武漢肺炎叩關之際，經濟受挫的柬埔寨繼續對中國打開國門，是危機還是轉機？

在新型肺炎疫情最嚴重的2月初，柬埔寨總理洪森不但不禁止中國班機赴柬，也不進行撤僑，還去了趟北京訪問，成為在疫情發生後第一個訪華的外國領導人。洪森也在電視上要求全柬埔寨國民不得因為疫情關係而歧視中國人，要大家平等相處，互相幫忙，共度難關。

Photo Credit: Shutterstock 中南半島上，目前傳出疫情的國家有泰國、柬埔寨與越南。

有趣的是，泰國確診人數不斷上升的同時，身為鄰國的柬埔寨卻只有一名確認感染患者，而且在上周經過治療後已經痊癒，且已於2月11日返回中國，因此目前柬埔寨的確診人數為零，可說是在全世界其他重災區極力控制疫情的同時，確診人數能夠為零的少數國家。也因如此，在金邊的大街小巷中有戴口罩的人數並不多，加上洪森總理也在電視上說明大家不需要過度恐慌而搶購口罩，根據筆者所見，戴口罩的比例大約在20%左右，大部分是在超市、餐廳等人潮較多的地方較常見，若是在大街上的話相對少。

另外，在許多大型醫院，包含中資的醫院，為了響應柬中友誼，也自發性地提供了新冠肺炎檢測活動，讓民眾對於自己的身體狀況不是很確定的時候，有個可靠的檢測方式來排除患病的可能。此外，柬埔寨政府也積極宣導相關防疫措施，諸如如非必要盡量不要到人多的地方，並且注意衛生習慣，若有身體不適現象請自我隔離等等。

但話說回來，從各類資訊來看，對於洪森總理此時訪中的做法，柬埔寨國內的言論走向兩種意見。支持者認為不禁止航班的措施，可以加強柬中的友誼，在情誼上提升高度，讓柬埔寨晉升為中國經濟戰略夥伴中不可或缺的資深盟友，加上歐盟在今年2月12日已宣布將取消部分EBA優惠關稅，此舉將直接衝擊柬埔寨的成衣紡織和製鞋業，因此與中國的經濟貿易往來就更加重要。

至於持反對意見者，他們多認為洪森訪中的舉動過於矯情，等於是拿全柬埔寨國民的健康當賭注，來換取中國的信任，加上中國的投資活動與當地人的文化習俗非常不同，投機活動和詐騙行為猖狂，新聞上常看到柬埔寨警方搗毀中國人為首的詐騙集團基地等新聞，因此柬埔寨人普遍對中國人的觀感不佳，無法完全相信中國政府所做出的承諾。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 曾因中資博弈產業進入而興盛的西哈努克市。

儘管民間輿論洪森政府此番讓國門大開的做法，無異把整個柬埔寨暴露在疫情的危險之中，但柬埔寨的經濟活動實在太需要中國了，如果將班機全面禁止，柬埔寨的旅遊業和經濟活動很有可能會陷入停滯，就跟之前大批中國人離開西港時發生的狀況一樣，商鋪沒有人光顧，商品賣不出去，觀光客大減，對當地生計的可能的負面影響，可說遠遠大於對於疫情的恐懼。

中國遊客常去旅遊的幾個國家，像是紐西蘭和加拿大，紛紛出現中國觀光客減少後，捕獲的龍蝦賣不出去，只好降價求售，甚至放回海裡的情況。如果這樣的情況發生在柬埔寨，所造成的經濟衝擊，可說是不可預測的。

正因為這樣，柬埔寨可說將危機化為轉機，打了一手好牌，不只搶在其他國家有動作前搶先訪問中國，也表明和中國同進退，一同抗疫的決心。在這個關鍵的時刻，洪森政府的決定除了體現柬中的深刻友誼，也用行動證明柬中的「好朋友，真鄰居」的情感，此舉也得到中方的大力讚賞，想必，之後來自中國的直接援助，應該會更加慷慨吧。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