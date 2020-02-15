文：Lim Wooi Tee

台灣衛福部陳時中日前用力打臉陸委會陳明通，說撤回陸委會前天的一切聲明。然後網路和臉書上一片叫好。

我個人覺得這一切其實非常荒謬。

讓我們先誠實面對一個客觀事實，今天這件事不是防疫問題，是一個政治問題。我說不是防疫問題，因為陸委會的方案牽涉到的人數其實非常少，要雙親都在台灣，要有居留權，後來還加多一個要18歲以下的條件。這樣的「小明」有多少人呢，有媒體說有1900人，但這是Base，當然不可能一天就1900人飛過來，而且移民署完全還是可以控管要放多少人入境。

台灣去年11月中國遊客來台一個月是9萬多人次，（馬政府時代最高是30多萬人），以此為基準，（這是我可以找到的最新數據），那在一個多星期前，陸委會宣布全面禁大陸人士入境之後，一個月基本上已經少掉了這將近10萬人的人口移動，而且台灣的規定比馬來西亞和新加坡還嚴格，馬來西亞現在還是只禁中國被封省地區，新加坡是有居留證和工作證都可以入境，台灣是一切不准。

自己選擇的國籍自己承擔，其實是「父母選擇，子女承擔」

這其實是極少數的少數，根本不影響防疫大局，而且這些都是平常就住在台灣的家庭的子女，（因為規定一年至少要183天以上），是台灣社會的一部分，是繳稅給台灣政府的家庭，而且以後很有可能會入中華民國籍的人。

結果媒體一句「開放陸配子女來台」，台灣社會腦海裡就想像有數萬個中國人小孩（可能還有病）要跨過台灣海峽衝過來啦，我們怎麼處理，然後就恐中情緒高漲，所有的理性討論皆不可能，一面倒地去灌爆政府和執政黨政治人物的臉書。

然後不到24小時，陳時中出來講話，又一面倒地感動，太棒了，我們選對總統了，以台灣人為榮。可是社會到底有多少人搞清楚發生了什麼事情呢？集體發一場國族主義大夢，那這些言論，聽在那些極少數受到影響，無法團聚的家庭耳裡，多心寒。

Photo Credit: 中央社

陳時中那句「自己選擇的國籍自己承擔」，也是完全不合邏輯，請問「自己」是誰？是父母還是子女？我們每一個人出生在這個世界上，就是一不能選父母，二不能選出生地，三不能選國籍，全部都是父母幫我們選的，所以陳時中那句話其實是「父母選擇，子女承擔」，今天回不來台灣的是那些「子女」，試問這些青少年或孩童何辜？

才不過一個多月前，台灣不是一堆家庭年輕人與父母為了政治傾向翻臉嗎，現在同樣的一群人，怎麼就為父母選擇子女買單的方案說好棒棒？

原本是一個很小的事，政府卻選擇跟著民粹走

我要再提醒一次，這些都是長期在台灣生活的人，走在路上其他台灣人也會覺得他是台灣人，那疫情過後，還有誰敢在台灣社會說自己是陸配的小孩，說自己小時候拿過中華人民共和國護照？這些人的出身變成一種原罪，只能隱藏起來。而是否從這場疫情開始，這個社會／世界，衡量一個人居然是先看他和他父母的國籍？

所以整件事情就是極度荒謬和可悲，一件很小，牽涉到少數人的事情，莫名奇妙被政治化被罵爆，當然很大程度是陸委會自己溝通能力不足和決策品質粗糙的問題，但召開國安會議後，明顯總統府和行政院也選擇了比較容易的路，跟著民粹走，而不是為政治專業辯護，民進黨的立委和議員也一個兩個急著切割，哎呀都是陸委會的問題啦，還要國民黨的立委去挺你們自己執政的陸委會，可不可笑。

而明明就有簡單而且更好的做法，你就由一個高層級的政治人物，比如蘇貞昌好了，出來強調這是極少數，然後不要用「開放」這個詞，說允許申請，個案審查，一個星期後和社會報告有多少例，結果可能只有數十例，那民怨不就解除了嗎？

Photo Credit: 中央社

現在搞了一天的大龍鳳，一切回到原點，社會覺得好棒棒，但請問這些家庭面臨的問題解決了嗎？請問台灣政府要怎麼處理，學鄉民對他們說「啊誰叫你們就中國人啊」，還是「不然你們可以飛過去中國啊」？試問叫健康的國民飛去疫區合理嗎，可能這些家庭有經濟的困難呢？或是家裡有年老的長輩需要照顧呢？

台灣社會對中國的情緒可以理解，想要建立台灣共同體的想法也可以理解，但任何群體的建構，不能建立在對少數的壓迫之上。

群體為在安全的地方為國族主義狂歡，無視少數家庭面臨的分隔和擔憂，不是一個自由民主，以人權立國的社會該出現的現象。

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本文經作者授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航