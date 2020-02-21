《蒲公英少女》小說選摘：睜開眼睛時他躺在投手丘上，放眼望去都是令人懷念的面孔

文：中田永一（乙一）

一九九九

他在被窩中確認時間。現在是十點十五分，今天是星期日，就算在棉被裡多窩一會，應該也不會怎樣，乾脆一路睡到中午吧。下野真一郎昨晚熬夜玩遊戲。在開始玩遊戲之前，姑且為了高中入學測驗，讀了五或十分鐘左右的書。距離大考還有半年以上，所以現在還不用太認真。

樓下傳來母親講電話的聲音。雖然聽不清對話的內容，但聽得到母親發出「咦！？」和「怎麼會！？」等吃驚的聲音。他頗為在意，爬出被窩，戴上眼鏡走下樓。

家用電話機設置在家裡的一樓。母親講完電話，正準備掛上話筒。

「發生什麼事？」

「聽說蓮司昏倒了。」

「昏倒？怎麼會？」

「好像是被打者擊出的球打到頭。」

真一郎有一個名叫蓮司的弟弟，就讀小學五年級，今天應該是和隔壁鎮的球隊進行練習賽。真一郎在房間內玩遊戲的時候，隔壁房間的弟弟已為了翌日的比賽，早早發出鼾聲。

真一郎對運動沒有興趣，體育成績一向上不了檯面，蓮司與他相反，是擅長運動，讀書卻完全不行的類型。弟弟並非頭腦不好，而是他的眼裡只有棒球。

「雖然比賽還沒結束，不過教練說現在要開車帶他回來。原本是要帶他去醫院，但蓮司想在家裡休息。」

弟弟似乎是在投手丘上倒下，短暫失去意識。焦慮的母親在家裡不停走來走去，父親外出去附近的便利商店買菸。

餐廳桌上擺著真一郎的早餐，盤子以保鮮膜封著。真一郎放進微波爐加熱，突然感到有點奇怪。

以前蓮司曾因感冒無法出賽。明明必須在家裡休息，弟弟卻為了替隊友加油，偷偷溜出被窩，跑到比賽會場去。對棒球如此熱衷的弟弟，沒辦法投到最後，竟不看完比賽就回來，難道是頭部的傷嚴重到讓他沒心力替隊友加油？

真一郎扒起熱呼呼的飯和燉芋頭。雖然叫燉芋頭，其實類似豬肉味噌湯。外面傳來車子的動靜，真一郎停下筷子趿拉著拖鞋走到外面，果然有白色絨毛飄過，原來是蒲公英的。幾天前，無數絨球乘風飛過日本列島的上空。漂亮歸漂亮，沾附在晾好的衣服上，似乎讓母親深感困擾。

少棒隊教練的輕型車停在家門前，母親向駕駛座上的教練打招呼，雙方都是一副誠惶誠恐的樣子。後座的車門打開，平頭上頂著冰袋，穿球隊制服的蓮司走了出來。他的身高比真一郎矮許多，手拎插著球棒的後背包。

「蓮司，你的頭還好嗎？」

「老哥……！」

蓮司看著真一郎，噗哧一笑。真一郎搞不懂哪裡好笑。

「幹麼啦。」

「抱歉，沒事。」

蓮司看著母親時，也一直面帶笑容。來到下野家的木造房屋前，他停下腳步。

「怎麼了嗎？」

「嗯，我只是在想，房子還在這裡。」

「當然，這是我們家啊。」

蓮司望著房子，像是要將一切細節刻在腦海裡。教練向母親說明事情經過之後，就開著輕型車返回比賽場地。車子消失在視線範圍後，真一郎問蓮司：

「比賽沒看到最後，這樣好嗎？」

「我很在意，不過今天有別的事要忙。」

弟弟走進家門，在玄關脫下鞋子後，盯著白色陶瓷裝飾品好一陣子。接著，他步向洗手間，自動自發地梳洗滿是泥巴的手和臉。真一郎和母親互望一眼，看來母親也覺得蓮司不太對勁。

蓮司脫下鞋子後，老是一左一右地隨便亂丟，然而，此刻棒球釘鞋卻在玄關排得整整齊齊。結束棒球練習回到家，蓮司往往會因不洗手挨罵，可是剛才洗手間甚至傳出漱口聲。

「蓮司今天真乖巧。」

「搞不好是打到頭，腦袋變奇怪了。」

真一郎對母親這麼說。

蓮司，洗過臉環顧天花板和走廊，指尖撫上柱子的傷痕，不知為何，隱約流露懷念的神情。

玄關大門打開，父親從便利商店回來了，他手上的塑膠袋裝著香菸和報紙。由於平常訂閱的報紙今天休刊，他才出門去買報紙。

「爸，歡迎回來。」

「我回來了。蓮司，你今天不是有比賽嗎？」

母親向疑惑的父親說明情況。一旁的蓮司從塑膠袋中抽出報紙。印象中弟弟從來不曾對報紙有興趣，所以真一郎湊近弟弟，跟著看報紙。只見大幅報導了槍枝走私的新聞，還刊出警方從走私船上查獲的小型手槍的照片。不過，蓮司的目光落在報紙的日期上。

