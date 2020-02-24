《運動肌內效貼紮》：曾經踝關節損傷的人，再受傷的風險是一般人的五倍

文：蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青

籃球是棒球以外，最受國人喜愛的運動項目，傳統的基本動作包含傳接球、運球、投籃、搶籃板，但隨著美國職籃運動的蓬勃發展，現代籃球更強調靈活的腳步動作與身體協調性。

靈活的腳部動作可配合手部的運球技巧來改變速度、節奏及方向，加上科技化、系統化的專業訓練，又更提升球員個人的身體素質了，只要能掌握配合軀幹的核心控制、身體平衡和重心轉移能力，就可完成許多高難度的過人技巧與變換方向、急停轉身等進攻手段，還能讓攻守轉換的節奏與步法更為流暢。

籃球運動傷害類型

籃球運動造成的傷害比例非常高，一般分成非接觸性與接觸性運動傷害。或許是天生結構或基本體能不足的關係，女性發生傷害的比例比男性高，而高中和大專的籃球選手多半是在練習時受傷，職業球員則是在比賽中較常產生傷害。

非接觸性運動傷害

主要成因包含熱身不足、軟組織負荷過大、組織退化、動作錯誤、肌耐力下降等，因基本體能不佳所導致。

接觸性運動傷害

籃球運動過程中最容易發生接觸性傷害，包括因碰撞、推擠、卡位、防守等意外所造成的急性傷害。輕者可能出現肌肉拉傷、軟組織挫傷、韌帶撕裂傷，嚴重者則造成骨折或關節脫臼。

籃球運動容易受傷部位分析

籃球常見的運動傷害可簡單以傷害部位來區隔，一般來說，下肢受傷的比例超過60％，其次是上肢約15％、軀幹12％。由於下肢需不斷承受跳躍、著地、改變方向、加速、減速的壓力，相對來說容易受傷是可以理解的，也因為這樣比賽中因下肢受傷而退場的比例高達七成。根據一項對1094名NBA球員進行的為期17年的研究發現，側踝扭傷是最常見的占13.2％，其次是髕骨膝關節發炎占11.9％、腰背部拉傷占7.9％、腿部肌肉拉傷占3.3％。

當然在高張力的訓練與比賽場合，跟腱的斷裂、十字韌帶或半月板損傷、手腕骨折、肩關節或肘關節骨折與脫臼也都時有所聞。

踝關節扭傷

籃球運動中如果能夠越接近籃框就越具有優勢，所以跳躍能力就很重要了，不但要跳得高，還要落下著地後再立刻跳起，這樣重複起跳、落地的過程，會讓下肢負重達體重的數十倍，運動傷害就都發生在這個過程中，尤其最常發生側踝關節扭傷。

根據統計，有45％的踝關節受傷是在落地時發生，其中一半的傷害是因為踩在另一個球員腳上而造成，另一半則是因為落在球場表面。其他受傷的機轉包括突然的急停減速、變換方向（30％）、碰撞（10％）、跌倒（5％）等。而可能造成踝關節扭傷的3個危險因子則為：

曾有過踝關節損傷病史的人，踝關節再損傷的可能性幾乎是沒受過傷害的人的五倍之多。 穿著鞋跟有氣囊的鞋子比穿著沒氣囊鞋子的人，踝部傷害的可能性高出4.3倍，這是因為籃球鞋後跟的氣囊會降低後足穩定性，反而增加踝關節扭傷的風險。 比賽前沒做伸展動作的球員，腳踝受傷的可能性是有做伸展的人的2.7倍，顯示出小腿肌肉緊繃和踝關節損傷關係密切，且小腿肌肉緊繃很可能是使腳處在旋後位置接觸地面的原因。

因此，要減少踝關節扭傷的機率，除了花時間做伸展運動增加踝關節周邊肌肉的柔軟度、增加本體感覺的訓練以提升動態踝關節穩定，以及納入下肢的肌力訓練外，還可透過肌內效貼紮來達到急性消腫、增加本體感覺輸入的訊號及預防扭傷。

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膝關節損傷

膝關節穩定對許多球類運動來說都很重要，尤其像籃球需要大量做出衝刺、跳躍、快速變換方向、急停轉身等動作，膝關節的負擔極大，因此必須仰賴強壯的下肢力量、適當的神經肌肉徵召，來避免關節過度扭轉或移位。

