有價值的創新必須緊緊捆綁「三生」——生命、生活以及生趣

這一陣子，人們的心情受到武漢肺炎擴大蔓延的影響，大多惶恐緊綳。全球的注意力與資源，也迅速地轉移到如何防止疫情與尋求治療之方。

不過，就像太陽明早還是會再度升起，不管疫情如何嚴峻，我們的生活還是要繼續過，我們的人生還是要繼續向前。儘管有人會在鏡頭前呼天搶地渲染說天要塌下來了，但我相信這個世界不會因爲某個疾病而崩潰。現代人類固然自我製造了很多破壞世界與自我毀滅的因素，但也因爲科學與技術的不斷創新更新，我們也會不斷地克服新的挑戰與困難。

有價值的創新，就在如此超越挑戰與克服困難的過程中不斷出現。

有價值的創新必須緊緊捆綁三生：生命、生活、生趣

我常常拜讀一些先進的文章論述，有許多精闢的分析或教學，但大多基於著名公司或其他成功者的經驗，然後注入個人想象與推理歸納。我撰寫專欄30年，則始終專注於自己實際參與投資的案例與經歷。

過去兩年，我投資的幾家新創公司都獲得了不錯的成功併購，延續30年來數十家成功投資的記錄。未來兩年，我直接參與經營的兩家公司都會陸續股票上市；因爲都是獨角獸等級的新創公司，我天使投資的報酬率也就相對龐大。

這些新創公司都在非常不同的領域中頭角崢嶸，也都各有其特點。我們先從三個小案子談起，接下來的幾篇我會陸續討論其他投資大案。

Base Venture：投資項目全自動管理

設在舊金山的一家金融科技新創公司「Base Venture」。它是2016創立，專門提供給基金經理人使用的客戶與投資項目全自動管理的應用。2018賣給了全球最大的金融IT公司Fidelity Information System。

一般大型的基金，尤其是高檔的財富管理基金，都會有他們内部自己的投資與客戶管理軟體。但隨著財富管理的普及化，越來越多基金開始著重於中產階級，甚至到普羅大衆客戶群。但這樣的基金通常沒有足夠財力擁有屬於自己的全套管理作業系統，於是他們就非常需要SaaS軟體服務的平台。

我們在幾年前看到了財富管理普及化與大衆化的新趨勢，這是一種生活内容的變革，讓越來越多人可以輕鬆地獲得，過去只有億萬富翁才能獨享的的財富管理顧問服務。

雖然這項投資的回收平平，但Base Venture這項投資又一次地證明了科技可以被妥善運用去服務更廣大的群衆。

CSPA：完善的網上電腦能力考核鑒定平台

設在矽谷的一家小型新創公司「CSPA」，是一家集合教育服務與電腦技術的新創公司。我們在2017年投入這家由年輕軟體工程師創立的startup，不到兩年，它很快地就在2019年被一家每年交易發超過150億美金的大型網上服務公司Angie’s List併購了。投資進出的時間短，所以報酬率也只有十分謙卑的的兩倍左右。

教育界裡有充分的各種鑒定考核制度，來審核學生的能力。譬如數學或語文能力，就有很多種不同的機構或制度，來客觀地鑒定考核你。無論是考試、問卷或面試，總歸都有成熟的方式來協助公司行號判斷你的能力。但另一種新興的必備基本能力，電腦知識與應用（包括互聯網應用），卻一直沒有客觀完整而又具公信力的鑒定平台。

CSPA投入這個新創領域，製作出一套十分完善的網上電腦能力考核鑒定平台。他們計劃要提供電腦能力鑒定平台服務，去幫助所有公司行號。將來公司在進行人員招聘的時候，除了候選人口説如何懂電腦如何會應用，或面試者主觀的出題目考試。現在就可以客觀的讓候選人簡短的經過網上電腦鑒定問卷，就能精確地得出評估實際能力。

我一直覺得這個平台出現在恰當的趨勢起飛時刻，團隊也年輕活潑，所以很看好它。忽然閒在初創階段就被大公司買走了，還覺得挺可惜的（當然同時也十分感恩）。

Paxata：將複雜混亂的數據歸納整理，過濾釐清

大數據分析公司「Paxata」這家新創公司，設在矽谷北邊的紅木城Redwood City，集合了一群數據專家高手。如此人才的匯聚十分難得，所以我們投資的前後，一些世界級投資機構像英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）都一起跟進了。

Paxata幹的事情叫做數據準備（Data Preparation）。什麽玩意兒？你這樣想，如果每家跨國企業的經營資訊都像數千張每張有數千行縱橫的資訊列表，管理者要如何從如此浩瀚大海的資料中去蕪存菁，取出有用的部分？這時候就可以使用Paxata的工具，將複雜混亂的數據歸納整理，過濾釐清。去掉重複的，濾掉錯誤的，最後乾乾净净的數據可以有條不紊的呈現給下一階段的使用者。

聽起來很抽象，做起來更困難。尤其當你的公司需要供養一堆最厲害的軟體與數據高手來做開發的時候，挑戰更大。所以Paxata前後還燒掉不少錢，好幾次命都要掛了。幸好2019年它被另一家準備上市的獨角獸《數據機器人》（Data Robot）併購，我鬆了一口氣。但因爲是股票換股票，所以最終是賺是賠，現在還不得而知（只知道Data Robot這家公司已經擁有數十億美金的市價）。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航