言人武田綾乃，

一改明朗輕快的作風，為所有在沙盒中掙扎的孩子們，

說出那些深埋內心的幽微苦澀、找不到出口的心事。

【故事大綱】

那天，朱音跳樓了。

有人拍下她跳樓的瞬間，上傳網路，引起軒然大波──

眾人瘋傳影片，紛紛追問，她為什麼要跳樓？她遭到霸凌了嗎？

她留下遺書了嗎？

為了調查此事，學校緊急召集學生，進行了問卷調查。

而那些乍看之下，彷彿若無其事的答案裡，卻隱藏著高中生看似老實乖巧的面具之下的真正模樣。

圍繞著朱音的死，少年少女之間波濤洶湧的暗流，

憤怒、嫉妒、怨恨一一浮現，扭曲的青春的真相即將曝光……

青春不總是明亮的，青春不總是快樂的，

有光的地方就有陰影，快樂自然也伴隨著苦痛；

致鬱系青春小說，誕生！

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航