《烈火黑潮》：反送中運動如何改變香港人日常生活？

文：陳怡靜｜攝影：劉貳龍、陳朗熹

消費就是價值選擇——反送中運動如何改變香港人日常生活？

二○一九年十月初的一個晚上，香港朋友跟我們約晚餐。赴約前半小時，她急急來訊：「我們換去旺角××店好嗎？原本深水埗那家很藍。」來到朋友指定的小店，不起眼的門口掛著「香港加油」的黃色絲帶，裡頭高朋滿座，天花板掛著成串紙鶴，喇叭裡的音樂是反送中抗爭歌曲，一遍遍輪播著。人太多了，菜上得很慢，但沒有人介意，終於上桌的玉子燒，上面烙印著「香港加油」。這樣的情景，已是許多香港人的日常。

香港反送中運動爆發之後，當勇武派往前衝時，和理非除了上街遊行、商場唱歌、藝術創作，還能做些什麼？許多人選擇改變消費行為抵制極權暴力，他們到立場一致的黃色餐廳用餐、購買黃色品牌、改搭巴士拒搭港鐵……，試圖推動「黃色經濟圈」。但這一切並不容易，食衣住行是生活基本需求，搭巴士可能耗去二倍時間，為找黃店消費可能得餓肚子超過半小時。

二十五歲的自由工作者阿芳（化名）便是如此。二○一九年三月到七月，她在台灣生活。回到香港時已是七月了，反送中運動急速升溫，她開始挑選黃店光顧，如果不小心去到支持政府或中資企業的商店，就會特別不自在。每次消費前，她得想上很久很久，逐一檢視確認想去的商店背景，才會決定去哪裡買東西或吃東西。

阿芳也不搭港鐵，甚至不再使用便利的八達通卡。八達通是香港人熟悉的付費工具，可以搭車、可以買東西、可以到餐廳吃飯，每次交易，港鐵都可收取手續費。也因此，港鐵有個交通津貼，市民每個月只要消費滿一定額度，便可拿著八達通到地鐵站「拍卡（使用儲值機感應卡片）」，港鐵會把折扣津貼退回戶頭給市民。阿芳接案工作，收入並不穩定。過去她為了節省開支，八達通卡便是個好選擇。但如今，她斷然捨棄這個習慣，內心也曾掙扎過，「是有一點矛盾的。搭巴士比港鐵的時間還長，巴士需要轉乘，車資可能花得比較多、通勤時間也會花得比較長。我沒有穩定的工作，會想要省錢。」但抗爭的念頭大於省錢的念頭，她正努力適應不搭港鐵的生活。

為什麼這麼堅持？「太多慘不人道的事情發生在港鐵裡，很討厭這個機構，一點也不想花錢在它身上。還有就是太子站發生的事情，讓我覺得很害怕，警察也曾經在地鐵發催淚彈。我有一種感覺是，港鐵裡連空氣都是不安全的。」有幾次趕時間，她差點就動搖了，但想到「有一就有二」，她還是硬著頭皮跳上計程車。幾個月過去，阿芳有個額外的收穫：「我現在赴約，肯定都很準時了。」

抗爭行為生活化，網路工具號召動能

因著港人消費行為改變，網路平台也應運而生。有網友設計「WhatsGap」app，打開手機軟體定位，便可找到鄰近的「網民推介餐廳」，地標以黃色logo標示。Google Map上亦有人製作「黃藍飲食商店」地圖，讓市民按圖索驥。臉書上的「香港人飲食購物天地」社團有超過十三萬名成員，討論區裡天天都有網友上傳商店回報，透過#hashtag 標註地區與藍黃，讓志同道合的夥伴得以快速找到理念一致的商店。

