【圖輯】「世界盡頭」南極創史上最高溫，我們終將失去可愛的企鵝？

研究氣候變遷對這「世界盡頭」影響的科學家來說，自從上世紀70年代的調查開始，南極西部的某些群聚的頰帶企鵝（Chinstrap penguin，又稱帽帶企鵝），數量已下降達77％。

這種南極企鵝以其頭部下方的黑色環帶而聞名，棲息地位在南太平洋、南極海域與附近的島嶼岸邊，以磷蝦為主食。

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生態學家福瑞斯特（Steve Forrest）坦言：「我們看到的數量下降程度，絕對是非常令人震驚的。」他加入了來自美國紐約石溪大學與東北大學共組的科學團隊，並完成甫結束的一次南極考察。

「在這裡，食物鏈的組成正在發生變化。隨著時間的推移，食物多樣性越來越低，導致這些南極動物的數量越來越少。但問題是，這樣的情況還會持續下去嗎？還會持續多久？」福瑞斯特如是說。

科學家們搭乘綠色和平組織的兩艘船：希望號（Esperanza）與極地曙光號（Arctic Sunrise），從今（2020）年1月5日至2月8日，在南極西部進行調查，並使用手動操控的無人機做測量，來評估整體企鵝族群的受損程度。

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這支調查隊伍發現，從1971年的最後一次調查以來，南極西部重要的企鵝棲息地象島（Elephant Island），企鵝數量銳減60％，目前剩下大概不到5.3萬對企鵝能繁衍後代。

世界氣象組織表明，由於全球氣候變遷，導致南極洲周圍的冰山融化速度加快。南極洲的氣象觀測基地，2月6日測到了該大陸有史來的最高溫：攝氏18.3度。隨後，2月9日又觀測到20.75度，不斷刷新歷史紀錄。

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調查隊伍往岸邊靠近，刺鼻的企鵝糞便味告訴科學家們，這已經很接近某個企鵝棲息地。企鵝還沒有對少見的人類感到恐懼，所以人們向企鵝靠近時，牠們多半沒什麼反應。

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綠色和平組織呼籲聯合國要承諾於2030年前，保護世界海洋的30％，這也是許多科學家與政府所立下的目標，是遏止人類有害自然環境活動造成的損失，所設的最低限度要求。

聯合國將於3月23日至4月3日舉行會議，試圖訂定一項新的全球海洋公約，即使可能還需要花數年才能讓各國完成批准。

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「我認為我們將失去所鍾愛的東西，就如象島上的企鵝一樣，但回過頭來說，我們究竟想生活在一個什麼樣的世界裡？」綠色和平組織的海洋倡議者本格森（Frida Bengtsson）如是說。「海洋對於調節我們的全球氣候，極為重要。」

對36歲的綠色和平參與者、探險隊的副隊長格蘭傑（Usnia Granger）來說，訪問南極是「夢想成真」，儘管需要進行許多辛苦的清潔、繪圖與各種船上該進行的工作。

「我認為全球氣候紊亂，正給全世界帶來破壞，而且我不認為南極將倖免於外。我能在這一切徹底改變前看到南極一眼，是此生莫大的榮幸。」格蘭傑如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航