緬甸若開邦一所小學遭到砲擊，軍方：至少19名兒童受傷

自2016年至今騷亂不斷、造成至少73萬羅興亞難民的緬甸若開邦（Rakhine），近日衝突再次升高，政府軍隊和種族武裝組織關係緊張。軍方發言人於13日表示，一所小學遭受砲擊，至少有19名兒童受傷。

《中央社》報導，一名地方議員透過電話告訴路透社，這所位在位於若開邦布底洞鎮（Buthidaung）坎威莊（Khamwe Chaung）的小學13日上午遭遇砲擊，不知道是誰犯案。該名議員表示，「根據衛生部門，有19名學生受傷，1人傷勢嚴重。」

若開邦和欽邦（Chin）5個城鎮目前處於行動網路服務暫停的狀態，當地人難以透過社群媒體向外界宣傳他們的現況，形同隔絕。這次受到炮擊的小學所在的布底洞鎮，就是遭受斷網的地區之一，因而消息也較為混亂。

對於哪一方開砲，各界莫衷一是。軍方發言人將此事歸咎為反叛組織若開軍（Arakan Army）的作為，若開軍招收許多佛教徒，試圖為若開邦爭取更多自治權。對此，若開軍發言人則否認犯案，表示他們沒有這種大砲，並反控是政府軍犯案。

緬甸媒體《ELEVEN MEDIA》則說，13日早上若開軍2000公尺外的Oaktaung 莊，爾後他們的成員撤退到離該村裝1200公尺處。軍隊緊隨著他們，若開軍則用重火力回擊。由若開軍開火的流彈打到這所小學，造成14名男孩與3名女孩受傷。

《The Asean Post》報導，一名來自坎威莊的老師Thar Aye Maung 則透過電話告訴媒體，他的學校遇襲，有21名學生受傷，「其中一名女孩傷勢嚴重。他們大部分都被傷到手和腳。」這名教師說，所有受傷的孩童都是卡米族（Khami），在若開邦以佛教徒為主，由許多不同群體組成的族群。

Thar Aye Maung說，衝突發生在距離村莊2英里（約3.2公里）之外，「我們以為砲擊不會觸及我們的學校。」

《路透社》報導，英國駐緬甸大使館發表聲明敦促當局終止暴力並保護平民，並且應恢復過去一個禮拜斷網的狀態。英國駐緬甸大使Dan Chugg說，「過去幾天若開邦升級的暴力行動，造成生活在當地的人許多混亂。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜







