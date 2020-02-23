《成為自己的內在英雄》：未正確認識自己之前，你可能一直都在追逐別人的期待

文：蘇絢慧

認識「內在人格原型」系統

透過「人格」的表現，將影響著我們的生活，以及遭遇的問題和情境。

現在，我們需要先針對所謂的人格原型加以認識。「人格原型」是指我們內在之中，都存在著集體潛意識所形塑的人格面貌或版本，導引我們活出某些特質，鍛鍊出某些能力，也從歷練中學習身而為人所該面對的成長課題及任務。

從榮格的理論來了解，「人格原型」存在於跨人類種族、文化的集體潛意識之中，並以本能、直覺而衝動的方式出現。在我們未意識到之前，我們的潛意識都含有這些人格原型的存在。這些集體潛意識的人格原型包含了社會文化和歷史習俗的內涵，也具有某些宗教或神話的隱喻。此理論所涵蓋的面向和層次包羅萬象、博大精深，兼具東西方的神學及哲學發展基礎。

人格原型，是一組含有固定思維、情緒感受和行為特徵的模組，透過「人格角色」的呈現，影響著我們對生活的適應力，及可能遭遇的問題和情境。

而每一組人格原型裡，都含有每個原型獨特的主導情緒，及為個體帶來的生命課題。若是面對、學習、歷練及轉化負面的力量(傷痛及陰影)，則我們便會朝向下一個人格原型的任務走去，向上提升。反之，若我們耽溺、沉淪了，則我們會在這個人格原型裡成為受害者，遲遲無法克服此人格原型帶來的生命課題，也就無法如實地朝向成熟、成長的方向前進，而使人生的歷練滯礙難行。

我們的一生中，至少會經歷6種人格原型：天真者、孤兒、流浪者、鬥士、殉道者和魔法師。

這些人格原型的鍛鍊和修成，是為了讓我們歷練成長，及從過程中學習及磨練我們未通達的人生課題，同時獲得各種能力以發揮自己的潛質。本書的描述重點，便是希望有心探索及覺察自我的人，能及時辨識出自己的人生課題，給自己勇氣，去承認及面對自己可能一直逃避、否認的生命轉化關卡。

生命的意義：成為獨一無二的自己

身為人類，我們和其它動物不同之處，就是我們會探尋生命的意義。在還未理解這些意義前，我們可能會以為生命的意義是某種社會成就的成功，或實現自己的理想。然而，那些外在世界的成功及條件肯定，所帶給自己的價值感及成就感，其實很短暫。即使證明自己有能力獲得獎勵或報償，人的空虛感及無意義感，還是很容易發生。

這是人們找錯了方向，誤會了人究竟這一生「為何存在」的意義。那些外在條件的獲得，及成功的成就，確實令人振奮及開懷。然而，若專注在擁有外在物質上，很快地，你就會迷失自己，沉溺在害怕自己擁有不夠的恐慌中，用一個一個的目標及成績，要自己達成，以此鞏固自己存在的意義及價值。

但可能一個失敗，或不如預期的事件，就能讓你因為挫折感而鬱鬱寡歡，一蹶不振。所以，以那種方式尋找自己的生命意義，只是暫時，甚至可能到頭來，當一切都成過眼雲煙，你還是不明白，自己的存在究竟有何意義。

生命最重要的，就如蘇格拉底所說：「這一生最重要的事，是認識自己。」

而認識自己，即是認識自己的獨一無二，了解自己是全世界僅有的，沒有複製品，也不會有山寨版，一切都是原汁原味，道道地地的原創。

在認識的過程，是認識全部的自己。不論是自己認知的「好的自己」或「壞的自己」。不論是自己對外形塑的面貌，還是私下只有自己看得到的面貌。不論是你喜歡的部分，或是不喜歡的部分，你都要能承認及面對，持平中立地不帶成見，不偏執地去認識及了解所存在的每個真實部分。

當你有所隱藏、壓抑，或是想切割，假裝自己沒有某些部分，這不僅會讓你對自己認識不全，也會讓你活得偏執和極端，更可能因此扭曲變形，成為自己也陌生及疏離的人。

人生，是一段自我挑戰及勇於蛻變的過程

如果，我們定睛凝視生命的自始至終，便會發現一個事實，就是生命是一個圓弧線。

生命的初始到青春期，我們是走一個上揚的過程，歷經青春期的生理變化，我們有了第一次的脫胎換骨。但這樣的脫胎換骨，是生物性的。為了轉大人，成為一個生理成熟的人，我們都會走過這個過程。

