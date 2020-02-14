菲律賓撤回禁令屏東「銅板樂園」仍禁止菲國移工領取物資，後續讓捐款者決定

10日，菲律賓政府表示基於一個中國政策，與防治「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），禁止台灣人入境。長期募集物資給予移工的屏東物資平台「銅板樂園」12日表示，禁止菲律賓移工領取物資，雖然稍早菲律賓政府決定撤回禁令，但屏東長期幫助弱勢的公益物資平台「銅板樂園」仍然表示，是否讓菲律賓移工領取物資，會交由捐款者決定。兩國政治與防疫爭議，影響在台菲律賓移工。

本月10日，菲律賓政府表示，基於一個中國政策，台灣被包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，為防治武漢肺炎疫情，禁止台灣旅客入境菲律賓，也禁止曾停留台灣的外籍人士入境。

雖然菲律賓內閣會議稍早決定撤回對台禁令。但是菲律賓拒絕台灣入境，仍引起不少台灣民眾憤怒，這股怒火延燒到在台菲律賓移工身上。屏東長期幫助弱勢的公益物資平台「銅板樂園」12日就宣布「禁止菲律賓人士領取物資」。

銅板樂園12日在臉書發文表示，「不准菲律賓人欺負台灣人⋯⋯即日起禁止菲律賓人免費取物資，直到復航並乘以2倍時間，使得開放取物。」

《民視新聞》報導，「銅板樂園」執行長李文彬表示，「我們台灣人在菲律賓機場睡冷板凳過夜，我們禁止菲律賓人來，除非他們國家對我們有一些好的、友善的回應。」他也補充：「他們政府那樣，我們也很無奈，所以我們是對他們菲律賓政府的一個抗議，不是對菲律賓人的抗議。」

不過今日約下午4點，銅板樂園的臉書發布貼文表示：「直到台灣民眾願意原諒菲律賓政府，才解禁放行⋯⋯未來菲勞能否再來取免費物資，由捐款者投票決定。」

雖然目前菲律賓政府撤回禁令，但李文彬接受《關鍵評論網》訪問時表示：「不能夠讓菲律賓人今天高興怎樣就怎樣，那我們就沒有國格了嘛。而且屏東的反彈情緒很大，因為屏東跟高雄的討海人被關、漁船被扣，還有『廣大興案』，所以屏東人對菲律賓人是相當排斥的，一開始就有許多屏東民眾不希望菲律賓人來拿。」因此還是決定由捐款者投票決定。

李文彬指出，銅板樂園2012年接受海外捐助「紐西蘭福爾摩沙反哺基金」成立，直到2018年，與該基金合作時間結束，便以民眾小額捐款為主。而該如何與大量的捐款者參與投票，李文彬表示，會透過捐款者的FB粉絲團讓大家投票，「不過有的人捐60、有的人捐6萬，還在討論是不是要一人一票。」

《自由時報》報導，根據銅板樂園統計，從2017年起，入園領取愛心物資的高屏區菲律賓籍移工有1000多人，其中半數是常客，所領取的各式物資超過12萬件，以衣服最多，其次是鞋子及小型二手家電等。

《聯合報》報導，銅板樂園是物資平台兼公益性質兒童遊樂區，全區占地800坪園區設有戲水池、玩偶牆、遊憩區、圖書館等設施。李文彬表示，早期入場費50元，中低收入兒童免費入園，2019年8月開始，連非中低收入戶都可以免費入園。而除了遊樂區，銅板樂園長年募集衣服、玩具、書籍等物資再由園方轉交弱勢民眾免費取用。

而根據勞動部資訊，截至2019年12月為止，台灣有超過12萬名菲律賓移工在此工作。

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核稿編輯：楊士範