前側膝關節的疼痛，通常不是一次的急性傷害所造成，而是長期過度使用或肌力不平衡導致的慢性傷害，例如髕骨股骨疼痛症候群或膝關節退化。若是再加上髖關節或大腿肌群肌力不足，或是下肢肌群柔軟度不佳，且沒有進行適當的伸展運動或肌肉放鬆，就會增加膝關節受傷的風險。但若是一次性的傷害，通常較為嚴重，例如韌帶撕裂傷或半月板破裂。

一篇針對女性運動員的文獻回顧指出，與男性運動員相比，女性運動員非接觸性前十字韌帶損傷的風險平均高出3.5倍。撇除男女生理構造的差異，這種傷害比例的差異源於不對稱的神經肌肉徵召模式和不良的跳躍與著地的生物力學，女性傾向於從比男性更直立的位置跳躍（膝關節和髖關節屈曲不足），並且在減速或著地時期有更大的髖內旋、髖內收和脛骨外旋而導致膝外翻機會增加，也升高了韌帶撕裂傷與半月板破裂的風險。

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背部疼痛

可能原因包括背部肌群拉傷、椎間盤突出、椎弓斷裂、脊椎滑脫等，主要是在運球或投籃的過程中受到突然撞擊、腰部前彎加上扭轉或是訓練過度造成，症狀有肌肉痙攣、腰痛，嚴重者甚至延伸到臀部或產生神經性的症狀，而背痛也會讓籃球運動變得相當困難。

髖關節與胸椎的僵硬造成活動度的減少，並使得腰椎失去應有的穩定度，因此訓練的過程中加入核心控制與穩定訓練，或是正確的利用下肢關節活動來緩衝與減少脊柱承受的壓力，會是避免背部受傷最好的策略之一。

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髖關節損傷

不論是膝關節受傷或腰椎傷害，髖關節都扮演著關鍵角色；髖關節是身體最重要的活動關節之一，也負責下肢關節的穩定。籃球運動中不論跑、跳、重心的轉移都必須由髖關節來驅動，有良好的髖關節活動度，能讓下肢的肌肉收縮與力量傳導更有效率，跑步的步距增加速度更快、左右位移更加靈活。

如果髖關節活動因為關節僵硬或肌肉緊繃，而使得角度無法延展且受到限制，動作的表現就會受影響，下肢肌肉的力量就無法完整傳遞，運動能力就會下降，身體為了要有更多的活動角度，而讓其他的關節來幫忙分攤這樣的活動角度，於是產生所謂的代償。舉例來說：當彎腰搶球時，

髖關節彎曲的活動度受到限制時，腰椎必須負擔更多前彎的動作，這樣就會增加腰椎的壓力與造成背肌拉傷或椎間盤突出的風險。同時，對膝關節來說，強而有力的臀肌也能在著地時增加穩定度、減少膝外翻的壓力。

上肢部位損傷

籃球運動中上肢的傷害相較於下肢的傷害機率較少，肩關節疼痛多來自撞擊重複性投籃與防守動作，常見的傷害例如旋轉肌袖肌腱損傷、肩夾擠症候群、肩關節不穩定、關節盂唇撕裂或滑囊發炎等。

能夠穩定投籃是籃球運動中最重要的武器，肩胛骨是連接軀幹與上肢的中繼站，將下肢與軀幹的動力鍊延續至上肢，讓上肢將球精確而穩定的拋出，因此肩胛骨、肩關節、胸肋周圍肌肉力量的平衡與動靜態的穩定訓練更顯重要，還能減少傷害發生。

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書籍介紹

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作者：蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青

肌內效是一種具有伸縮性且無藥性的貼布，按照肌理方向貼在肌膚上，可達到刺激皮膚和肌肉以促進血液與淋巴循環、強化肌肉發力、支撐關節穩定、放鬆和痛點減壓等作用，因此能有效消除局部疼痛、改善浮腫或內出血、調整筋膜、增加關節活動度和維持動作功能等。

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本書由四位技術專精、治療經驗豐富的物理治療師共同創作，清楚詳細的示範說明，讓你一目了然，不用擔心貼錯造成反效果，帶你確實提升肌力，消除痠痛！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航