更激烈的手法也有，中資企業被認為是「藍店」，好比中國銀行，每每激烈示威過後，玻璃便被打碎、提款機遭火燒。美心集團也因董事發表反對運動立場的言論，遭港人強力抵制，美心集團旗下逾七十間商店受到影響，甚至造成部分連鎖店家被迫暫停營業。而美心旗下代理的元氣壽司、Starbucks、吉野家等商店都屬於網民認定的藍店，不只玻璃全毀，市民還集體寫信到海外總公司要求撤換香港代理商。甚至有市民大量預約中資餐廳，但人遲遲不現身，用行動癱瘓餐廳。

美心集團因董事發表反對運動的言論，遭港人強力抵制，連旗下代理的星巴克都被認定是「藍店」，甜點展示櫃遭砸破。劉貳龍攝影｜Photo Credit: 左岸文化

專長中港台研究的中研院社會所研究員林宗弘分析，在歷史上，消費抗爭並不罕見。早期基督教在羅馬壓制底下，教會便是抗爭的基地，自己生產自己消費。一九七○年代左右，歐洲也有類似的城市消費抗爭。全球化的現代，消費抗爭也常見，「好比對付全球化商品的產業鏈，破壞環境的商品、血汗勞工的企業等等，我們稱之為社會責任，試圖對特定品牌或產業產生影響。」

但香港的消費抗爭相對「政治化」，因為中國控制大資本家，一旦資方釋出同情抗爭者的立場，好比國泰航空、匯豐銀行，管理階層就可能遭到撤換，甚至涉及勞資關係衝突。「對於香港人來說，當然要有對抗的手段，同樣以商圍政，用網路工具發明新的消費模式。」林宗弘認為，港人正在改變傳統的消費抗爭，想盡辦法重新創造新的模式，「這樣徹底對抗的改變滿令人吃驚」。

這樣的消費行為正悄悄改變香港的城市景觀。

二○一九年十月，我們走在香港街頭，不難看見商店因抗爭而無預警打烊，Starbucks、元氣壽司、吉野家等餐廳的落地玻璃也索性不修了，外觀皆以白色夾板包覆，遠看像是正在裝修而暫時停業，近看才知道夾板中開出通道，通道「門口」張貼著A3 紙寫著：「本店營業中，歡迎光臨。」

再回頭看看黃色餐廳，有些門口貼著「米豬連」圖樣，代表連登的粉紅色連豬取代米其林寶寶，成為一個推薦標誌。這是生活抗爭後的產物，網友自發組織各式網路黃店平台，以「米豬連」貼紙作為識別，沒有智慧型手機的消費者，也能快速辨別哪些是黃店。全面改變生活很困難？沒關係，每個星期四都是「黃店感謝日」，市民可固定這天以港幣「懲罰」黃店。

過去，香港人重視經濟發展，幾乎不曾有過大型消費抗爭。二○一四年雨傘運動時曾有「撐小店」行動，但多是針對佔領區內受到影響的店家。台大社會系教授何明修認為，此波購物革命有了新的進化，市民是有意識地打持久戰，從生活中盡可能改變，用港幣讓藍店消失。這樣的改變也牽動香港區議員選舉，店門口少見建制派候選人海報，民主派候選人則相對容易被張貼，像是平安符。

對於港人抗爭深入生活，何明修觀察，可能來自於恐懼經驗的蔓延。「香港人的空間習慣跟我們不同，這次衝突地點從商場到地鐵，警察在天橋上發射催淚彈，這些都是港人日常生活延伸的空間，當公共空間變成戰爭空間，一定會產生恐懼。日常你覺得安全的地方，變得非常不安全，絕對會衝擊到市民生活。」何明修認為，生存恐懼與創傷經驗，會加深抵制藍店的行動力。

反送中運動從初夏走到寒冬，秋天開始時，幾乎每一個中午，中環街頭都在「和你lunch」。西裝筆挺的上班族、身著套裝的OL利用短暫的午餐時間，手持一把深色長傘，從辦公室下樓到街頭，與年輕人築起路障，一起佔據中環鬧街。他們多會戴起口罩，高舉giveme five手勢，象徵「五大訴求，缺一不可」。這樣的情景，在二○一九年十一月十四日起開始擴大區域，太古、觀塘等其他區域辦公商圈也出現這樣的午餐抗爭。

