跟TEDxTaipei專業故事訓練師學表達：不說廢話，讓每一分鐘充滿價值和意義

文：陳亞辰｜攝影：林辰鍵

前言

說服人們相信一件事，並非易事，在每個人都是業務的時代，口語表達成為一種必備能力。讓世界記住你的方式有很多種，其中一項精準掌握時間、語言，釋放並創造行動力的說故事技巧，稱作「TED時刻」。

一場精彩的演說，帶動聽眾情緒的鑰匙該置放哪兒？若想成為獨具魅力的講者，需擁有哪些魅力特質與演說技巧？內容鋪陳或敘事細節該留意的要件又有哪些？我們邀請TEDxTaipei的專業故事訓練師Dio（邱孟漢）和Prem（楊于葶）與大家一一分享。

內文

點擊TEDxTaipei的網站影片，對於想汲取新知、掌握溝通、增進演說技巧的人而言，就像走進一座座寶山；數以千計的演說影像內容涵蓋：環境科學、醫療心理、表演藝術、社會參與、性別教育⋯⋯站上TEDxTaipei舞台的講者來自各行各業，每一個人以行動共創的角度出發，分享創意構想和人生閱歷。清清喉嚨，步上舞台的他們身上彷彿有光，巧妙施展語言與肢體的魔法。

充滿啟發性和渲染力的氛圍，是TEDxTaipei年會的一大特色，若想真實感受講者的熱情，每年都有這麼一次機會親臨現場。拿到TED官方授權十年來，TEDxTaipei每年按照年會主題挑選合適的講者。但不管是誰，都要謹守18分鐘的演說規則。為了確保演說的內容足夠精準，每一位講者在正式登台前都有專業的故事訓練師從旁協助，共同討論激發出創意，將腦中構想轉換成重要訊息。

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影 並非每個人都擁有演說的天分。Prem和Dio鼓勵大家勤勉練習，努力能克服對言語表達的恐懼

不說廢話，簡化你的內容資訊量

從議題觀點、神態表露、肢體語言，每個環節都有必須掌握的技巧。有效溝通，與台下觀眾產生連結與共鳴，身為演講者的訓練師，Dio和Prem從過往的經驗指出，關鍵的第一步便是去蕪存菁、用刪減法找出想要傳遞的唯一核心訊息。短講的長度有限，若想激勵人心，務必簡單扼要、清楚地表達一個概念，保留住精華，過濾不必要的旁枝末節，觀眾才有可能輕易接收、進而被觸動。

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影 TEDxTaipei團隊相信好的想法能改變世界，一個概念、一則故事，都能激發出創意

用說故事的方式帶出整體的核心精神，勾勒情節的起承轉合，其中務必扣緊講者與受眾之間的關聯。「一旦主軸聚焦之後，對所有講者來講最困難的其實是『丟東西』。很多人會有一個錯誤概念：那我說話速度快一點。其實重點不是『快一點』，要取捨、專注在你要講的事情上，並且把它講好。」Dio表示，正因為每一位講者都擁有飽滿豐富的人生閱歷，為演說設定界線或限制，反而能將焦點集中，梳理出易懂的敘事架構。

兼具同理，換位思考與人產生對話

每一場TED演說緊貼生活，最打動人心的部分，便是讓觀眾深刻地認知到「你和我並無不同」。知名舞蹈家許芳宜曾在9年前站上TEDxTaipei舞台，參與過多次國際重要藝術節及世界巡迴，她向觀眾展現自己學習「不怕」的生命態度，「在假裝勇敢的過程裡面，我試著學習勇敢。」踩過挫折和困難，在自我完成的過程貫徹夢想，認真看待學習的熱情，徹底感染在場所有人。

「道理是沒有辦法傳達的，故事才有辦法傳達。故事能夠啟發人，他們之所以來分享這個故事，是因為你也可以有勇氣去改變。」Prem用換位思考的概念再三強調，讓觀眾想像、體會與講者一起置身當下的重要性，知識與人際互聯，傳播的效力才有可能擴大蔓延。說故事的技巧之所以成立，主要目的是與人展開對話。

善用貼近生活的譬喻和類比，把難理解的抽象概念變得具體化，試圖清除認知的障礙，能加深講者與聽者之間的深度連結

Dio和Prem說明，準備一場演說，事先了解受眾年齡層，確實能幫助內容主軸核心的確立。而演說過程所使用的邏輯思考、情感流轉還有言語詞彙，絕不能艱澀，「要讓你的專業，或是你畢生投入心血在做的事情，講到連小學生都聽得懂。」因為對涉身領域的熟悉和了解，使人有能力將一件事做清楚簡單的解釋。

用破題、生動譬喻和類比 消除言語障礙

若想在第一時間內抓住聽眾的目光，最好不要閒聊寒暄，「試著問一個跟你我生命相關的問題，讓大家共同認為自己該關心這個議題。」Prem指出，抓住人們好奇心、引起關注的方式，其中一個便是破題。她以去年「Come．Unity 我．我們」年會，為孩子爭取公園遊戲權利的「還我特色公園行動聯盟」為例，地方媽媽林亞玫提出對罐頭制式遊具的疑問，言簡意賅的開場白成為一道最精闢的指引——如何找回記憶中的城市街道、如何找回真正屬於孩童的遊樂場？引發眾人思考。

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影 「還我特色公園行動聯盟」召集人林亞玫，在第一時間提出對罐頭制式遊具的疑問，言簡意賅的開場白成為一道最精闢的指引，快速抓住聽眾的目光

