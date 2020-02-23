說謊、愛吃醋、偏食還欺負其他小朋友，孩子這些傷腦筋的舉止該如何管教？

文：友田明美

傷腦筋舉止：說謊

4歲的女兒明明還沒刷牙，卻謊稱「已經刷完了」；明明沒去過，卻說自己「去了迪士尼樂園玩」，說謊的情形頗多。是否應該教訓她，讓她知道說謊是不對的呢？

說謊的背後一定都有理由。不想因為沒刷牙而挨罵、羨慕朋友去了迪士尼樂園、希望能引起朋友的關注等等……。父母親不應該只是訓斥孩子「說謊是不對的！」，思考他說謊的原因並加以應對，才是適當的處理方式。

NG：「說謊精！」

OK：「再刷一次吧！」

Photo Credit: 台灣東販

假如本人對說謊這件事情有所自覺，應該會覺得很內疚，因此不該用「少騙我了！」去責罵他，而是擴大話題的範圍，用「還是再刷一次吧」、「下次我們也去玩」的說法讓孩子有台階下。如果還是擔心的話，不妨利用繪本教導孩子，讓他知道說謊是傷人又害己的行為。

傷腦筋舉止：愛吃醋

4歲的兒子在弟弟出生後，就出現了行為退化的情形。聽說這是很常見的現象，我也以為只要過一陣子就會好了，卻遲遲不見改善。我該如何與大兒子相處呢？

應該是因為弟弟出生後，必須忍耐的事情變多了，導致壓力累積才會如此。畢竟孩子還處於很想撒嬌依賴的時期，可是媽媽卻有很多時候不得不先以照顧幼子為優先。跟小哥哥、小姊姊說「等一下再陪你」時，請確實挪出單獨與孩子相處的時間。確實遵守約定是很重要的事。

NG：「媽媽忙著照顧寶寶啦！」

OK：「星期天媽媽帶你出去，就我們兩個人！」

Photo Credit: 台灣東販

弟弟妹妹出生後，行為退化是很常見的問題。單獨與孩子相處時，請讓孩子盡情撒嬌，並且告訴孩子「爸爸媽媽很愛你喔」。此外，也可以同時將所有孩子擁抱入懷，或者是在哥哥照顧弟弟時，不吝嗇地給予「你好棒喔～！」之類的稱讚。

傷腦筋舉止：偏食

我兒子的食量很小，而且嚴重挑食。一開始我也努力餵他吃不喜歡的蔬菜，卻往往以失敗告終，在幼兒園似乎總是最後一個吃完飯。

兒童的味覺比成人敏感，尤其排斥苦味與酸味。請試著調整烹調方式，讓孩子逐漸願意接受。不過，幼時至10歲左右的飲食習慣，在長大成人後仍會帶來影響，因此趁孩童時期克服挑食問題是很重要的。另外，有時極罕見地會有「味覺敏感」的可能性，若孩子挑食的項目過多，請別將其視為孩子耍任性，建議洽詢固定配合的醫師。

NG：「一點都不苦啊，全都要吃完！」

OK：「好棒喔！吃下去了耶！」

Photo Credit: 台灣東販

不敢吃的食物不可能一下子就全部吃光，所以儘管只是吃了一口，也請大大地稱讚一番。餵孩子吃好幾個小時也是NG的行為。另外，在正餐前吃點心，有時到了吃飯時間孩子仍不太有空腹感，就會專挑自己喜歡的來吃。

傷腦筋舉止：打其他小朋友

快4歲的兒子想玩其他小朋友正在玩的玩具時，會先動手而非先告知對方。儘管多次規勸他：「小朋友被你打會很痛，不能這樣」，還是沒有任何改變。攻擊性行為有辦法制止嗎？

任何人在4歲前後，都曾經歷過無法控制情緒、攻擊性變得較強的情況。不過，假如這樣的情形反覆發生，原因有可能來自於家庭環境。家長是否曾經在教訓孩子時忍不住動手，或是夫妻常在孩子面前吵架呢？此外，父母極端限制孩子的行動，或是遭父母漠視時產生壓力，有時也會導致孩子對朋友採取暴力行為。

NG：「怎麼可以打人呢！」

OK：「為什麼打人家？」

Photo Credit: 台灣東販

當孩子打其他小朋友時，家長往往會立刻斥責「不可以！」，但在這之前，應該先詢問孩子打人的理由，理解孩子的心情。當孩子能感受到父母親對自己的關愛時，情緒自然會穩定下來，應該就不再容易做出衝動攻擊的行為。

書籍介紹

《那些令你抓狂的日常，都是孩子的求救訊號！：用正向教養親密地陪孩子長大》，台灣東販出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：友田明美

譯者：陳姵君

你是否常常將「不可以」、「動作快」、「等一下」……等詞彙掛在嘴邊呢？

小心！！這些都是會傷害幼兒腦部與情緒等各項發展的禁忌語言！！

在此要告訴你一個好消息：兒童的腦部是相當柔軟而具有可塑性的，所以任何時候開始著手改善教養方式都不嫌晚！

致各位爸爸、媽媽、爺爺、奶奶、幼兒園與學校老師，以及所有正在育兒路上奮鬥的讀者們，孩子「傷腦筋的言行舉止」，其實是在對家長發出SOS求救訊號。應對處理不當時，可能會傷及孩子的大腦。敬請參考本書內容，具體實踐不會對孩子腦部發展造成傷害的育兒法。

如何在不傷害孩子的前提下做好父母的管教工作？就讓曾參與NHK電視台「專家的行事風格」、日本電視台「世上最具吸引力的一堂課」等等，電視節目邀約不斷的腦科學專家為你現身說法！

Photo Credit: 台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航