反送中運動從最初的撤回修例開始，抗爭方向已轉變為針對警察暴力。年輕學生周梓樂重傷過世後，婚禮業界也聯署發出聲明，指香港各處充斥催淚煙氣味，不論大街小巷、商場食肆、屋村屋苑，甚或至婚禮場所都無一倖免，「我們如何努力地保持專業，也是很有限的，在警方濫捕及濫暴香港市民的同時，我們已經不能容許自己在婚禮上再給他們送上微笑祝福。」

婚界共同聲明更宣誓，「在成立獨立調查委員會之前，所有警務人員的任何喜慶節目，一律不再接受預約。以上是我們一班婚禮從業員的心聲，希望能為香港我們這個家，盡一點綿力；以及將一直以來的核心價值包括公平、努力、包容、相愛，好好保護下來。而且我們更希望，香港不同階層、不同行業、不同身分的左鄰右里，也可以一齊加入、一齊罷接警婚。香港人，堅持！香港人，反抗！」

過去，每年農曆年期間，香港都設有年宵市場，總是熱熱鬧鬧、萬頭攢動，現場除了有許多與新年生肖有關的商品，亦經常可見大批學生籌辦攤位，販售自行設計的商品，讓年輕學生得以試試做生意的滋味。但香港食物環境署卻以維護市民安全為由，宣布二○二○年宵市場將禁止「乾貨攤位」，僅開放販售年節用花的「濕貨攤位」與提供餐食的「快餐攤位」。

此一舉措再引發民眾不滿，有立法會議員批評港府帶頭取消節慶活動，此舉是破壞經濟，且充滿政治考量，「是怕了香港人」。連登上則迅速出現「和你宵」行動討論，網友計劃自辦民間版年宵，呼籲民眾抵制港府版年宵，「自己的年宵自己搞」，藉此建構黃色經濟圈，推動大眾瞭解黃餐廳與黃零售店，不再只限於網上地圖，也避免年宵充斥大量淘寶貨品等狀況。

相對於黃色經濟圈，另一派發起藍色經濟圈，但撐藍店不如撐黃店來得有效果。反送中行動開始後，持續進行個案訪談的嶺南大學政治系助理教授袁瑋熙觀察，很多市民投入消費革命的方式有兩種，一是幫襯黃店，二是抵制藍店。從受訪者經驗觀察，「抵制藍店比幫襯黃店的多，簡單來說，不做某件事，比去做某件事，往往來得容易些。」

他也認為，藍絲和黃絲有基本上的不同，「藍的支持者，相對不會那麼強調人的主體性，集體行動力也比較低。但黃絲堅信人的主體性，所以才會這麼緊密，產生很強大的群眾力量，可能造就很大的經濟效益。」但對於是否真的能產生「經濟圈」，袁瑋熙則認為，還有很大的努力空間，因黃店多是小店，如何突破產業結構，會是一個問題。

中國工商銀行被視為「藍店」，外牆遭反送中示威者噴漆。陳朗熹攝影｜Photo Credit: 左岸文化

港人長期抗戰：消費，是理念的實踐

但香港人的生活確實不一樣了。香港中文大學新聞與傳播系兼任講師梁啟智觀察，在反送中運動裡，每個人好似都想做點什麼，去持續這個運動繼續下去，「或者說，每個人都努力做好自己會的以及能做的事。」舉個例吧？生活有什麼不一樣？梁啟智笑開了：「我太太開始少搭港鐵了啊！起初適應得很辛苦，現在習慣了，出門前看app，就知道巴士還要多久來。」

對港人來說，這場消費經濟戰，也是一種生活態度與理念價值的選擇。

二十九歲的舞台劇演員小欣（化名）告訴我，過去她很關心環保議題、很在乎支持小店，但以前，不論她怎麼勸說朋友都沒有用。「但現在不一樣，大家敏感度都提高了，開始願意改變模式，在生活裡面做選擇。有種感覺是，那麼方便的香港城市、那麼懶的香港人們，好像正在覺醒呢。」但她隨即又笑，「但大家還是懶呢，光顧黃店，都擠去同樣的幾間。」