「其實溝通就是這個樣子。清楚自己想要講什麼，再用對方可以理解、感受的方法傳遞出去。」Dio說明，善用貼近生活的譬喻和類比，把難理解的抽象概念變得具體化，試圖清除認知的障礙，能加深講者與聽者之間的深度連結。這也是為什麼科學家帶領探求新知、發表創新的實驗成果，會以別出心裁的數據分析，將龐大難懂的科學研究一一收攏。「當提出太多數字，很容易讓人變得麻木、沒有感覺。」Dio也提醒，一場演說的數據呈現不用多，只有讓數字活起來，內容才會使人感到新奇、有趣。

請求意見，至少100的練習

思想、語言與非語言（肢體）的融合與演譯，為TED演說很重要的一環。若想在台上展露自信，只有持續且勤勉的練習，才可能讓演說看起來不費吹灰之力。「所有的舞蹈家、表演者，在演出前都要練100遍。100遍的排練、試講是一定要的，因為這會幫助你不去擔心跟害怕。」Prem和Dio鼓勵想嘗試進行演說的每一個人，詢問家人或朋友意見，時常在人前練習，一次又一次的預演，努力能克服、協助自己駕馭舞台。

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影 以科學邏輯來說，18分鐘是演說的理想長度。TEDxTaipei的演說影片上傳至網路平台，擴及將是幅員廣大的千萬聽眾

學習與壓力抗衡，只有基本功練紮實了，心才會變得踏實。「練習到全部都記住，最後那個『放手』是最重要的。如果你不忘記你的腳本，就沒辦法跟現場觀眾產生共振。」不可諱言的，經驗再豐富的講者，都可能因為求好心切產生公開演說的恐懼。Dio和Prem分享，一場真槍實彈的演說，能明顯感受到全場屏息以待，放鬆、真誠地表露自我，儘管和排練有百分之十的誤差，仍舊不減個人演說的魅力與風采。「這反而讓你更像是一個人，而不是一台讀稿機。」

做自己，秉持分享的初心

當人和演說內容合而為一，自然會散發迷人光彩。試著回想蘋果創辦人Steve Jobs在產品發表會，他大方侃侃而言，如同與朋友聊天般輕鬆自在。「每個人講話的速度本來就不同。但不管你的說話速度快或慢，都不能保持單一，跟隨內容的起伏轉折，需要有節奏。」Dio說，在講到關鍵字或重點的時候，放大聲量或放慢速度，演繹的過程必須適切地停頓，掌握語言中的螢光筆，但不需要刻意，盡可能保持平時和朋友對話的語調。

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影 拍攝紀錄片《老鷹想飛》的導演梁皆得，除藉由鏡頭追索老鷹的生態點滴，也透過自身觀察與學者研究調查告訴大家黑鳶消失的原因，以及台灣猛禽對生態棲地環境的重要影響

完整的溝通是「有我也有你」，Prem表示，說好故事的祕訣在於消彌「小我」。焦點轉移在正面情緒的引導，不去在乎眾人可能對演說的評價，「那種刻意要激勵人心的事情不要做。人生本來就有起伏，真實去呈現你的脆弱、自我懷疑，只要你很真心地願意分享，沒有什麼東西比這個更有力量。」說出發自內心的話，認知到講者與聽眾的關係是對等的，用真摯的情感拉近與觀眾的距離。其中，適時加入趣聞軼事，幽默的生活觀察會激起觀眾的笑聲，能為演說創造出輕鬆氣氛。

不害怕超越自我，保持一件事的熱忱

演說時候觀眾的注意力極度寶貴，兩人以過往經驗分析，平均一場18分鐘的短講，不會放映超過20張投影片。「如果你要講得好，一定要記住你才是主角，不要讓給投影片。」適度地運用多媒體工具，方能觸動視覺、聽覺等人體的多重感官，然而兼用圖像和文字的說明效果，亦涵蓋內容失焦的風險，「只要字一多，觀眾就會去讀，他們在讀文字的那30秒鐘就不會聽你講話。」抓住觀眾吸引力的技巧，最好用口語敘事為故事補足細節。

統整的能力是一定要練習的，越是不害怕的去挑戰自己，越能掌握把話講好的精髓

重新連結觀眾，喚起他們對講題內容的記憶——Call to action（行動呼籲）是TED演說很重要的一種結尾方式。找到與自身的關聯，用行動創造出實質改變。思考是難的，有時候問一個問題，都足以灌輸強而有力的思想。然而無論演說開頭的雕琢、內容的鋪陳，或令人難忘的故事結尾，講者若對講題沒有高度的熱忱，再多的演講技巧都將失去意義。

若說演講者有一項任務，那就是拓展人們視野，帶領眾人感知世界的全新面向。從18分鐘到15、12、甚至9分鐘，Dio和Prem從經驗中判斷，為每位講者的內容制定不同的演說長度。「統整的能力是一定要練習的，越是不害怕的去挑戰自己，越能掌握把話講好的精髓。」

Photo Credit: TEDxTaipei提供，林辰鍵攝影 靠著雙腳走遍全美48州及南美洲傳遞環保訊息的John Francis（左）與藉由工作、學習橫越7大州的旅行教育家Daniel Kinzer（右），兩人在2013年合作將Planetwalk計畫推廣至亞洲地區

能感動人的溝通，正是激勵眾人起身改變的力量。若想套用TED的表達方式在生活中的演說、自我介紹，兩人給出中肯建議：「不要忘記你是誰、別人是誰。學會給自己一些短的時間，想想看這件事情我可不可以3分鐘、5分鐘內講好。因為在未來的世代，人們願意停留的專注力恐怕只會越來少。」

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航