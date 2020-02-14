人口販運船隻超載翻覆：15名羅興亞人喪生，孟加拉警方逮捕8名嫌犯

在平緩海面上，船隻翻覆並非意外，實為更加艱險的人禍。一艘人口販子的超載船隻，導致15名羅興亞人溺斃喪命，13日，孟加拉東南方一座城市科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）代格納夫（Teknaf ）烏帕齊拉地區，警方在對抗人口販子時逮捕了8個人，當中包含孟加拉人和羅興亞人。

緬甸新聞雜誌《伊洛瓦底》報導，警方13日表示，11日時一艘從科克斯巴扎爾出發到馬來西亞的漁船，在聖馬丁島（St. Martin’s Island ）海岸翻覆，15名羅興亞人包括1名男子、11名女人和3名孩子被溺斃，另有110人獲救。至今其中4具遺體已確認身分並送回給家屬安葬。

警方表示，這艘因超載而翻覆的漁船，是人口販子中間人引誘羅興亞人，經由海路前往馬來西亞。科克斯巴扎爾警察局長Iqbal Hossain宣示會對人口販子更強硬，未來也會採取更多措施。另外，《路透社》報導，「這很不人道。」相關官員表示，「這艘船載了大概130人，但是船的運量只可負荷50人。」

一艘50人的小船，目的地是2000多公里外的馬來西亞。為人口販子所惑，成千上百的難民仍前仆後繼地走上險惡的海上之路，藉由11月到3月間平靜的海面，搭上前往馬來西亞的搖晃船隻。也有些人則付錢給偷渡者幫他們偽造旅遊文件。

「我要去馬來西亞尋求更好的人生。我想在那裡和我的丈夫一同生活。」其中一名獲救的婦女Rajuma Akhtar說，她的丈夫在5年前已經到了馬來西亞。

孟加拉主要的日報《黎明日報》12日報導，500名人口販運的中間人，活躍於34個羅興亞難民營，他們以更好的生活為餌，引誘羅興亞女人前往馬來西亞。

孟加拉國海岸警衛隊（Bangladesh Coast Guard ）指揮官Islam以及Teknaf 警局，12日時已將這８名嫌犯的名字列在初步調查報告（First Information Report ，FIR）中。根據FIR，海岸警衛隊聲明至少有3艘漁船用於運輸羅興亞人到馬來西亞，不幸翻覆的這艘船上的羅興亞人，來自尤凱亞烏帕齊拉和代格納夫烏帕齊拉。

羅興亞社群的領袖NH Rabbi說，這起悲劇是肇因於斷網隔絕了各種機會，包括更好的教育，沒有自由，沒有正義，當局和非政府組織（NGOs）更嚴重的歧視，更微弱的安全保障和收入來源，不當對待和缺乏問責……等著看未來６個月會發生什麼。

科克斯巴扎爾的難民扶助與歸國專員（RRRC）的主管Md Mahbub Alam Talukder對這起災難表達憂心，他表示羅興人極為渴切於經由海路逃離，經常落入當地的騙局。他表示，他與所屬的組織試著教育羅興亞人有哪些危險，也試圖提醒執法單位對人口販子維持警醒。

人口販運難以取締

Photo Credit：AP / 達志影像 2月11日，在孟加拉聖馬丁島海岸附近翻覆的船造成15名羅興亞人死亡，圖中為其中一名獲救的小男孩。

羅興亞難民的船隻海難頻傳，潛藏著嚴重的偷渡或人口販運問題。在難民營的羅興亞人面臨雙重困境：在孟加拉的難民營的生活每況愈下，而他們不具緬甸政府給予的政府合法身分。為了要逃離難民營，他們別無選擇地依靠人口販子與掮客，而人口販運或偷渡經常透過海路避開政府耳目。

《聯合報》報導，2017年，美國國務院「人口販運報告」（TIP Report）把緬甸升級到第二級觀察名單，但2018年卻將其評級降至最低，指出羅興亞人並不具合法身份，導致他們更容易遭受販運和強迫勞動。

無國界醫生刊載〈滯留孟加拉的羅興亞難民：羅興亞人的集體命運就在我們手裏〉一文中，羅興亞難民梅吞（Metun，化名）就住在科克斯巴扎爾地區的難民營。梅吞說，難民營已不較以往安全，「由於沒有方法謀生，也缺乏教育和工作機會，人們開始轉而從事非法活動。現時有幾個極端組織綁架、勒索及搶劫」，他指出未婚女性和兒童，都是人口販賣者的目標。

有時，羅興亞人和當地官員中，也會有人口販賣的協作者。獨立採訪團隊Loop Media Team記者楊智強在〈被連根拔除的民族》羅興亞難民營裡，那些不為人知的悲哀：孟加拉官員與人蛇集團的骯髒共謀〉一文中指出，難民營營區內有上千位管理從30到300個家庭不等的羅興亞人村長（Majhi），而羅興亞穆斯林具有保守、服從權威的傳統，村長成為大家倚賴的大家長。

「有些村長都會跟我們說，指控有村長涉入人口販賣讓他們顏面盡失。」世界人權委員會（World Commission of Human Rights）在孟加拉的代表穆罕默德、阿里（Mohammad Ali）表示，「營外的人口販子必須靠這些內應來確保他們的『客源』不會斷炊。」

人口販賣的大型犯罪結構是層層共犯下的產物，「這裡上到市長、警察局長下到村長，全部都有份！」阿里指出，「財產證明、孟加拉身分證、孟加拉護照、戶口地址證明等等，全部都要有官員的簽名。」

然而，羅興亞人依靠人口販子離開難民營，反而造成了難解的共生關係。「若人口販子被取締光了，羅興亞人怎麼辦？他們要怎麼逃離狀況一天比一天嚴峻的難民營？」。國際人權NGO「鞏固人權組織」（Fortify Rights）專員普坦妮說明，羅興亞人有時會試圖保護這些被他們稱為「代辦」的掮客不被查獲。同時他也指出，人口販子們並不在乎羅興亞人的安危。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