一九九九年四月二十五日。

弟弟心滿意足地點頭，折起報紙。

下野蓮司走上樓梯，步入自己位於二樓的房間。房間內盡是令人懷念的家具和小東西。貼著貼紙的書桌、陳舊的書包、簽名棒球，蓮司很想一一回味，可惜沒有時間。

他首先找起文具和筆記本。搬開亂堆的課本後，發現一次也不曾用過的筆記本。看到筆記本封面，他忍不住心生感慨。他很清楚這本筆記本今後將為自己及周圍的人們帶來莫大的影響，並與他們的未來息息相關。

蓮司翻開筆記本的封面，在空白的第一頁匆匆寫下幾行字：

2019-10-21 0:04

在長椅等待

巡邏車警笛鳴響

狗叫三聲

從背後遭人毆打

他列出方才經歷的事情。想趁忘掉前趕快寫下來的衝動，讓他忍不住振筆疾書。不過冷靜一想，他根本不可能忘掉。畢竟這幾行字，他早就讀過好幾遍，甚至能倒背如流。

睜開眼睛的時候，他躺在棒球場的投手丘上。教練和隊友都擔心地湊過來，放眼望去都是令人懷念的面孔，他忘了頭部的痛楚不自覺地笑起來，反而果讓教練更擔心。

「你還好吧，蓮司……」

變成十一歲的身體，蓮司並未感到困惑，畢竟他早就知道會發生這樣的情況。比賽由同年級的隊友接替走下投手丘的蓮司，繼續投完比賽。他知道隊友雖然接下來會被對手拿下好幾分，但依舊挺過滿壘危機，帶領隊伍取得勝利，因為他已聽說這天比賽的經過。

蓮司環視自己的房間。如果能花今天一整天，仔細回味少年時代，不曉得該有多好，然而他有非做不可的事情。為了打理行囊，他清空背包。拿出水壺、毛巾和棒球手套的時候，手套的皮革氣味讓他的鼻子一陣發癢。蓮司把臉埋進手套，深吸一口氣。

響徹高空的清脆擊球聲，投出的球收進捕手手套的聲音。

踢蹬地面，邁步奔跑，捕捉逐漸落下的球。

各種畫面在蓮司的腦中閃現。

這個時期，他每天都義無反顧地追著棒球跑，在內心描繪著成為棒球選手的夢想，相信努力一定會得到回報。想起這些點點滴滴，他胸口一緊。

書籍介紹

本文摘錄自《蒲公英少女》，獨步出版

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作者：中田永一（乙一）

譯者：鍾雨璇

《百瀨，看我一眼》青春戀愛推理旗手──中田永一

暌違七年的長篇小說，難以複製的怦然心動！

蒲公英異常紛飛的那一天，

「31歲的我」與「11歲的我」時空跳躍、互換身分，

為了能夠再度與你相遇，只剩倒數7小時……

融合「摯友」乙一〈只有你聽到CALLING YOU〉的傷感浪漫，

與《你的名字》的執著動人，改變你對幸福的定義！

【故事介紹】

當神明的劇本翻到最後一頁，

你是否願意和我一起，寫下只屬於我們的篇章？

2019年10月21日，31歲的下野蓮司準備就緒，靜候旅行的瞬間。空中飄著不合時宜的蒲公英，20年前也曾發生相同的異象。口袋裡的紙條已讀過千萬遍，上面寫著「2019-10-21 0:04／在長椅等待／警車鈴響／狗叫三次／背後遭到毆打」。時間一到，三個小混混將他打暈……

1999年4月25日，11歲的下野蓮司在棒球比賽中被擊昏，從醫院醒來時，發現自己變成大人。醫生研判他失去了20年的記憶，並交給他一個信封。聽說信封黏在他的肚子上，全身被洗劫一空。打開一看，裝著醫藥費、錄音帶和播放器。按下播放鍵，竟是未來的蓮司留給他的訊息！不久，自稱是蓮司未婚妻的女孩出現，感慨地說「這是你第一次在人生中遇到我」，然後告訴他：20年後的蓮司，需要借用11歲的某一天完成一件任務——拯救西園小春，也就是她……

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航