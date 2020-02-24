《運動肌內效貼紮》：「拇趾外翻」如何進行伸展與訓練？

文：蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青

拇趾外翻

目前的研究對於拇趾外翻的成因機轉仍不清楚，一般認為可能與遺傳、穿著不適合的鞋有關。此外，長期下足部不正確的用力也可能導致拇趾外翻，而功能性扁平足（或稱為旋前足）也容易與拇趾外翻合併發生。

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成因：不適合的鞋子楦頭、有功能性扁平足、不正確的施力都可能導致拇趾外翻。當大拇趾的蹠骨脫位後會向內擠壓，使得外側產生鬆弛與滑液囊腫，所有內側的肌肉會向內拉扯更多，並以槓桿的方式讓大拇趾外翻更加嚴重。

常見位置：大拇趾內側，會產生明顯突出，嚴重者甚至大拇趾會往食趾下方或上方擠壓。

發生模式：變形後可能造成大拇趾內側摩擦引起疼痛紅腫或變形。

評估方法

大腳趾上下彎曲角度測試：可以針對大腳趾向上彎曲40°、向下40°的角度先進行評估，兩側比較。

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蹠趾關節內外活動測試：針對蹠趾關節測試內外活動的程度是否明顯受限，以及有沒有韌帶鬆脫的情況，同時觸診確定有無變形、生成骨刺、壓痛等。

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伸展與訓練

建議拇趾外翻者可進行大腳趾底部肌群的伸展與按摩放鬆，讓肌群向內拉扯的拉力減輕，同時給予展開腳趾的訓練，協助其復位或維持目前狀況不惡化，必要時給予固定器矯正，但不建議長期使用。伸展與訓練都可以在有肌內效貼紮下進行，肌內效貼紮能達到類似固定器的效果，但不影響大拇趾的動作與肌群的用力。

訓練的方式可以腳趾猜拳進行，用大拇趾配合其他腳趾做出剪刀、石頭、布的動作。

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若有合併功能性扁平足也可以進行短足訓練，在足底三點著地下盡量縮短大腳趾和跟骨之間的距離，藉以產生內側足弓。

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功能性扁平足

功能性扁平足與結構性扁平足不同，在沒有踩地承重下，足部內側仍會見到足弓，但是只要一踩地承重，內側足弓就會明顯塌陷，甚至完全消失。一般來說，這樣的足部穩定度比較差，也比正常足弓者容易疲勞痠脹，雖不影響原本的運動能力，但長期缺少輔助或沒加以處理的狀況下，恢復能力與運動表現會隨之下降。

成因：

常見為內側足弓的舟狀骨與楔形骨不穩定，可能是韌帶鬆脫引起向下塌陷。 慣性扭傷造成足部外側肌群過度用力。 遺傳也可能是發生原因。

常見位置：容易產生疼痛、紅腫、足部內側結繭，或整個足部在運動中或運動後痠脹疲勞。

發生模式：踩地承重即會出現，可能運動後更為明顯。

評估方法

請參照下肢的選擇性組織張力測試（STTT）進行詳細評估，尤其針對踝關節的上翹40°、下踩40°、內翻30°、外翻15°活動角度進行評估，若有明顯肌力不足（尤其是下踩、內翻角度不夠）或過度用力（尤其是外翻力量過大），應先對內側脛後肌進行強化、外側腓骨長肌進行放鬆。也可針對中足區域的骨頭觸診檢查是否有韌帶鬆脫現象。合併進行以下的特定性檢查：

舟狀骨塌陷測試：在沒有踩地之下先量測舟狀骨到足底（大腳趾與腳跟底部連線）的距離，之後再量測有踩地之下舟狀骨到足底的距離；兩個距離若相差1 公分以上，即有塌陷問題。

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脛後肌單腳踮腳測試：單腳站立接著做出踮腳的動作，只讓腳尖著地，如果無法完成，或從後側觀察腳跟無法產生內翻動作，即表示脛後肌有損傷問題，應給予脛後肌治療並作強化訓練。

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伸展與訓練

可針對腓骨長肌進行伸展放鬆，並對脛後肌強化，單腳站、墊腳尖是非常好的脛後肌強化訓練動作。

也可進行短足訓練，在足底三點著地之下盡量縮短大腳趾和跟骨之間的距離，藉以產生內側足弓。

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相關書摘 ▶《運動肌內效貼紮》：曾經踝關節損傷的人，再受傷的風險是一般人的五倍

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作者：蔡忠憲、張高華、黃安華、楊宛青

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航