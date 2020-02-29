愛情的力量如何滋養舒曼，讓他創造出傳世經典巨作《夢幻曲》？

如果去過奧地利旅遊的朋友，一定也會慕名造訪位於維也納西南邊一座舉世聞名的古皇宮，它的名字也極富有神秘的色彩——美泉宮。這是十七世紀時，當時的神聖羅馬帝國皇帝到此地打獵，因為口渴從馬上下來取水，無意間喝了一口水之後，頓時神清氣爽起來，而且覺得從未品嘗過那麼甘冽、甜美、順口滑溜的水質， 回到皇宮以後，依然對此地的水質念念不忘。之後在他當日汲水飲用的地方蓋了一座宮殿，取名為美泉宮，這個地方日後成為了避暑專用的宮殿。

現在如果到這個地方參觀的人，從氣勢磅礡的中間大門走進去就是它的大廳，這是一棟十八世紀盛行一時的建築風格——巴洛克風為主的建築物，一般人會被它琳瑯滿目、各式各樣融合不同文化的圖騰和色彩所吸引，其中也摻和了東方神秘色彩的擺件，例如明清的瓷器。詳細看了之後，很驚豔於裡面很多處居然也都鑲嵌了一些中國人特有的建築元素，像小葉紫檀和不同的檀木，使用在中國式的房間裡。但是這座建築物大部分還是屬於洛可可藝術造型居多，由於這座宮殿融合了東西方的藝術文化色彩，因此吸引了各式各樣的民眾經常來此參觀。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 美泉宮一景

這個宮殿是僅次於凡爾賽宮的巨型宮殿，面積大約將近三萬平方公尺，有大型宴會招待外賓的時候，可供近千人使用。許許多多的園藝造景師和建築師也絡繹不絕地來參考它的建築風格，以及它特殊的花園造景，它的星形造景和林蔭大道，其實在當年是有其他的使用考量。許多著名的雕塑大師不只一次去觀看，在花園中有著德國藝術大師所雕塑的栩栩如生、活潑又生動的羅馬神話故事。

現代的美泉宮每一年都有特殊的音樂盛會在此舉行，二〇一〇年也是大音樂家——舒曼（Robert Alexander Schumann）誕辰二百周年的紀念，世界各地陸續絡繹不絕地為這位音樂大師舉辦了各種不同的饗宴，美泉宮也在同年的六月八日，舒曼的紀念日當天，由維也納最負盛名的愛樂交響樂團演奏了舒曼的《夢幻曲》。這首曲目在名指揮家的帶領之下，由整個樂團精湛的演出，在溫暖的和絃配合之下，演奏起來會讓所有的聽眾如癡如醉，不禁令人遙想起舒曼最著名的套曲——《兒時情景》，這便是舒曼幼年時期的一切回憶，毫無保留地傾洩於這套曲子當中。

《夢幻曲》是有它的創作背景和故事，原來是舒曼在和他的老師威克學習的時候， 因為經常碰到威克的女兒——克拉拉。克拉拉的音樂才華早就深深地吸引住當時的舒曼，可是當時的舒曼只是一個名不見經文的窮小子， 他幾乎天天被克拉拉的倩影縈繞著他全部的生活。

這就如同當時漢武帝所寵愛的愛姬李夫人一般，漢武帝天生酷愛音律，宮中養著一批樂人，其中有一位年輕的樂師李延年，這一位極富有創作力的樂人特別受漢武帝的寵愛，因為在所有的人當中，他是極少數能歌又善舞、又會編曲又會創作的藝術家。某一次，他又編了一首曲子在武帝面前獻藝，漢武帝被歌曲的內容深深地吸引住，因為歌曲中所唱誦的是描述一位面容和身段姣好，足以傾國傾城的國色天香。漢武帝一邊聽著一邊想像著，這世界上真的有如此動人的美人嗎？還是只是藝術家本身綺麗的幻想？但是看著這位年輕的樂師如癡如醉地唱著所編的曲子，又煞有其事地呈現在眼前，如同唱活了一般，從此以後這件事就擺在武帝的心中盤旋不去。

一日，平陽公主不忍見自己的弟弟如此地掉魂一般，於是就跟武帝講，李延年所唱曲目中的美人正是李的親姊姊，武帝一聽說世間真有此美人，就命李延年親招他的姊姊進宮，這一見之後，真的就讓武帝日夜失守，好一段時間無法專心於國事，到了無法自拔的地步。只可惜紅顏薄命，這位李夫人在世間的壽命並不長，後來染了一場怪病之後，便與世長辭，留下的也只是武帝的低喟與感傷。甚至找全國最好的畫匠描繪李夫人生前的容顏，還找了道士為她勾魂，希望能夠見上一面。

是日，宮中燈火通明，只為了一睹李夫人的樣貌，就在這乍隱乍現的燭光中，彷彿重見了李夫人一般，所以漢武帝事後所寫的詩中有一句「是邪非邪？立而望之，翩何姍姍其來遲？」這世界上從古至今，多少英雄豪傑、帝王將相、才子俠客，有的一怒為紅顏，有的不惜半壁江山拱手讓人，有的為了博取佳人回眸一笑，一擲萬金。

克拉拉的父親在德國是一位極富名望的音樂家，家中也算富有，加上從小就被稱為天才女鋼琴家的克拉拉，經常和父親在各地演出，在父親的眼中，克拉拉不但是他的掌上明珠，他對她寄予厚望，一直希望能 夠幫她安排一位門當戶對而又有才情的對象，所以當他知道舒曼對自己女兒心存愛意的時候，他就把舒曼逐出師門，嚴厲地禁止他再來家中。

克拉拉其實也是暗中心儀著舒曼，她認為舒曼他日一定會成為音樂世界裡的巨擘。舒曼並沒有因為克拉拉的家庭反對，而中斷了對她的思念與愛慕，相反地，變成一股創作的泉源，這股能量令他靈感泉湧，甚至於有時候一口氣寫下數十首的曲子。他們兩個不會因為父親的百般阻撓而形成了斷雨殘雲，反而令兩人在此反作用之下所形成的風情月思，更顯膠著與堅固。曾經有一次舒曼把他創作的曲子送給了克拉拉，沒想到這幾十首的小曲，所選出來的十三首居然可以成為不朽的傳世創作，其中的《夢幻曲》更是音樂世界裡傳世的經典巨作。

舒曼和克拉拉的愛情故事從女方父親的百般阻撓，為了舒曼不惜舉家遷徙多次，甚至於還揚言要用槍打死舒曼，更不准他的女兒彈奏或聊到任何舒曼相關的曲子和話題，還為此打了足足兩年的官司。後來皇天不負苦心人，還給了這對戀人一個公道。雖然他們的美滿生活只有後來的十幾年，因為舒曼後來得了憂鬱症和精神分裂症，可是克拉拉為舒曼養育了讓舒曼後期大量創作的精神食糧——七個小孩。這段期間由於愛情的滋潤、家庭的溫暖、天倫的融洽，令這一位音樂界的大師得以有足夠的力量，創造出不朽的傳世樂章。

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