非洲首例「武漢肺炎」確診出現在埃及，有病毒但「無症狀」的外籍人士

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）蔓延至今，亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等，先後傳出病例，唯獨非洲未傳出病例，不過埃及衛生部今（15）日宣布境內出現首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，這是非洲第一起病例，目前只知道是外籍人士，狀態穩定。

《ETtoday》報導，埃及衛生部發言人哈立德・穆賈希德（Khalid Mujahid）在臉書上發表聲明，是一名境外移入的外籍男性，經過篩檢後確定病毒核酸呈現陽性反應，但是該名病例無明顯症狀，衛生部已經對該案例接觸過的相關人士，進行為期14天的的隔離措施，籲請民眾不用擔心。也立即通報世界衛生組織（WHO），並與世衛組織合作採取防範措施。

埃及衛生部並未透露病患細節資訊，外界尚不知該名人士國籍，因此這名境外移入的外國人，來自哪個國家，資訊都未明，讓埃及網友也人心惶惶，紛紛在臉書中留言，要求公布這名案例更詳細的背景，包括來自哪個國家，以及曾經在哪個城市從事過哪些活動，這樣的訊息有公布跟沒公布差不多。

《中央社》報導，埃及是觀光大國，也是東北非人口最多的國家，約9900萬人。

《法新社》提到，非洲與中國有很深的貿易交流，但醫療保健系統經常負荷過重，令人擔憂非洲國家是否有能力因應傳染病爆發。這個月初，埃及政府已暫停國營埃及航空（EgyptAir）飛往中國的所有航班，直到月底都不會復飛。

在這起確診病例出現之前，非洲就已經開始嚴陣以待，《風傳媒》報導，不少非洲國家如迦納、南非和衣索比亞都宣布提高檢疫措施，例如配合回報疑似病例、展示隔離照護的能力等等。許多非洲航空公司也已暫停往返中國的航班，但衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）仍維持每週30班以上往來中國的班次，也遭外界質疑防疫不力。

《NOWnews》報導，先前為了防止該病毒擴散到其他衛生醫療系統相對脆弱的國家， WHO已召開多次會議，擔心一旦疫情在發展中地區爆發，包含非洲國家在內將無法應付。

不過，對於埃及當局的危機處理與資訊透明度，WHO駐埃及代表約翰・加博爾（John Gabor）博士給予相當肯定，聲稱埃及制定了完善應對新冠肺炎的計畫，並與WHO密切合作。

全球確診6萬個案，WHO週末開始調查

根據中國國家衛生健康委員會資料，截至14日為止，中國全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診6萬6492例感染個案，較前一日新增2641例，累計死亡案例則來到1523例。

台灣疾管署14日資料指出，除台灣之外，國際間累計565例確診病例，分布於26個國家／地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）218例、新加坡58例、香港53例、泰國33例及日本30例為多；病例中3例死亡，分別為日本、香港及菲律賓各1例。

《中央社》報導，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世衛籌組的國際專家聯合團隊本週末將與中國展開工作，將針對武漢肺炎傳播及疾病嚴重性進行調查。

WHO官員表示，國際專家聯合團隊也將尋求更多細節，這種俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）是如何、何處及何時造成逾1700名醫療人員受到感染。譚德塞向記者簡報時指出：「我們預計整個團隊本週末展開工作。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