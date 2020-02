2020奧斯卡《1917》：戰爭裡的度日如年

文:家安老師

甫獲得第92屆奧斯卡10項提名,最終榮獲「最佳音效」,「最佳攝影」及「最佳視覺效果」3大獎項的《1917》,受到許多朋友的熱烈好評。不過說真的 ——以教育及體驗設計為背景的眼光看來,比起藝術、或技術層面的價值,老師比較有感的反而是它如何讓你在近兩小時(119min)的電影裡不覺時間流逝、並且深深有感。 所以本篇評論,就來聊聊「如何身歷其境」這件事吧!

(以下涉及劇情及畫面,斟酌閱讀)

《1917》從假寐(假裝睡覺)的大兵開始,兩位主角——英軍士兵史考菲和布雷克和觀眾一樣,仍不清楚即將來到的挑戰是什麼,就得匆匆上路。 比起常見的戰爭片敘事角度,《1917》更像是以戰場為基底的公路電影,以一次世界大戰(歐陸西線戰場)作為旅途,主角們經歷冒險完成任務,促成心靈的轉化與沈澱。

由於故事的舞台在戰場之上,比起公路常見鏡頭帶來的枯燥或緩慢感,基於英德兩軍對峙的狀況,隱隱的緊繃感讓我們的情緒相對中和。

Down to Gehenna or up to the Throne, He travels the fastest who travels alone.