接下來，經歷青少年期的最佳體能，彷彿一切都有可能發生，這也是身體機能最有活力的階段。這是生命的高峰，我們擴張、拿取世界的資源，我們以為自己無所不能，任何事物都阻攔不了自己的渴望和慾望。

到了中壯年時，我們便依照每個人之前的奮鬥、耕耘及扎根，累積屬於自己的收成，不論那是物質的，還是精神層面的，我們都在體認依照自己的能力和努力，究竟可以擁有什麼。同時，我們也開始感受到自己的生理條件及運用方式，必然要面臨由生理回饋而來的各種衰退、障礙及代價。

那是下墜的開始，直至老年期，我們要適應一個用了許久的身體，也許年久失修，也許還老當益壯，但無論如何，生命的沉寂及落幕，都在眼前，這是必須面對的事實。

這是生命的真相及事實，每個人的人生都是這麼一回合，沒有什麼能永久不滅，也沒有什麼會永遠存在。

那麼，人的這一生究竟是為了什麼？若是註定要失去，那又何必擁有呢？這正是許多人的疑問，和產生無所謂、無意義反應的來源。

所以，生命自始至終真正重要的，不是那些外在條件及物質的擁有，那些擁有的過程，也只是你認識自己能力的一種過程。

然而，不只「擁有」是一種你認識自己的過程，「面對失去」、「接受跌落」，也是你認識自己的過程。

外境不論發生什麼，都只是提供你一個局面，就像下棋者的棋局，你怎麼思考、怎麼感受，怎麼選擇及決定你的行動，都將成為反映出你這個人的鏡子，鏡映出你的人格、思考模式、情感特徵，還有處理危機和問題的能力。

或許你能致勝，或許不，不管結果如何，這都是你的抉擇及移動，在當中所形成的效應，和編寫出的結果。

認清自己的內在原型，就能實現自我

「認識自己」是人生歷程中，不斷持續進行的。然而，認識自己的過程，是為了最終能如實地「成為自己」，才不會在人生過程中迷失、散落，而遺忘那個原原本本該長成什麼模樣的你。

不用懷疑，在你未如此正確認識自己之前，你可能都在打轉，在人生局面裡繞圈圈，像走迷宮一樣，一直找不到出口。在你還未認識自己之前，你可能一直都在追逐別人所期待的你、滿足別人所計畫的你，而不是你真真切切知道自己究竟會長成什麼樣的一個人。

生命會自然而然地熟成，像一棵植物一樣，你是什麼就會成為什麼。如果你是蘋果樹的種子，你就是會長出蘋果樹，並結出蘋果的果實，而不該期待自己是橘子樹、葡萄樹，或其它種植物。

或許植物不需要特別經歷什麼，只要有時間、空間和適度照料的培育，就能自然而然地熟成。但人類的生命不是如此，你不會不用經歷什麼，就自然而然地長成你理應的模樣。在我們未開竅之前，我們就像沉睡在心靈意識繭中的幼蟲，沒有頓悟，也沒有領會。或許一輩子都如此沉睡，沒有認出自己是誰，而在繭中自縛，或就此死亡也說不定。

生命本身，其實就是自我挑戰及勇於蛻變的過程，也就是你要能意識覺醒、羽化，勇敢掙脫生命的束縛及牢籠，讓自我展翅高飛，看見自己終於得以完成真實自我的過程。

外在的形式，那些表象的人事物，都只是讓你認識你自己是誰，接受一些挑戰及衝擊，使你得到意識及心靈的覺醒，為自己踏上脫胎換骨的歷程。真正樂於看見自己的生命茁壯成長，得以蛻變轉化為完整獨立的自我。

而這樣的過程，我們可以稱之「成為自己的內在英雄」的生命旅程，也可說是成為「完整成熟自性」的蛻變之旅。

人格的轉化，是一個歷程（請見下圖）。我們一生中面對這樣的轉化歷程，可能會經歷二至四回合。當然這二至四回合不是原地踏步，而是螺旋式地往上提升的歷程。

Photo Credit: 三采文化

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書籍介紹

《成為自己的內在英雄：6種人格原型 認識「我是誰」 活出最好版本的自己！》，三采文化出版

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作者：蘇絢慧

我們的一生，是一趟自我轉化、成熟、完整自己的歷程，生命中經歷的每一個關卡，其實都是讓「自我提升」的良機，而所有的內在成長，都是從「了解自我」開始。

因此蘇絢慧心理師以榮格心理學派的「內在人格原型」為基礎，結合華人社會20年的專業助人與諮商心理實務經驗淬鍊，讓我們清楚認識，每個人一生都會經歷的6種人格原型階段。

Photo Credit: 三采文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航