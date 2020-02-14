從武漢到峇里島：一名中國旅客確診武漢肺炎，印尼當局追查旅遊史

上個月到過峇里島的中國旅客被確診「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），印尼衛生部13日表示，該病患可能是離島後在上海被感染，並重申峇里島並無任何確診病例。目前印尼仍維持零確診。

據《雅加達郵報》報導，淮南市疾病管制預防中心（CDC）6日透過微博說明該名確診金姓患者的旅遊史：他於1月22日從武漢出發，搭乘獅子航空（Lion Air）JT2618班次，飛抵峇里島最大的城市登帕薩（Denpasar）。1月28日，他從登帕薩出發，搭乘嘉魯達印尼航空 （Garuda Indonesia）GA858班次，返回上海。該患者於2月5日被確診。

獅子航空13日表示該航班188名旅客中確實有一名金姓旅客，不過尚未確認身分。嘉魯達印尼航空營運總監Tumpal M. Hutapea13日在記者會表示，該航線飛機已全面消毒。

中國當局建議旅客自主隔離，不過，印尼衛生部對此沒有任何計畫，也被質疑是淡化此事的嚴重性。印尼衛生部疾病管制和環境健康專署秘書長Achmad Yurianto說，「有一件事是確定的：1月22日所有獅子航空的所有旅客，都有接受檢測也收到了健康警戒卡（在入境印尼時）。」

目前印尼當局試圖釐清旅客身分，以進一步追查他更細部旅遊史，Achmad Yurianto表示，「如果找到該名金姓旅客，我們會告訴大家。我們沒有什麼方法可以告訴人們，難道要說『嘿你們正在被觀察，因為我懷疑你們被傳染病毒。』這只是個疑慮，人們會恐慌。」他說明，會透過印尼駐北京使館，聯繫有關部門如淮南市疾病管制預防中心，來確認該名旅客的身分，並了解他曾在那些旅館停留過。

Achmad Yurianto表示，他認為峇里島的環境在當時尚不足以傳染，「我們知道這名旅客1月28日回上海時曾搭乘計程車或大眾運輸工具，他可能是在那時候被傳染的。」此外，他說明病毒潛伏期大約是10天左右，因此以該名旅客的狀況，他可能是1月27日或28日被感染的，而當時印尼並無任何病例。

《紐約時報》11日的報導指出，印尼每年約迎來200萬中國旅客，大部分都是前往峇厘島觀光。印尼2月5日才停止與中國的航班，此前，大約每天有134個中國往峇里島的航班，帶來5000名旅客。中國駐峇里島的總領事說，上週大概有5000名中國旅客還在島上，其中有200人來自武漢。

中國駐登巴薩總領事館總領事苟皓東 （Gou Haodong）說，有許多在峇里島的旅客想延長他們的簽證。移民相關部門表示，7日時收到超過30件旅客延請簽證的申請，不過，關於島上中國旅客人數，他們估計大約有1500名旅客還在島上。

印尼國境線綿長、島嶼多，也增添防疫困難。在峇里島東邊約1776公里塔寧巴爾群島（Tanimbar）出現疑似患者。《雅加達郵報》報導，一名來自摩鹿加省（Maluku）塔寧巴爾群島Sifnana村的19歲大學生，因展現出的症狀，疑似感染武漢肺炎，目前在Magretty Saumlaki 醫院接收治療。塔寧巴爾群島衛生局長Edwin Tomasoa13日說，「他是武漢肺炎的疑似患者。」他補充，目前正在等待檢測結果。

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責任編輯：徐卉馨

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