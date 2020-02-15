「如果還有一到兩秒時間，飛機不致撞山」：黑鷹失事前通聯紀錄曝光

（中央社）UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。空軍司令部今（15）日指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。

事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，上週已運返台灣。

失事原因為何？

空軍司令部今天上午表示，依照運安會以及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

空軍指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。

空軍：專機任務未來編制雙正駕駛

空軍表示，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對、務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計劃加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。

黃志偉指出，不管是搭載重要長官、載運物品等，救護隊的專機任務都是重要任務，在這次不幸事件發生後，空軍已立刻檢討，未來任務飛行人員將從教官層級，提升編制為雙正駕駛。

關於飛行人員基本資料調查，黃志偉表示，正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富的年度體檢報告、求生訓練、航空生理訓練及飛行前酒測等紀錄，皆符合相關規定，且飛行前72小時生活史並無異常。

黃志偉並指出，依照「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定，正、副駕駛近一年的考核紀錄均按時執行且都符合標準；機號933的UH-60M機務資料顯示，這架直升機於2017年在美國出廠、2018年7月抵達台灣高雄港，空軍與美方點交均正常。

黃志偉指出，近一年的UH-60M工單共1437筆，其中定期更、定檢工共471筆，非計畫性故障工共966筆，修護經歷均符合規定；此外，在失事前一天的1月1日也進行VIP特檢，各項系統檢測數據均符合規範。

國防部懲處5人

UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部空軍司令部今天公布0102專案人員懲處，共懲處5人，司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次。

國防部依照陸海空軍懲處法第15條第一款辦理懲處，司令部上將司令熊厚基自請處分記過1次，司令部中將副司令范大維記過1次，第四聯隊聯隊部少將聯隊長顏有賢、上校副聯隊長鄭忠平、記過2次，第四聯隊救護隊上校隊長林佳田記大過1次，並調離現職，3月1日生效。



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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