小欣在香港出生長大，二十多年來多靠著港鐵移動。但現在，她的世界不一樣了。她跟朋友開始研究巴士與van仔（香港公共小型巴士，載客量十九人以下）路線，發現過去約在地鐵站附近，鄰近的店家消費都高，搭地鐵時也看不見風景，「巴士和van仔會走地鐵不走的地方，我常常都很驚喜，原來這裡是這樣的風景啊！」原本是「不想搭」地鐵，隨著警暴事件日趨嚴重，她如今是「不敢搭」了，寧可花費兩倍時間乘巴士，「就當做去旅行吧。」

反送中運動進入第五個月時，我們訪問專長城市研究的年輕學者黃宇軒，他仍充滿希望，「傘運過後，香港悶極了，我差不多覺得香港大概不會再有人出來為未來抗爭了吧，抗爭好像是很小眾的事。但現在反而讓我覺得有點希望。在這個運動裡，我們把城市的每個地方都拿來用了，真的就是Be water，流到每一個角落裡。我覺得這是很香港的，我們就是一個城市，很意識到每一個空間的用法。」

運動會走到哪裡呢？長期觀察政治與社會現況的梁啟智也搖搖頭，「我不知道，但肯定是場長期抗戰，或許會像北愛爾蘭持續數十年也不一定。」同樣的問題問黃宇軒，他也搖搖頭，「我不知道。但沒關係，但至少大家開始在意生活的每一個環節，思考我們想要怎麼樣的未來，用所有的方法去實現我們的理想。我覺得這個非常重要，會思考從『我』到『我們』，所謂的撐黃店，或許不是很經濟的問題，而是一個抵抗的群體，是一種團結。」

相關書摘 ▶《烈火黑潮》：「香港人」是誰值得擁有的身分？

書籍介紹

本文摘錄自《烈火黑潮：城市戰地裡的香港人》，左岸文化出版

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作者：李雪莉、楊智強、陳怡靜等

導讀：吳叡人

攝影：余志偉、陳朗熹、劉貮龍

強權與反撲・絕望與希望

香港人，返來了。一國兩制的快速崩解，讓游離在無力和沮喪的香港人，重新找到自我定義的方法。這場仗，跨世代發出對強權的怒吼，不只是香港這塊土地的存亡之戰，也是世代浪潮在絕望中的奮力掙扎。不舍晝夜，綿延不絕。

★台灣媒體《報導者》對香港反送中運動的第一手紀實

★28篇專文+38張彩色照片+23個關鍵詞+反送中大事記

★吳叡人（中研院台史所副研究員）17000字重磅訪談〈致一場未完的革命〉

★隨書附贈62*42CM 香港漫畫家柳廣成《爆眼少女》手繪海報

烈火黑潮背後，是回歸22年的情結積累，反修例的6個月催化了反中的心結。歷經四任特首，中國治理方式全然改變，共產黨透過第二支線以中聯辦治港；在香港的菁英階層分化為民主派和親中派；港警在此次運動中更看出不再只聽令於港府。香港全城演變為支持建制派的藍區以及支持民主派的黃區，雙方在1124的區議會選舉決一勝負，民主派在超高投票率之下囊括了85%的議席，無疑給定性香港抗爭者為「暴民」的林鄭、建制派和中國政府丟了一枚震撼彈。

從回歸前出於文化差異和經濟發展對中國的優越感，到近年對中的憎惡感，這樣的差異讓香港人在2012年反國教運動、2014年傘運和2015年的魚蛋革命中，不斷地重新界定自己的身分，要區別自己與中國。這場運動在香港本地是建制與民主的對抗，區議會的選舉只是中場，中國與香港的認同之爭，才正要開始。

Photo Credit: 左岸文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航