「如果還有一到兩秒時間，飛機不致撞山」：黑鷹失事前通聯紀錄曝光
我們想讓你知道的是
國防部今（15）日公布黑鷹失事報告，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。
（中央社）UH-60M黑鷹直升機日前失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。空軍司令部今（15）日指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。
UH-60M黑鷹直升機（機號933），1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航8人殉職。
事發隔日軍方尋獲黑盒子，並在1月8日交由美國在台協會（AIT）送往美國，上週已運返台灣。
失事原因為何？
空軍司令部今天上午表示，依照運安會以及美方解讀資料，黑盒子無實質損壞，飛行全程主警告未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。
空軍指出，初步判斷因山區天氣驟變，直升機瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬於環境（天氣及地形）與人因複合因素。
綜合《自由時報》和《新頭殼》報導，負責調查的空軍督察長少將黃志偉表示在記者會中，點出數個通聯紀錄關鍵時間點，根據機內錄音，8點03分12秒副駕駛跟空軍戰管通報 :「在這位置可以全程目視地面」，8點03分50.9秒左右，正駕駛說「這邊回來搞不好不能走了，雲長得那麼快」，隨後副駕駛、機工長也在8點05分左右回報能見度、雲層狀況，當時副駕駛在8點5分11.9秒左右稱「飛機左邊在雲中」，從飛機的航向判斷，副駕駛係指飛機的東側。
而副駕駛在8點06分5.3秒左右，也就是飛機撞擊前55秒，和正駕駛說：「建議教官再爬升，繼續爬升高度。」直到失事前12秒，正駕駛對外無線電通聯同時操作飛機企圖脫離雲層，副駕駛同步運用系統檢查地面障礙物，並2次提醒正駕駛注意「高度」，正駕駛也回應「知道」，並加馬力迅速將機頭帶起，但來不及爬升即碰觸地面。
根據黑盒子對於機內對話錄音，在直升機撞山前的最後1分鐘對話內容：
8點06分05.3秒 副駕駛：「建議教官再爬升繼續爬升高度」。
8點06分14.3秒 副駕駛：「障礙物，我是用500呎的那個」。
8點06分22.8秒 機工長：「右側目視地面」。
8點06分40.8秒 正駕駛：「我位置距宜蘭7浬，我目前爬升高度4,00呎」。
8點06分48.1秒 台北近場台：「C430保持4000呎或以下，要改變高度前呼叫」。
8點06分51.4秒 副駕駛：「教官高度」。
8點06分54.8秒 台北近場台：「C430請問你預計到達蘇澳時間」。
8點06分55.9秒 副駕駛：「教官現在高度」。
8點06分55.6秒 正駕駛：「知道」。
8點06分59.1秒 正駕駛「阿預計到達蘇澳」。這時距離撞擊僅剩一秒多。
接著機內錄音就聽到不明聲響，判斷是主旋翼已經碰觸到山坡樹木。當時高度是3552呎。當時正駕駛正要把飛機舉起來。
《中國時報》報導，軍方上午在記者會還原失事現場圖，研判黑鷹直升機應該是在雲霧中已經相當接近地面，未發現前方或是下方有障礙物時，緊急拉升不及，飛機連以機腹觸地2次後，旋翼的力道將當地樹木完全掃平，拖行出一道將近70公尺的拖行痕跡後劇烈翻滾，造成機體破碎。
《匯流新聞網》報導，黃志偉在簡報過程中無意透露一句話：「其實如果還有一兩秒鐘（應變），飛機不會撞山」。調查結果將送地檢署後續偵辦。
空軍：專機任務未來編制雙正駕駛
空軍表示，面對如此重大飛安事件，空軍坦承面對、務實檢討，除有效精進飛行員應變訓練，並計劃加裝機載氣象雷達，提升飛行安全，確保空軍戰力。
黃志偉指出，不管是搭載重要長官、載運物品等，救護隊的專機任務都是重要任務，在這次不幸事件發生後，空軍已立刻檢討，未來任務飛行人員將從教官層級，提升編制為雙正駕駛。
軍方頒布的新規定，根據《上報》報導，是指日後直升機執行長官專機任務，正駕駛必須具備該機種的教官資格，副駕駛至少須具備正駕駛資格。不過空軍四聯隊飛行官盧冠倫中校指出，此次失事黑鷹正副駕駛本身都是合格完訓人員，2人上次飛黑鷹模擬機，均為去年上半年。
關於飛行人員基本資料調查，黃志偉表示，正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富的年度體檢報告、求生訓練、航空生理訓練及飛行前酒測等紀錄，皆符合相關規定，且飛行前72小時生活史並無異常。
黃志偉並指出，依照「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定，正、副駕駛近一年的考核紀錄均按時執行且都符合標準；機號933的UH-60M機務資料顯示，這架直升機於2017年在美國出廠、2018年7月抵達台灣高雄港，空軍與美方點交均正常。
黃志偉指出，近一年的UH-60M工單共1437筆，其中定期更、定檢工共471筆，非計畫性故障工共966筆，修護經歷均符合規定；此外，在失事前一天的1月1日也進行VIP特檢，各項系統檢測數據均符合規範。
國防部懲處5人
UH-60M黑鷹直升機1月2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等人殉職。國防部空軍司令部今天公布0102專案人員懲處，共懲處5人，司令部上將司令熊厚基自請處分記過一次。
國防部依照陸海空軍懲處法第15條第一款辦理懲處，司令部上將司令熊厚基自請處分記過1次，司令部中將副司令范大維記過1次，第四聯隊聯隊部少將聯隊長顏有賢、上校副聯隊長鄭忠平、記過2次，第四聯隊救護隊上校隊長林佳田記大過1次，並調離現職，3月1日生效。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 黑鷹觸地2次 拖行70公尺後劇烈翻滾（中國時報）
- 黑鷹失事原因 空軍：天氣驟變飛行員不及爬高[影]（中央社）
- 黑鷹失事國防部懲處 熊厚基等5人記過（中央社）
- 黑鷹失事》「瞬間進雲，爬高不及」 空軍：肇因為環境與人因複合因素（風傳媒）
- 檢討黑鷹失事 空軍：專機任務未來編制雙正駕駛（中央社）
- 【有影】分析／天候驟變加「人因」應變不及撞山 黑鷹失事氣象風險曝露無遺（匯流新聞網）
- 黑鷹失事》對話曝光！副駕駛數次提「高度」 正駕駛回應「知道」 4秒後失事（自由時報）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：黃筱歡